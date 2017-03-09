تصميم مبتكر للغاية وأسلوب قيادة فريد بمحرك V12 يولد 800 حصان

استهلت فيراري ذكرى تأسيسها السبعين مع الطرح الأول في العالم للسيارة الأقوى على الإطلاق، ألا وهي «812 سوبرفاست» 812Superfast بقـــــوة 800 حصان.

ويتحلى الكشف عن طراز بيرلينيتا القمة هذا الذي يضم محركا من 12 أسطوانة بشكل V بأهمية كبيرة نظرا إلى أن تاريخ فيراري العريق في محركات V12 التي ترقى إلى أيام تأسيس الشركة منذ سبعين عاما خلت، علما ان فيراري ما زالت حتى اليوم مصنع السيارات الوحيد الذي لم ينقطع عن إنتاج سيارات رياضية بمحركات من 12 أسطوانة طوال تلك الفترة.

وتستعين 812Superfast بمحرك V12 الجديد سعة 6.5 ليترات يولد 800 حصان عند سرعة دوران محرك تبلغ 8500 دورة في الدقيقة، لتشكل بذلك المرجع الذي يجب أن تحتذي به السيارات في فئة السيارات الرياضية بمحرك بوضعية أمامية وسطية.

ويحرص هذا المحرك الجبار على منحها أداء أقصى ممتعا لطالما شكل ميزة انفردت فيها سيارات فيراري V12 بتاريخها المجيد.

ويبلغ العزم الأقصى 718 نيوتن متر عند سرعة 7000 دورة في الدقيقة، ويتاح 80% من هذا العزم ابتداء من سرعة 3500 دورة في الدقيقة، فتتحسن بذلك قدرة القيادة والتسارع حتى عند سرعات دوران منخفضة.

وتتميــــز 812Superfast بتصميمها المبتكر للغاية ومجموعـــة تجهيــــــزات الديناميات الهوائية علاوة على أسلوب قيادتها الفريد.

بالإضافة إلى ذلك، تشكل 812Superfast سيارة فيراري الأولى التي تضم نظام «المقود المؤازر الكهربائي» EPS الذي يستخدم، وفقـا لتقاليد فيراري، من أجـــل استغلال إمكانيات السيارة أفضل استغلال.

وطرحت فيراري أيضا نظام «قاعدة العجلات القصيرة الافتراضية 2.0» الذي يجمع بين المؤازرة الإلكترونية للتوجيه بالعجلتين الأماميتين والمفهوم الميكانيكي الذي يرتكز حول قياس العجلات والتوجيـــــه بالعجلتــــين الخلفيتين.

ومن خلال دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة التحكم بديناميات السيارة بالاعتماد على النسخة الخامسة من نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي (SSC)، تحسنت رشاقة 812Superfast وقصرت أوقات التجاوب مع حركة المقود.

ويضـــــم نموذجــــــا 812Superfast المعروضـان في صالة فيراري لونين جديدين هما لون «روسو سيتينتي آني» الاحتفالي الخاص (أحمر السبعين عاما) و«غريو كالدو أوباكو» (رمادي قاتم).

وتنضم إلى هذا الطراز الجديد في منصة فيراري في جنيف طرازات «كاليفورنيا تي» باللون الأبيض «بيانكو إيطاليا»، و«488 جي تي بي» باللون الأصفر «جيالو ترايستراتو»، و«488 سبايدر» باللون الأحمر الكلاسيكي «روسو كورسا»، و«جي تي سي 4 لوسو» باللون الأسود «نيرو ستيلاتو».

وعرض الحصان الجامح أيضا نموذجا عن شارات فيراري الحصرية التي طورتها للاحتفال بذكرى تأسيس الشركة السبعين.

وهذه الشارة هي واحدة من أصل 70 أخرى مصممة لهذه الغاية (Tailor Made) ومستوحاة من سيارات حملت رمزية مميزة على مر تاريخ المصنع الإيطالي وهي متاحة لكل من الطرازات الخمسة المعروضة.

فطراز 488 GTB المعروض في جنيف مثلا يتميز بطلاء Rosso Corsa الأحمر مع شارة باللون الأزرق «بلو لاغونا» والأصفر «جيالو مودينا» مستوحاة من طراز «290 ام ام» الذي قاده خوان مانويل فانجيو في سباق «ميل ميليا» عام 1956، وفيه تبوأت فيـراري المراتب الأربع الأولى.