فازت سيارة فورد F-150 مؤخرا بجائزة أفضل شاحنة بيك أب كبيرة من فئة الوزن الخفيف ضمن دراسة «جي دي باور 2017» لمستوى موثوقية السيارات.

وشكل ذلك أنباء إيجابية لمالكي الشاحنات الأميركية ممن يقدرون عاليا شاحنات فورد التي تجسد شعار «تصميم فورد المتين» Built Ford Tough.

وبهذه المناسبة، قال بيني فاولر، نائب رئيس المجموعة للجودة العالمية لدى فورد: «يتطلع العملاء لاقتناء سيارات عالية الجودة ولا سيما الشاحنات المتينة والموثوقة على وجه الخصوص.

وهو ما يجعل مقولة «تصميم فورد المتين» Built Ford Tough أكثر من مجرد شعار، فهو يتجلى في طريقة تصميمنا لشاحنة F-150 وكيفية إيفائنا بوعودنا تجاه العملاء حول مواصلة تطوير شاحنة البيك أب المفضلة في الولايات المتحدة».

يذكر أن شركة فورد احتفلت خلال شهر يناير الماضي بإنجاز مهم، حيث استكملت مجموعة شاحنات F-Series 40 عاما على التوالي في المرتبة الأولى كالشاحنات الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة والمركبات الأكثر مبيعا على مدى 35 عاما.

وتجاوزت مبيعات فورد أكثر من 26 مليون شاحنة F-Series منذ عام 1977.

وأظهر بحث أجرته شركة فورد أن مزايا الموثوقية والقدرة الفائقة والمتانة في F-150 تشكل أبرز ما يميز هذه الشاحنة ويمنحها التفوق على منافسيها.

وأكد المتسوقون في هذا السياق أنهم يولون الجودة في شاحنات البيك أب أهمية خاصة مقـارنة بالمزايا الأخرى.

وعدا عن تبوؤ F-150 المرتبة الأولى بين شاحنات البيك أب الكبيرة وخفيفة الوزن، حصدت فورد المرتبة الثانية كأكثر العلامات التجارية تطورا بحسب دراسة «جي دي باور» لمستوى موثوقية السيارات.