أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «إنفينيتي» الفاخرة في الكويت، عرضا مميزا لجميع عملاء إنفينيتي البابطين والذي يتضمن فحصا مجانيا شاملا لـ 13 نقطة في السيارة بالإضافة إلى 30% خصما على قطع غيار، و15% خصما على أجور العمالة ويسري العرض على جميع موديلات إنفينيتي 2014 وما قبلها فقط خلال شهر مارس في خدمة الصيانة بمنطقة الري.

وتمثل الحملة فرصة رائعة للقيام بالفحص الشامل على سياراتهم في مركز خدمة إنفينيتي في منطقة الري لضمان قيادة آمنة، خاصة في أجواء الصيف المقبلة علما بأن العرض لا يشمل أعمال الحدادة والصبغ.

الجدير بالذكر أن «إنفينيتي البابطين» تحرص دوما على تقديم خصومات على قطع الغيار الأصلية لحث عملائنا على عدم المخاطرة بسلامتهم والابتعاد عن القطع المقلدة.

قطع الغيار الأصلية تعني التوفير، فهي تعمر لفترات طويلة وتشكل أساسا في القيادة الآمنة تقدم جميع عملاء إنفينيتي راحة البال.

وكانـــت «إنفينيتـــي البابطين» قد حصدت المركز الأول في خدمة ما بعد البيع للسنة الرابعة على التوالي بموجب مؤشر التقييم «سيرفس هيرو» للعام 2016 والذي أعلن عن نتائجه النهائية في بداية هذا العام تحافظ «إنفينيتي البابطين» على استمرارية الثقة في التعاطي مع العميل وبالتالي ضمان الحصول على إرضائهم.

ولا شك في أن حصول «إنفينيتي البابطين» على المركز الأول بين العلامات التجارية الرائدة على مستوى الكويت في خدمة ما بعد البيع يؤكد مدى قدرة الشركة على تقديم ما يفوق التوقعات ويعكس مدى جديتها في أداء عملها وتمسكها بالجودة في كل نواحي نشاطها، وهذا دليل واضح على التزام إنفينيتي البابطين الدائم بمعايير الجودة العالمية وخدمة العملاء وان الحصول على هذه الجوائز يضع مسؤولية كبيرة على عاتق إنفينيتي.