توفر بورشه «911 جي تي 3» 911 GT3 المطورة أداء شبيها بسيارات السباق، مع بنية خفيفة الوزن بانتظام ومتعة قيادة أصيلة لا تشوبها شائبة.

ويحفل الجيل الجديد من هذه السيارة الجذرية ثنائية المقاعد برابط أكثر حدة بين القيادة اليومية وحلبة السباق.

كما ينبض بمحرك سحب عادي مسطح مرتفع الدوران كثيرا سعة 4 ليترات بقوة 500 حصان/368 كيلوواط، استقدم من سيارة سباق «911 جي تي3 كاب» الأصيلة من دون تعديلات تذكر.

وبهدف تحويل قوة المحرك إلى دينامية قيادة متفوقة، أدخلت بورشه تعديلات خاصة على إعداد كل من بنية السيارة الخفيفة بانتظام من جهة والهيكل ذي التصميم الجديد مع توجيه للمحور الخلفي من جهة أخرى.

هذه النسخة متقدمة الأداء من 911، التي جرى تطويرها على الحلبة ذاتها لسيارات السباق وصنعت على خط إنتاج سيارات السباق عينه، مثال آخر عن اعتماد تكنولوجيا سباقات السيارات لدى بورشه في سيارة رياضية تمت المصادقة عليها للقيادة على الطرقات.

يرغب معظم سائقي طرازات بورشه «جي تي» GT في اصطحاب سياراتهم الرياضية إلى حلبة السباق، حيث يسطع نجم «911 جي تي3» الجديدة بشدة نظرا لنسبة وزنها إلى قوتها البالغة 2.86 كلغ/حصان.

في هذا السياق، يبلغ وزن هذه السيارة ثنائية المقاعد مع علبة تروس PDK قياسية بقابضين من سبع سرعات - جرى إعدادها خصيصا لتتلاءم مع «911 جي تي3» - 1، 430 كلغ مع خزان مليء بالوقود.

وهي تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 318 كلم/س.

ولمن يعشق متعة القيادة الصافية والأصيلة، وفرت بورشه أيضا لسيارتها الجذرية العتيدة علبة تروس يدوية رياضية من ست سرعات، تتيح التسارع إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثوان وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كلم/س.

ويستفيد هيكل «911 جي تي3» الجديدة من خبرة بورشه في سباقات السيارات، فقد أعادت الشركة ضبط إعداده وعززت تصميمه الرئيسي لتوفير دينامية قيادة أفضل، بحيث انخفض ارتفاع أرضية السيارة الرياضية ثنائية المقاعد عن الطريق بحوالي 25 ملم، مقارنة بطراز «911 كاريرا إس»، كما يوفر الهيكل تماسكا وثباتا متفوقين، يعود الفضل فيهما بدرجة كبيرة إلى اعتماد نظام توجيه نشط للمحور الخلفي يوجه العجلتين الخلفيتين بالاتجاه عينه للعجلتين الأماميتين أو المعاكس لهما، وذلك وفقا لسرعة السيارة، ما يحسن من ثباتها ورشاقتها.

كما ترتقي ركائز المحرك الدينامية وقفل الترس التفاضلي الخلفي بدينامية قيادة السيارة.

بالانتقال إلى التصميم الخارجي، فهو لا يترك أي شك بهدف «911 جي تي3»، فالجناح الخلفي المهيمن من الكربون يسلط الضوء على الدينامية الهوائية للسيارة الرياضية.

كما جرى تعزيز المقدمة خفيفة الوزن وعاكس الهواء الأمامي للتوصل إلى دفق هواء أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، تتضح التحسينات الدينامية الهوائية في ناشر الهواء الجديد والقسم الخلفي خفيف الوزن مع فتحات لهواء العادم.

جرى تصميم مقصورة «911 جي تي3» الجديدة كي تتيح الاستمتاع بقيادة السيارة.

كما استمدت عجلة مقود «جي تي» GT الرياضية بقطر 360 ملم من طراز «918 سبايدر» ويشعر كل من السائق ومرافقه الأمامي بدينامية السيارة من خلال «مقعدي بورشه رياضيين بلاس» ذوي جوانب معززة وتعديل ميكانيكي لوضعية المقعد الطولية (أمام/خلف)، مقابل تعديل كهربائي لارتفاع المقعد وزاوية ظهره.

وبما أن «911 جي تي3» سيارة ثنائية المقاعد تقليديا، تمت تغطية تجويفي المقعدين الخلفيين.