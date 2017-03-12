الفئة الخامسة السيدان الجديدة تتمتع بجميع المزايا التي تخولها متابعة نجاحاتها الباهرة

عكس الجيل السابع من سيارة BMW الفئة الخامسة سيدان الشخصية الرياضية، والأنيقة، والعصرية عندما تم إطلاقها في الأسواق العالمية في شهر فبراير 2017. وتشمل أهم المزايا الجديدة ديناميكيات معززة، ومجموعة رائعة من أنظمة المساعدة، ومستوى رائد في الاتصال بالشبكة، فضلا على نظام التشغيل الجديد والمبتكر.



لذلك، تتمتع سيارة BMW الفئة الخامسة السيدان الجديدة بجميع المزايا التي تخولها متابعة النجاحات الباهرة التي سجلتها الطرازات السابقة، إذ باعت الشركة أكثر من 7.6 ملايين سيارة BMW الفئة الخامسة سيدان عبر الأجيال الستة الأولى.

وأشار هارالد كروجر، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة BMW: يمهد الجيل السابع من الفئة الخامسة الطريق إلى المستقبل، كما حددناه في استراتيجيتنا NUMBER ONE > NEXT. فنحن نعتبر أن الريادة التكنولوجية والمنتجات التي تهز العواطف والرقمنة عوامل أساسية لتحقيق النجاح.



ومن خلال توسيع مجموعة طرازاتنا في فئات السيارات الكبيرة، نلبي رغبات الكثير من العملاء. إنني أوكد كل التأكيد أن سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة ستحدد معايير جديدة يحتذى بها من الناحية التكنولوجية، وستكتسب جاذبية شديدة. فهي كانت ولا تزال خير مثال لسيارة السيدان للأعمال.

ويساهم التطبيق الصارم لمفهوم BMW للتصميم خفيف الوزن، مع زيادة استخدام الألمنيوم والفولاذ عالي القوة، في تخفيض وزن سيارة الفئة الخامسة السيدان بحوالي 100 كلغ بالمقارنة بالطراز السابق.



ومن خلال هيكل السيارة المصمم حديثا، ومركز الجاذبية المنخفض، وتوزيع الوزن بالتساوي الذي اشتهرت به سيارات BMW، والهيكل خفيف الوزن الذي يمنح صلابة التوائية مذهلة، تجمع السيارة بين تجربة القيادة الديناميكية الرائعة والراحة في القيادة لمسافات طويلة التي باتت تترادف مع اسم الفئة الخامسة، أما خيارات الهيكل المختلفة، على غرار نظام التوجيه النشط المتكامل، الذي يمكن الآن أن يقترن بنظام الدفع الكلي الذكي xDrive، فتزيد من قدرات السيارة التي تتمحور إجمالا حول الديناميكيات والتي صممت لتحرص على أن تبقى الفئة الخامسة من BMW في الطليعة.

نحو القيادة الآلية

باتت سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة تضم مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة لتؤازر السائق على أفضل وجه ليس في الأوقات الحرجة فحسب بل أيضا في حالات القيادة الأقل تطلبا، مثل ازدحام السير، وحركة المرور البطيئة، والمسافات الطويلة الرتيبة على الطريق السريع.



لهذه الغاية، تم تجهيزها بكاميرا ثنائية (ستيريو) يمكن وصلها بالرادار وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية الاختيارية لمراقبة المنطقة المحيطة بالسيارة، وعلاوة على المساعدة في المناورة والتحذير من حركة المرور تضم الفئة الخامسة ميزة «مساعد تغيير المسار»، وميزة المحافظة على المسار للمساعدة على الحفاظ على المسار مع حماية ناشطة من الاصطدام الجانبي.



وتراقب هذه الخاصية علامات المسارات على الطريق ومحيط السيارة، وتساعد بنشاط السائق على تجنب الاصطدامات المحتملة من خلال تطبيق تعديلات تصحيحية طفيفة على سير السيارة. وقد خطت السيارة أيضا خطوة أخرى نحو القيادة الآلية مع وظائف إضافية لنظام مثبت السرعة النشط (ACC) الاختياري ونظام المساعدة على التوجيه والحفاظ على المسار.



وتشمل هذه قيودا على السرعة، ينقلها مساعد السرعة الذكي الاختياري إلى مثبت السرعة (يستطيع السائق ضبط هذا الرقم عبر إضافة 15 كلم/ساعة أو تخفيضها). ومن لحظة الانطلاق إلى حين تبلغ السيارة سرعة 210 كلم/ساعة، يستطيع السائق أن يترك للسيارة مهام التسارع والكبح والتوجيه، بحسب الرغبة. فتتمكن ميزة Auto Start Stop الذكية الآن أن تعدل استجابتها وفق ظروف الطريق وحركة المرور، فتوفر بالتالي راحة أكبر في أثناء القيادة.

السهولة في الاستخدام والراحة الكبيرة

انطلاقا من هدف تسهيل الاستخدام، تم تجهيز الفئة الخامسة بالجيل الأحدث من نظام iDrive. فتعرض السيارة خصائص الملاحة، والهاتف، والترفيه، بالإضافة إلى وظائفها كسيارة، على شاشة عالية الدقة قياس 10.25 بوصات.



ويمكن تشغيل النظام باستخدام نظام التحكم iDrive Controller، من خلال أو عبر الأوامر الصوتية أو الإيماءات، أو حتى عن طريق لمس أزرار التحكم على الشاشة مباشرة، بحسب رغبة السائق. ويمكن ترتيب الشاشات الكبيرة المتراصفة على النحو المرغوب فيه فتظهر الشاشات محتوى القوائم الأساسية في شكلها المحدث باستمرار.



ويتمتع أحدث جيل من شاشة العرض الملونة على الزجاج الأمامي بمساحة إسقاط أكبر بنسبة 70% من الطراز السابق. وتعرض هذه الشاشة إشارات حركة المرور، وقوائم الهاتف، ومحطات الراديو، وأسماء الأغاني وتعليمات الملاحة، وتحذيرات أنظمة المساعدة.

وتتعزز مستويات الراحة التي تمنحها السيارة من خلال خيارات التخزين الإضافية، والمساحة الأكبر للساقين لركاب المقاعد الخلفية المريحة، فضلا على إمكانية التحكم المبتكرة بالمقعد باستخدام أجهزة استشعار اللمس، مع مكيف بأربع مناطق، بخاصية تأيين الهواء وتعطيره.



وتساهم تكنولوجيا تغليف المحرك، وصقل الزجاج الأمامي، وبطانة السقف العازلة للصوت، في الحد من الضجيج داخل السيارة بشكل ملحوظ أيضا. إلى ذلك، تجهز المصابيح الأمامية في سيارة BMW الفئة الخامسة سيدان بكامل أنواعها بتقنية LED بشكل قياسي. ويمكن اختيار المصابيح الأمامية المتكيفة بتقنية LED مع توزيع متغير للضوء مع مصابيح متكيفة عند الدوران والإنارة العالية المضاد للانبهار بمدى يصل إلى 500 متر، وذلك كتجهيز اختياري.

محتوى معدل حسب الطلب

يعطي نظام BMW Connected Onboard السائقين لمحة عامة عن المعلومات المتعلقة بتنقلاتهم، فينقل المحتوى ذات الصلة، مثل وجهات الملاحة المقبلة ووقت الوصول المحتمل، المسجل في جدول التنقل الشخصي إلى السيارة من الهواتف الذكية ثم تعرض هذه المعلومات على الشاشة المعدلة حسب الطلب. وتتيح وظيفة Remote 3D View للسائقين رؤية مناظر ثلاثية الأبعاد للمنطقة المحيطة بسيارتهم على هواتفهم الذكية أثناء التنقل، مما يعني أن سيارتهم لن تبتعد لحظة عن ناظريهم.

BMW 530i وBMW 540i

تنتمي جميع محركات مجموعة سيارات الفئة الخامسة السيدان إلى مجموعة المحركات ذات الديناميكيات عالية الكفاءة الجديدة. وتضفي تكنولوجيا التوربو الثنائي من BMW على هذه المجموعة أداء متميزا مع كفاءة رائدة. وأتاحت BMW لهذه الفئة محركي بنزين يعملان مع نظام الدفع بالعجلتين الخلفيتين.

يولد محرك سيارة BMW 530i الجديد بأربع أسطوانات مستقيمة سعة ليترين عزما أقصى قدره 350 نيوتن متر ويعمل بقوة قصوى تبلغ 252 حصانا، وتتسارع BMW 530i من صفر إلى 100 كلم/ساعة في 6.2 ثوان وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/ساعة.

أما طراز القمة BMW 540i الجديدة فيضم محركا من 6 اسطوانات متتالية سعة 3 ليترات يولد قوة 340 حصانا، وعزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر. وعلى الرغم من قوة المحرك الإضافية وديناميكيته الأعلى، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.5 ليترات/100 كلم فقط، وفي نظام الدفع الكليxDrive، تتسارع سيارة BMW 540i من صفر إلى 100 كلم/ساعة في 4.8 ثوان فقط.