غرين: الطراز يُظهر خيارات التعديل المتنوّعة الممكن اعتمادها عند تصميم سيارة بورشه

بمحرك توربو من 6 أسطوانات سعة 3 ليترات بقوة 420 حصاناً

احتفل مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، بتاريخ صانع السيارات الرياضية العريق في التعديلات الاستثنائية، وذلك عبر فعالية خاصة أقيمت في نادي «سي كلوب» المرموق.

بدأت الفعالية بعرض لسيارات بورشه رياضية فريدة، من ضمنها «911 سبورت كلاسيك» و«911 سبيدستر».

ومن ثمّ دُعيَ الزوّار لحضور كشف النقاب عن طراز «911 تارغا 4 إس إكسكلوسيف ديزاين إديشن» محدود الإنتاج، الذي يُظهر نطاق خيارات التعديل المتوافرة في برنامج «بورشه إكسكلوسيف».

ودأبت شركة بورشه المشهورة بحرفيّتها، على توفير خيارات تعديل مرموقة لسياراتها من المصنع مباشرة ضمن برنامج «بورشه إكسكلوسيف»، وذلك طوال أكثر من ثلاثين عاماً.

وتُعتبر قدرة صانع السيارات الذي يتّخذ من شتوتغارت مقراً له، على إحاطة عملائه بخيارات لا تُحصى تقريباً من التعديلات لسياراتهم من دون المساومة على سلامتها، من الخصائص الرئيسية التي تميّز سيارات بورشه الرياضية.



بعد تجميعها، يتمّ الانتهاء من تصنيع السيارات كافة يدوياً على خطّ إنتاج «بورشه إكسكلوسيف» في «تزوفنهاوسن». ويحصل العميل مع كلّ سيارة على غطاء داخلي ذي تصميم خاص وألبوم صور يُوثّق عملية الإنتاج.



كما يتضمّن كلّ كتاب صور «رقم تعريف السيارة» VIN الفردي. وفي حديث له أثناء الفعالية، قال مدير المجموعة العام لدى مركز بورشه الكويت بيتر غرين: «بصفتنا وكيل فاخر لبورشه إكسكلوسيف، نتباهى بإفساح المجال أمام عملائنا كافة كي يضفوا لمساتهم الشخصية على سياراتهم.



نحن متشوقون بهذا الاحتفال الذي ينبض بجوهر «بورشه إكسكلوسيف». وطراز «911 تارغا 4 إس إكسكلوسيف ديزاين إديشن»، المعروض هنا للمرة الأولى في الكويت، يُظهر خيارات التعديل المتنوّعة الممكن اعتمادها عند تصميم سيارة بورشه».

تنبض «911 تارغا 4 إس إكسكلوسيف ديزاين إديشن» بمحرك توربو من ست أسطوانات سعة 3 ليترات بقوة 420 حصاناً وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن-متر.

وتتألق تلك السيارة العصرية الكلاسيكية بحلّة أكثر تميّزاً، بفضل لون خارجي «أزرق إتنا» خاص مُستمد من سيارة بورشه «356 بي (تي إس)» طراز العاميْن 1960 و1961.

كما اكتسى كلّ من عاكس الهواء الأمامي وشعار «Targa» على القضيب العريض والمنطقة الواقعة أسفل المصدّ الخلفي بهذا اللون الخاص بذلك الطراز محدود الإنتاج.

أما بالنسبة إلى كلمة Porsche على جانبيْ السيارة، فتبرز بلون ذهبي أبيض معدني.

بالإضافة إلى ذلك، يلفت التصميم الخارجي الأنظار بمصباحيْن أماميَّيْن سوداويْن بتقنية «الدايود» LED، إلى جانب قضيب «تارغا» وعجلات «آر إس سبايدر» قياس 20 بوصة وشعار بورشه تزييني على الجانب.

وبهدف توفير تباين مرئي ديناميكي، طغى اللون الأسود الأخّاذ على قضبان الغطاء الخلفي وأنابيب العادم الرياضية الأربعة.

بالانتقال إلى الداخل، تواصل الألوان الباردة بسط سيطرتها على طابع السيارة العام، بفضل جلد ذي لون «أزرق غرافيت» وتطريز تزييني بلون «أزرق بروفنس».

كما تمّت زخرفة شعار بورشه على مسنديْ رأس «مقعديْ سبورتس بلاس» المتكيّفيْن بثماني عشرة وجهة تعديل.

وتمتدّ لائحة التجهيزات الداخلية الفاخرة لتشمل تطعيماً جلدياً لظهر المقعديْن ومَبْيَت عمود المقود ومقوّمات لوحة القيادة وفتحات خروج الهواء.



أما بالنسبة إلى عتبتيْ البابيْن المصنوعتيْن من «الستانلس ستيل» (فولاذ مقاوم للصدأ) المؤكسد أسود اللون، فقد زُخرِفتا باسم الطراز الخاص.



وبينما طغت صورة «911 تارغا» الظلّية على حجرة تخزين الكونسول الوسطي، توضح كلمات «Porsche Exclusive Manufaktur» الموجودة على تطعيم لوحة القيادة مصدر السيارة.