يعود الفضل إلى نظامها الفائق للحماية من الاصطدامات الأمامية

أعلن معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة والمسؤول عن اختبارات السلامة للسيارات حول العالم IIHS، عن حصول سيارة كاديلاك 2017 XT5 كروس أوفر الجديدة على أعلى تقييم للأمان لعام 2016 (TSP+) عند تزودها بنظام الحماية من الاصطدامات الأمامية الاختياري، وهو أعلى تقييم يمكن أن تحصل عليه السيارات من معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة الأميركي IIHS.

وللحصول على هذا التقييم الفائق يجب على السيارة أن تحصل على تقييم «جيد» في خمسة اختبارات خاصة بالتصادم والتي تتضمن اختبار التصادم الأمامي المتوسط، واختبار التصادم الأمامي الخفيف، واختبار التصادم الجانبي، واختبار متانة السقف، واختبار مساند الرأس، إضافة إلى الحصول على تقييم «ممتاز» أو «فائق» لنظام الحماية من الاصطدامات الأمامية وهذا ما حصل مع XT5.

وقال كبير مهندسي سيارة XT5 بول سبادافورا: «لقد قمنا عند تصميمنا لسيارة XT5 بوضع سلامة الركاب على رأس سلم أولوياتنا، حيث تم تزويد هذه السيارة بالمجموعة الكاملة من حزمة المواصفات الخاصة بتوعية السائق والأنظمة المتخصصة لدعمه أثناء القيادة والمتميزة من كاديلاك، وذلك في سبيل تلافي الاصطدامات بأكبر قدر ممكن، كما عملنا على تصميم هيكل متطور يتسم بخفة الوزن والصلابة المتينة، وذلك لمقاومة الصدمات بشكل فعال، لاسيما من خلال إعادة تصميم البنية الأمامية للسيارة بشكل مطور ومعزز لتأمين قيادة أكثر سلامة وذلك من خلال وجود الصادم الأمامي، الذي يمتص الضغط الناتج عن الاصطدام في نقطة الصدمة ويوزعها في جميع أنحاء الصدام ويمنعه بالتالي من الانتشار والحفاظ على سلامة السائق».



وفضلا عن ذلك، تتوافر قياسيا في سيارة XT5 2017 الجديدة سبع وسادات هوائية لتأمين السلامة لجميع الركاب، إضافة إلى مجموعة أون ستار لخدمات الطوارئ ومن ضمنها الاستجابة الفورية لفرق الإسعاف عند وقوع الصدمات، كما تقدم XT5 مجموعة واسعة من أنظمة السلامة المتطورة المتوفرة في حزمة توعية السائق وحزمة دعم السائق.

وتتضمن حزمة توعية السائق مواصفات متعددة كمقعد تحذير السائق، ونظام الحماية من الاصطدامات الأمامية، ونظام الحفاظ على المسار مع نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، ونظام الفرملة الأمامية لحماية المشاة، ونظام الفرملة الأوتوماتيكية في الأمام لظروف القيادة منخفضة السرعة، ونظام الإضاءة intellibeam (نظام إضاءة عالية بشكل أوتوماتيكي)، وتتوافر هذه المواصفات في الفئة الفاخرة بينما تعتبر قياسية في الفئة الفاخرة بريميوم والفئة الممتازة بلاتينوم.

فيما تتضمن حزمة دعم السائق نظام تثبيت تفاعلي للسرعة، وأحزمة أمان تلقائية الحماية، ودعم أوتوماتيكي لركن السيارة، وفرملة أوتوماتيكية في الأمام والخلف لظروف القيادة منخفضة السرعة.