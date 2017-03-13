هدية نقدية حتى 2000 دينار.. تسجيل وتأمين مجاني.. عقد صيانة 3 سنوات

أطلقت هوندا الغانم، التابعة لشركة الغانم موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ودراجات والمعدات البحرية لهوندا في الكويت، عرضا حصريا على سياراتها الأكثر مبيعا في العالم، حيث تقدم للمالكين الجدد هدية نقدية حتى 2000 دينار، وعقد صيانة مجانيا على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التسجيل والتأمين المجاني، وذلك خلال فترة العرض السارية إلى نهاية الشهر الجاري.

ويتيح هذا العرض العملاء امتلاك السيارة المثالية التي تلبي احتياجات أنماط حياتهم المختلفة كالطلاب والعائلات والمهنيين على حد سواء، وذلك بفضل مستوى الأداء العالي والتصاميم الفريدة علاوة عن المميزات العديدة كالمرونة والسلامة والموثوقية التي توفرها سيارات هوندا بأسعار تنافسية وباقات الخدمات ما بعد البيع.

ويمتد العرض على عدد من فئات سيارات هوندا والتي تشمل كلا من فئة «أكورد» 2017 و«بايلوت» 2017 و«أوديسي» وغيرها.

أكورد 2017

مصنفة ضمن قائمة أفضل عشر سيارات للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي من قبل «Card and Driver»، تحمل سيارة «أكورد» 2017 الإرث التي عرفت به هوندا منذ انطلاقها في العام 1976، إذ تعد أيقونة القوة والتحدي والأناقة في تاريخ «هوندا» بتصميمها الجديد وأدائها الأكثر فاعلية، لتوفر الراحة والدقة الجمالية ومزايا عملية في السيارة التي تأتي بشكل كوبيه ذي البابين أو سيدان بأربعة أبواب، بالإضافة إلى محرك جبار عالي الأداء والتطور الذي يأتي بأربعة أو ستة سلندرات.

بايلوت 2017

تعتبر «بايلوت» رمزا للقوة بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV) والعائلية في آن واحد، إذ انها الأرحب والأغنى بالمواصفات والتكنولوجيا حتى تحول رحلة جميع أفراد الأسرة إلى متعة لا توصف.



تم تصميم سيارة بايلوت لتكون أنيقة وعملية ومريحة عند القيادة بشكلها الرياضي الذي يعطي معنى جديدا لما هي سيارة الدفع الرباعي للأسرة الحديثة.

وتتمتع سيارة بايلوت بمساحة تتسع لثمانية أشخاص، دون المساومة على الميزات الفريدة في التصميم الداخلي والخارجي للسيارة.

أوديسي

صنفت «أوديسي» من بين أفضل السيارات العائلية، وتعتبر السيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل أسرة في الكويت، فهي واسعة بمساحتها الداخلية ولا تساوم على السلامة والراحة والقيمة ومرونة القيادة والشكل، بالإضافة إلى التكنولوجيا وسهولة وضع الكرسي الخاص لسلامة الأطفال لتكون سيارة الرحلة اليومية للأطفال من وإلى المدرسة، وسيارة ربة الأسرة للتسوق لبيتها في أي وقت، وسيارة النزهات في يوم العطلة بما توفره من راحة وأمان وأداء.