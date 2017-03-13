تستعرض الإمكانات المختلفة ضمن برنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب

في هذه النسخة من معرض جنيف للسيارات، تستعرض رولز-رويس الأسباب التي تجعل العالم ينظر إليها كالدار الرائدة في مجال الفخامة وذلك من خلال استعراض كامل مجموعة التقديمات والإمكانات التي تتيحها ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب.

الخياطة المصممة حسب الطلب، والهندسة المصممة حسب الطلب والمجوهرات المصممة حسب الطلب تضمن لكل شخص خبير ومتذوق للفخامة يقوم بالتوصية على سيارة من رولز-رويس بأنه قادر على أن يتأكد من أن رغبته في الحصول على سيارة تشبهه تماما وتعكس ذوقه الخاص وكل ما يمثله ستتحقق حتى أدق التفاصيل.

باختصار، يمكنهم أن يتأكدوا أن التصميم حسب الطلب هو جوهر علامة رولز-رويس.

تنطلق داون المستوحاة من الموضة لموسم ربيع/ صيف 2017 بثلاثة ألوان، وهي تظهر كيف يمكن للتصميم حسب الطلب أن يكمل أناقة الأزياء والإطلالة التي يتألق بها عشاق سياراتنا يوما بعد يوم.

بلاك بادج رايث سيارة ذات هندسة مصممة خصوصا لتستجيب لمتطلبات العملاء الأصغر سنا والأكثر جرأة وستؤكد أن التصميم حسب الطلب في رولز-رويس يمكن أن يكون أي شيء إلا سطحيا.

وقد سمح عميل لنا بأن تظهر رولز-رويس للحشود في جنيف أن رولز-رويس فقط، ولا أحد سواها، قادر على «إبداع غير المعقول»، وذلك بالكشف عن إيليغانس Elegance، التعبير الأدق عن الفخامة مع أول طلاء ماسي في عالم المنتجات الفخمة.

مثل هذه السيارات تعتبر أعمالا فنية بالنسبة لجامعيها ومالكيها، وتحية لهذا الإرث، نفذ الفنان البلجيكي تشالز كايسان منحوتة مصممة خصوصا لبرنامج رولز-رويس الفني ومن شأنها أن تزين منصة رولز-رويس طوال مدة معرض جنيف الدولي للسيارات.

وقد اختار أحد العملاء المتذوقين للفخامة أن يتشارك رؤيته الخاصة مع الأشخاص الذين يحضرون معرض جنيف الدولي للسيارات هذه السنة، فكانت ولادة رولز-رويس جوست بنسخة إيليغانس، والتي تشكل السيارة الأولى في العالم التي تتألق بطلاء تم تركيبه باستخدام الماس.

وحدها رولز-رويس، مع الحرفيين المهرة الذين يعملون في ورشة الطلاء الخاصة، كان بإمكانها تنفيذ طلاء مصنوع من 1.000 ماسة مسحوقة.

أطلقت على هذا الطلاء تسمية «دياموند ستاردست» وهو الطلاء الأكثر فخامة وبريقا الـــذي تألقت به سيارة على الإطلاق، كما انه الطلاء الأغلى ثمنا الذي يزين هيكل سيارة من رولز-رويس.

وهذه السيارة الفريدة التي تم تكليفها لعميل من هواة التجميع، ترتقي بعبارة التصميم حسب الطلب أو بيسبوك كما في قاموس رولز-رويس الخاص إلى مستويات جديدة.

فلقد عمل على صنع الطلاء النخبوي حرفيو رولز-رويس في دار الشركة في جودوود بإخضاع 1.000 ماسة مستخرجة بشكل أخلاقي لعملية خاصة.