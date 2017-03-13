شلبي: الشركة تملك أفضل الموظفين المدربين في خدمة السيارات

أثبتت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، تميزها في خدمة العملاء مجددا، من خلال حصولها على المركز الأول في مسابقة مهارات «نيسان» الإقليمية للتقنيين وقطع الغيار.



تقام مسابقة مهارات «نيسان» الإقليمية سنويا من قبل شركة «نيسان الشرق الأوسط» في إمارة دبي بالإمارات، لتسليط الضوء على مهارات موظفي «نيسان» في جميع أنحاء المنطقة، ولتحفيز الوكلاء على تطوير قدرات فرق العمل لديهم.



ويتم اختيار المشاركين في المسابقة بناء على معايير البيع المعتمدة لدى «نيسان»، بهدف تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم وضمان التميز في خدمة العملاء وعمليات البيع وفق المعايير العالمية المعتمدة من «نيسان». وتغطي الفئات التي تشملها المسابقة، جوانب الأعمال التجارية، والخبرة بقطع الغيار، وتساعد على تحقيق التميز بالمبيعات وإظهار القدرات والخبرة التقنية الكبيرة.

وأجريت مسابقات العام الحالي بخمس لغات مختلفة، وسط قيام 11 وكيلا لسيارات «نيسان» بإرسال أفضل موظفيهم للتنافس في أربع فئات وهي مستشار الخدمة والتقني الأفضل وإدارة المبيعات واختصاصي قطع الغيار. وحصلت «نيسان البابطين» خلال المسابقة على الجوائز التالية:

1 - جائزة «نيسان» للتميز والكفاءة (NIPEC)، وحصل على الميدالية الذهبية جيثين جوزيه، لتحقيقه أفضل أداء في هذه الفئة.

2 - جائزة الكفاءة والتميز في خدمات «نيسان» (NISTEC)، وحصل على الميدالية الذهبية راميش راجان، لتحقيقه أفضل أداء في تشخيص المشاكل الكهربائية والنظام وإصلاح الأعطال.

وهنأ الرئيس التنفيذي في مجموعة البابطين، صالح البابطين، الفائزين في المسابقة، مشيدا بجهود فريق العمل في «نيسان البابطين» وتفانيهم وتميزهم، لافتا إلى أنه كعربون تقدير، قررت الإدارة مكافأة الفائزين وتقديم جائزة نقدية خاصة لهم.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات، محمد شلبي إن «نيسان البابطين» تملك أفضل الموظفين المدربين في خدمة السيارات، مشيرا إلى أنها تعمل باستمرار على تنمية مهارات التقنيين لديها، للتأكد من حصول العملاء على أرقى معايير الخدمة في مراكزها.

من ناحيته، أكد المدير العام للموارد البشرية في المجموعة، عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين أن «نيسان البابطين» تؤمن بأن موظفيها هم أغلى ما تملكه، لافتا إلى أنها تستثمر بشكل كبير في فريق عملها، لمساعدتهم على تنمية مهارتهم وإظهار قدراتهم الكاملة، من خلال الدعم والتدريب المستمر الذي يحصلون عليه.