أعلنت شركة الملا اوتو الوكيل الحصري لسيارات ACURA اليابانية الفاخرة في الكويت عن إطلاق عروض شهر رمضان الحصرية لدى معرض ACURA بالري طريق الدائري الرابع والتي تتمثل في العديد من الهدايا والخصومات الكريمة.

أقل تكلفة لاقتناء سيارة فاخرة

وفي هذا السياق، صرح المدير العام لشركة الملا ACURA عماد ملاعب بأنه تم التعاون مع جميع البنوك ومع شركة الملا للتمويل وذلك لتقديم افضل العروض حيث يحصل العميل على خصم 50% من قيمة فوائد الأقساط ويدفع فقط 10% دفعة مقدمة وبأقل قسط شهري، وبهذا تكون الشركة قد قدمت أقل تكلفة لاقتناء سيارة فاخرة بالكويت لعملائها الطامحين بامتلاك ACURA MDX سيارة الدفع الرباعي اليابانية الفاخرة ذات السبعة مقاعد و ACURA RDX سيارة الدفع الرباعي اليابانية الفاخرة ذات الخمسة مقاعد و ACURA TLX الصالون الرياضية الفاخرة.

هدايا أكثر بكثير

وبالإضافة إلى عروض البنوك السابق ذكرها يقدم الملا ACURA هدايا حصرية غير مسبوقة لكل عملائها الراغبين في امتلاك أي من موديلات سي ارات ACURA الفاخرة TLX، RDX، MDX خلال هذه الفترة تيمنا بشهر رمضان المبارك، مثل خمس سنوات صيانة مجانية وسنة تأمين شامل وخمس سنوات كفالة وخمس سنوات سيارة بديلة وخمس سنوات مساعدة على الطريق.

تثمين مميز لسيارتك المستعملة

وفوق كل العروض السابقة يتميز الملا ACURA بتقديم افضل قيمة تثمين للسيارات المستعملة في حالة رغب مالكوها في امتلاك احدى سيارات ACURA الفاخرة.

ووجه الملا ACURA دعوة الجميع لزيارة معرض الملا ACURA والاستفادة من العروض الحصرية على أولى السيارات اليابانية الفاخرة في العالم منذ عام 1986.