تنطلق السيارة بسرعة خاطفة من السكون إلى 100 كم/س في غضون 3.4 ثوان

تم تعديل ناقل الحركة الرياضي ذات الـ 9 سرعات خصيصاً ليتماشى مع متطلبات السيارة الجديدة

تعيد مرسيدس-AMG تحديد ملامح سيارات الأداء بتحويل سيارة السيدان التنفيذية الأكثر ذكاء إلى سيارة الفئة-E الأقوى في التاريخ، وذلك مع الجيل القادم +E 63 S 4MATIC، وبتوافرها الآن لدى شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي «الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في دولة الكويت» ترسي السيدان الجديدة معايير استثنائية في هذه الفئة السوقية مع طيف واسع من التكنولوجيات المبتكرة، وترتقي استراتيجية القيادة الذكية بحدود الأداء الديناميكي لسيارة السيدان نحو مستوى جديد كليا، في حين أن التسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 3.4 ثوان، يضمن لسيارة الليموزين الجديدة لرجال الأعمال أن تبقى في صدارة فئتها.

وتم تصميم كل جزء من الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية لتجربة مزايا أداء القيادة لسيارة AMG بشكل مباشر، ويتألق التصميم الخارجي الجذاب بحواف تؤكد الرشاقة وعضلات تبرز قوة السيارة، ومع تصميم مميز كليا باتجاه المحور العمودي -A، تستعرض الواجهة الأمامية الرياضية تلك الجهود التي بذلتها مرسيدس -AMG لوضع هذا التصميم، حيث إنها المرة الأولى في سيارة AMG سيدان يتم وضع غطاء المحرك بين الأجنحة والمصد بشكل يطابق تصميم الكوبيه في الأمام، وبالتالي إظهار نهج جديد كليا وأكثر ديناميكية في ابتكار الهيكل الخارجي.

وتكتسب الإطلالة المتميزة رونقها من شبكة الرادياتير الجديدة بشفرتين مزدوجتين بالكروم الفضي بالإضافة مع دعامات عمودية سوداء، وكذلك أحرف AMG، وإجمالا، فإن الجزء الأمامي ينضح بالقوة الاستثنائية، ويوحي بذلك ومنذ الوهلة الأولى بالاندفاع القوي للأمام لسيارة السيدان الجديدة ذات الأداء الفائق.

ويعزز المنظر الجانبي هذا الانطباع بالعديد من العناصر المتطابقة بعناية، وأحد تلك التفاصيل الرائعة هو الجناح على شكل سهم بالكروم الفضي، والذي يحمل أحرف ثلاثية الأبعاد لعبارة V8 BITURBO 4MATIC+، وهو تصميم جذاب يخطف العيون ويؤكد قوة نظام القيادة.

ويؤكد الطرف الخلفي ملامح القوة بعضلاته المفتولة بالتزامن مع الجناح الجذاب بلون السيارة على غطاء الصندوق الخلفي بالإضافة إلى المئزر الخلفي بالحشوة التي تتشابه مع مشتت الهواء والعادمين المزدوجين المطليين بالكروم البراق ضمن نظام العادم الرياضي القابل للانتقاء، وتتضمن E 63 S 4MATIC+ أيضا شريطا كروميا فضيا على الجناح الخلفي.

وينبض محرك AMG القوي ثماني الاسطوانات V8 بسعة 4.0 ليترات والمزود بتوربو مزدوج في سيارة E 63 S 4MATIC+ ليحلق بذروة الأداء إلى مستوى جديد مع قدرة تصل إلى 612 حصانا، ويصل أقصى عزم للدوران إلى درجة قصوى جديد وهي 850 نيوتن متر، ويتوافر هذا العزم عبر طيف واسع من سرعات المحرك من 2500 إلى 4500 دورة في الدقيقة، وبذلك يقدم هذا المحرك شعورا بالصدارة والتفوق في كل وضعية لدواسة البنزين، وتنطلق السيارة بسرعة خاطفة من السكون إلى 100 كم/س في غضون 3.4 ثوان، وينتهي هذا التسارع الديناميكي المذهل فقط عند السرعة القصوى المحددة وهي 250 كم/ س (وتكون مع باقة AMG للسائق: 300 كم/س).

ويستفيد محرك التوربو المزدوج والمتطور V8 من AMG بسعة 4.0 من الشاحن التوربيني الثنائي المعروف بأدائه القوي، حيث لا يتواجد شاحني التوربو على جانبي صفوف الأسطوانات ولكن فيما بينها في الجزء الذي يتخذ شكل V، ولأول مرة يتم اعتماد وحدتين من الشواحن التوربينية ثنائية المجرى لتعزيز الأداء وتحسين الاستجابة بشكل مذهل وتنقسم الوحدة إلى مسارين متوازيين للتدفق.

وتأتي السيارة مجهزة حصريا بنظام القيادة المبتكر للدفع الرباعي AMG +Performance 4MATIC، ويجمع هذا النظام الذكي والمطور حديثا مزايا العديد من أنظمة القيادة حيث يضمن توزيع عزم الدوران على المحورين الأمامي والخلفي والذي أصبح متباينا بالكامل للمرة الأولى ومستوى أمثل للجر وصولا إلى الحد الفعلي، ويستطيع السائق أيضا الاعتماد على الثبات العالي للقيادة والتحكم الآمن تحت جميع الظروف، هذا ويمتاز الانتقال من نظام الدفع الخلفي إلى الدفع الرباعي وبالعكس بسهولة كبيرة، لأن ميزة التحكم الذكي مدمجة في تصميم السيارة ككل.

ومن الممكن أيضا القيادة بنمط الانزلاق «Drift» بفضل التوزيع المتباين بالكامل لعزم الدوران، وهنا تبرز قدرات وضعية «دريفـــــت» بحد ذاتهــا، وهي جزء من المواصفات القياسية لسيارة +E 63 S 4MATIC، ويمكن تفعيل ذلك في برنامج السباق «Race» باستخدام مقابض التبديل، بشرط تعطيل نظام ESP وأن يكون نقل الحركة بالوضعية اليدوية، وعند تفعيل وضعية «دريفت» تعمل السيارة كليا بنظام الدفع الرباعي، وتبقى وضعية «دريفت» مفعلة إلى أن يقوم السائق بتعطيلها.

وتم تطوير ناقل الحركة الرياضي AMG SPEEDSHIFT MCT بتسع سرعات خصيصا ليتماشى مع متطلبات سيارة +E 63 S 4MATIC الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك تم تطوير التجهيزات والبرمجيات على حد سواء، ومع التطوير الخاص لبرمجيات النظام أصبح وقت تبديل التروس قصير جدا وهذا أيضا في حالات تقليل السرعة ووظيفة التعشيق بقابض مزدوج، ما يضمن تجربة رائعة للغاية في تبديل التروس.

ويؤكد التصميم الداخلي الجوانب الديناميكية في السيارة بالعديد من التفاصيل المصممة خصيصا، وتماشيا مع أسلوب القيادة الرياضية فإن عجلة القيادة الرياضية فائقة الأداء بالجلد الأسود تأتي بجزء مسطح في الأسفل، ونقاط تحكم باللمس ومقابض تبديل مطلية وأيضا تحمل عجلة القيادة شعار AMG.

ويحظى السائق والراكب الأمامي بوضعية آمنة في المقاعد الرياضية الأمامية حتى عند القيادة بسرعات عالية، وذلك بفضل الدعم الجانبي المطور، وهناك تنسيق مميز لتنجيد المقاعد بجلد النابا الأسود وجلد النابا البني أو جلد النابا المكياتو، هذا بالإضافة إلى عناصر الألمنيوم على شكل شبه منحرف والتي تضمن الطموحات الرياضية من السيارة.