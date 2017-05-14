بعد الإقبال الباهر الذي حصلت عليه عروض رمضان العام الماضي، وحرصا على مكافأة العملاء ومحبي سيارات شفروليه، قامت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، بإطلاق أقوى عروض السنة التي تبدأ من 7 مايو 2017 وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، إذ تقدم شفروليه الغانم أسعارا حصرية وهدايا قيمة لكل من يختار شراء إحدى سيارات شفروليه 2017 خلال فترة العرض.

وإضافة إلى هذه الأسعار المغرية، يحصل العميل على هدية نقدية فورية حتى 1.200 دينار من خلال سحب لغاية ثلاثة كوبونات بحسب موديل السيارة التي قام بشرائها، ولتحقيق أعلى مستويات الرضا من قبل العملاء، يحصل العميل بالإضـــافة لهذه الهدية النقـــدية على هدايا مجانيــــة قيمة تشمل عقـــد صيانة لمـدة 3 سنوات أو 60.000 كم، وتظليل النوافذ مجانا من مركز كرومزون.

وسيحظى العميل كذلك على تأمين ضد الغير وتسجيل السيارة مجانا، ليكون قرار الشراء من شفروليه في رمضان هو الأفضل لجميع العملاء.

ولتعزيز خدمات ما بعد البيع تم إطلاق «تعهد شفروليه» الذي تقدمه في الكويت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده لجميع عملاء شفروليه، يوفر لهم الآن الاطمئنان وراحة البال بوجود أكبر مركز خدمة في العالم والمزود بكافة المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لتقديم الخدمة المبنية على 4 ركائز هي التنافسية والشفافية في القيمة والأجور، خدمة الحجز للخدمة في نفس اليوم، الجودة في الخدمة، وتوفر ضمان 3 سنوات أو 100.000 كم مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.