عبدالرحمن خالد

بالفعل أداء أكثر من رائع.. حيث حظيت «الأنباء» بدعوة من مجموعة «المطوع والقاضي» لتجربة أداء سيارة جي أيه سي GS4 الجديدة.

السيارة الجديدة حجزت مقعدا مرموقا لها بين السيارات من فئتها ذات الدفع الرباعي، إذ تتمتع بتصميم رياضي متكامل مع الأداء القوي، وهي مزودة بتجهيزات تكنولوجية وأنظمة أمان متقدمة.

وأثبتت GS4 قدرتها العالية على المناورة في الطرق الواسعة وحتى الضيقة، بالاضافة الى الثبات على سرعات عالية على المنحنيات. وتحتوي GS4 على مقصورة قيادة عصرية داخلية بمساحة واسعة ومريحة للعائلة، مع شعور بالهدوء الكامل، بفضل تصميمها الكاتم للصوت بنسبة 360 درجة، وزيادة الهدوء 26%، ما يجعل السائق بعيدا تماما عن الضوضاء.

كما ان برنامج الاستقرار الإلكتروني ونظام إدارة المحرك من «بوش» الألمانية، والفرامل الأمامية تأتي كذلك من «كونتيننتال» الألمانية، في حين أن المصدات الأمامية والخلفية فهي من فيسيتون الأميركية، ونظام تكييف الهواء من «دينسو» اليابانية، أما أحزمة الأمان ووسائد الهواء والمكابح الخلفية وأنظمة الطاقة الهيدروليكية فهي من إنتاج شركة «تي آر دبليو» في الولايات المتحدة الأميركية. وتعد سيارة GS4 من سيارات الـ «SUV» الرائدة، بما في ذلك قوة محركها الجديد كليا من الجيل الثاني لـ «جي أيه سي موتور» 200 تيربو، مع أقصى عزم 235 نيوتن في غضون نطاق سرعة 1500 الى 4200 دورة في الدقيقة، وباستهلاك وقود منخفض بحيث يبلغ استهلاك الوقود 6.3 ليترات فقط لكل 100 كلم، وهي النسبة الأقل بين السيارات من الفئة نفسها. كما ان تصميم نقل الحركة بنحو 7 سرعات والذي يستطيع تغيير تروس السرعة في غضون 0.2 ثانية، ونظام «أي إس بي» الإلكتروني، الذي يساعد على ثبات واستقرار السيارة عند المنحدرات، ونظام ECO الذكي الذي يحافـــظ على استهـــلاك الوقود والزيت بشكل منخفض والصديــق للبيئـــة، مع ميزة اجتيـــاز اختبار القوة مع الأميال المتراكمة أكثر من 10 ملايين كيلومتــــر لتتمتــــع بخبرة قيادة مذهلة واقتصادية.

وتعتبر منطقة التحكم المركزية مزودة بشاشة عائلية كبيرة مع ثلاثة مفاتيح بزخارف منقطة مطلية بالكروم، لتمنح رحلة قيادة مفعمة بالاثارة، وباستخدام عجلة القيادة متعددة الوظائف مع مثبت للسرعة والتحكم بجميع الأنظمة في المقصورة، والتحكم في السرعات الدقيقة والتنظيم الآلي لسرعة السيارة.

ويمنح ناقل الحركة المطلي بالكروم شعورا بالراحة وكأنه مقبض طائرة دمج فيه الجلد والكروم، لإضفاء الجاذبية والفخامة، وفيها نظام ملاحة صوتي ثلاثي الأبعاد وفق النظام المزدوج بحجم 8 بوصات تم تصميمه مع نظام الملاحة وتحديد المواقع وضمان تخطيط الطريق الذكي والملاحة الدقيقة. كما أن نظام الإضاءة فيها متطور جدا وموزع بشكل مثالي لتحقيق أفضل رؤية أثناء القيادة، باستخدام إضاءة LED في المصابيح الأمامية والخلفية، وتعمل أيضا خلال النهار، إضافة إلى وجود أجهزة اكتشاف الرؤية التحذيرية في كل شيء غير معروف على الطريق، كما ان الشبك الأمامي جاء أنيقا على شكل جناح الطير للشعور بحيوية الطيران وبوجه جريء وبخطوط انسيابية رياضية.

وبالاضافة الى ذلك فإن عجلات من الألمنيوم بقياس 17 إنشا، وعجلات رياضية من الألمنيوم أيضا بقياس 18 إنشا، في حين أن الإطارات مزودة بنظام مراقبة الضغط المباشر.

وتعد مساحة التخزين واسعة وتعتمد على توفير المساحة للقائد والركاب والمرونة في طي المقاعد لتوفير مساحة تخزينية كافية، تلبي الاحتياجات المختلفة للتخزين وأسلوب الحياة، كما يمكن تعديل كرسي السائق بست طرق مع وظيفة التدفئة والتبريد.

وتحتوي السيارة على فتحة سقف كهربائية ذات زجاج مظلل، كما أن مساحاتها الأمامية مزودة بحساسات أمطار، ولوحة العدادات ملونة، وقواعد كرسي لسلامة الأطفال وفقا للمعايير الأوروبية.