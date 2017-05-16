الطراز الجديد يرسي معايير غير مسبوقة على مستوى التكنولوجيا والتحسينات والقدرات الرياضية

بمميزاتها المرموقة التي تجعلها تتحدى طرازات الكوبيه الرياضية الأكثر تطورا في العالم، وصلت سيارة كامارو ZL1 إلى معارض شفروليه الغانم، الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، والتي تعتبر الطراز الأكثر قوة على الإطلاق في تاريخ هذه السيارة الذي يمتد طوال خمسين عاما بمقاييس ومعايير غير مسبوقة على مستوى التكنولوجيا، والتحسينات، والقدرات الرياضية، والتسارع المذهل على خط مستقيم.

ويأتي التسارع من محرك V8 سوبرتشارجد جديد سعة 6.2 لترات يولد قوة تبلغ 650 حصانا. وهو قادر على تحقيق معدل حوالي 3.6 ثوان في التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر، وهي قادرة على استكمال قطع ربع ميل في غضون 11.4 ثانية، بسرعة 204 كيلومترات في الساعة. وتعتمد كامارو ZL1 على الفئة الريادية المميزة للجيل السادس من كامارو بوصفها الأكثر رشاقة ضم فئتها.

تم تصميم سيارة كامارو ZL1 لتتفوق في كل شيء، حيث تقدم التصميم المميز، والقدرات المعتمدة، والجودة، والأداء المثبت، إذ تعتبر أول طراز إنتاج يستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي جديد ومتطور مكون من 10 سرعات، ما يوفر قدرات قوية في استهلاك الوقود وفوائد مميزة من حيث الأداء. وهو متوافر أيضا مع ناقل حركة يدوي بست سرعات.

وتبدأ قدرات التحكم من البنية القوية خفيفة الوزن لكامارو الجيل السادس الجديدة كليا، وبرفقة نظام التحكم المغناطيسي والترس التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق. وتتضمن التكنولوجيات القياسية نظام اختيار نمط القيادة، وعادم مزدوج النمط، ومزايا اتصال متطورة. القدرات العملية هي إحدى السمات التي تميز كامارو ZL1، حيث تمتلك السيارة شكلا خارجيا تم تحقيقه بعد أكثر من 100 ساعة من الاختبارات ضمن حجرة الرياح، وخلال عمليات تقييم على الحلبات، وذلك لتطوير الإيروديناميكيات والتبريد للقيادة الرياضية. وعلى نحو مشابه، تلعب عناصرها الخارجية جميعا دورا في إدارة تدفق الهواء فوق وتحت وخلال ZL1. هذا التصميم يدعم الأداء الاستثنائي الشهير لطراز ZL1، وهو يفعل ذلك بأسلوب أنيق ولافت. ومن كل زاوية، تتناغم العناصر في هذه السيارة لتمنحها سلوكا هجوميا حادا وهادفا. وعلى سبيل المثال، توفر فتحات شبك التهوية المنخفضة تدفق هواء أفضل مقارنة مع كامارو SS، ويدمج شبك التهوية العلوي نسخة جديدة من فتحة «flow-tie» الشهيرة للشعار. وهناك أيضا غطاء جديد، مع إدخالات من ألياف الكربون وسحب حراري يدفع الهواء الحار من حجرة المحرك. وتتضمن التغيرات الإضافية فاصل هواء أمامي أكبر، وممتصات مميزة، وجناح خلفي بأسلوب مجنح، ورفارف أمامية أعرض - مضبوطة جميعا لتطوير الإيروديناميكيات وتحقيق ثبات أكبر على السرعات المرتفعة.

وفي الداخل، هناك مقاعد Recaro الأمامية القياسية، إضافة إلى عجلة قيادة مطرزة ومسطحة من الأسفل، إضافة إلى مقبض مطرز لناقل الحركة. كما ويتوفر مسجل بيانات الأداء الرياضي من شفروليه.

سرعة ودقة متقنة

التناغم الدقيق بين تكنولوجيات الأداء هو ما يميز أداء ZL1 على الطرقات أو حلبات السباق. وتتضمن المزايا نظام تحكم مغناطيسي مطور، وإدارة الجر الرياضي، وترسا تفاضليا إلكترونيا محدود الانزلاق، ونظام انطلاق، ونظام اختيار نمط القيادة.

أداء متفوق

تحت الغطاء، تتضمن ZL1 محرك V8 LT4 سوبرتشارجد سعة 6.2 لترات صغير الوحدة، مع أنظمة مأخذ وعادم مصممة حصريا لكامارو، وتقدم قوة المحرك عند 640 حصانا و868 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويتصل هذا المحرك إما بناقل حركة يدوي قياسي ذي ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليا بعشرة سرعات مع أداة نقل الحركة وهو متوفر اختياريا. ويقدم ناقل الحركة الأوتوماتيكي نسبة إجمالي تبلغ 7.39 لخطوات أقل بين السرعات. وهو ما يمكن المحرك من الحفاظ على معدل الدوران المثالي خلال التسارع، خاصة عند الخروج من المنعطفات، لتحقيق دورات أسرع وتجاوب فوري للنقلات السفلية والعلوية. ويعتبر هذا هو التطبيق الأول من شفروليه لناقل الحركة السريع ذي العشر سرعات، مع معايرة خاصة وتطوير خاص للبرامج بشكل حصري لكامارو. وبحلول نهاية 2018، ستقدم جنرال موتورز ناقل الحركة الجديد ذا السرعات العشر في ثمانية طرازات. وأخيرا، وعلى عكس بعض المنافسين ليس هناك حاجة لشراء أن باقة اختيارية أو إضافية لتجهيز ZL1 لخوض حلبات السباق. فقدراتها في هذا المجال تأتي قياسيا، مع مزايا تتضمن 11 مبدل حرارة مذهل لتحقيق التبريد المثالي للمحرك.