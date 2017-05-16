تقنية استشعار الاقتراب في لينكون تمنحك ترحيباً دافئاً وتفرد لك بساطاً ضوئياً خارج السيارة

تقدم لينكون كونتيننتال مفهوما جديدا للرفاهية العصرية يلبي طموح الباحثين عن التميز في عالم السيارات الفاخرة، والذين يدركون أن الأناقة الحقيقية تنبع من بساطتها وخطوطها الانسيابية الهادئة بعيدا عن المبالغة، مع عناية فائقة بأدق التفاصيل ولمسة ترحيب أصيلة تتفرد بها لينكون.

وتأتي لينكون كونتيننتال بشخصيتها الأصيلة وأسلوب مميز يدعو للاستمتاع بقيادتها بينما تنبض بالقوة والحياة عندما ترصد تقنية الاستشعار اقتراب سائقها في نطاق يصل إلى 8 أقدام، حيث يتألق بساط ضوئي خارجي أسفل المقاعد الأمامية للسائق والركاب عند دخولهم السيارة، وتجنبهم برك المياه أو العوائق. كما تتألق مقابض الأبواب بأضواء رائعة تنسجم مع لون الهيكل الخارجي ليدل السائق والركاب على موضع المقبض، فيما تضفي أضواء الـ LED المميزة للمصابيح الأمامية والخلفية إحساسا مرهفا بحفاوة الاستقبال.

وتتواصل هذه التجربة المميزة مع مقابض الأبواب المزودة بتقنية E-Latch الحصرية من لينكون والتي تأتي بتصميم مميز يتكامل بشكل انسيابي مع الخط الجانبي الأنيق للسيارة. وبضغطة بسيطة على زر مقبض الباب يتم تنشيط معالج إلكتروني يتحكم بنظام E-latch لمقابض الأبواب الإلكترونية، فيفتح الباب ليمكن السائق من الدخول بهدوء إلى المقصورة. كما تتوافر ميزة auto-folding للتحكم بالمرايا الجانبية وتحريكها من وضع الطي إلى وضع القيادة بعد دخول السائق وإغلاق الباب.

كما تتواصل مشاعر الحفاوة والترحيب داخل السيارة أيضا، مع المصابيح الداخلية المحيطة المثبتة على لوحات الأبواب، وعلى لوحة العدادات ومؤشرات القيادة، وحاملات الأكواب، لتضيء المقصورة الداخلية وتملأها بالحيوية بدون شعاع ظاهر. كما ينبض ضوء آخر على زر التشغيل ليشير إلى جاهزية كونتيننتال للانطلاق. ويمتاز تصميم المقصورة الداخلية بأرقى العلامات التجارية من المواد الفاخرة على الإطلاق، ويشمل ذلك استخدام جلود Bridge of Weir في المقاعد ولوحات الأبواب والمساند، والحواف العليا المغلفة بنسيج حريري، إضافة إلى سجادات shearling الصوفية الفاخرة.

وتتوافر في كونتيننتال أيضا، مقاعد الوضعية المثالية الأمامية المبتكرة من لينكون الحاصلة على براءة اختراع، والمستوحاة من مقاعد الطائرات الخاصة، والمزودة بنظام تحريك مبتكر حاصل على براءة اختراع للتكيف مع وضعية الجسم بشكل مريح. وتتوافر المقاعد مع مزايا التدفئة والتبريد والتدليك، جنبا إلى جنب مع ميزة التعديل آليا في 30 وضعية، لتتوافق مع أجسام الركاب وأحجامهم المختلفة.

وبالإضافة إلى قابلية التعديل المطورة للمقاعد مقارنة بما كانت عليه سابقا، والتي تتيح للركاب إضفاء طابعهم وتفضيلاتهم الشخصية على تجربة قيادة لينكون كونتيننتال، يتعزز مستوى الراحة والرفاهية مع نظام متطور مريح حاصل على براءة اختراع، يتألف من مادة البلاستيك وطبقة رقيقة من الرغوة المرنة التي تنثني حول الجسم بسهولة، وتحيط بالكتفين والرقبة للمساعدة على تخفيف الإجهاد.

ولتوفير الدعم الكافي للجزء الأسفل من الجسم والساقين، تم إضافة وسادتين رقيقتين مع خاصية تعديل مستقلة لكل منهما، بحيث يمكن تطويل الوسادتين أو تحريكهما للأعلى والأسفل، بما يتيح للسائق زيادة تخصيص التعديلات، وإضافة الدعم الذي تحتاجه كل ساق بشكل منفصل حسب الحاجة، حين تكون إحداهما مسترخية في حين تنشط الأخرى للتحكم بالدواسات. كما يمكن التمتع براحة إضافية مع وظائف التدليك في ظهر المقعد والوسادة، حيث يساعد نمط التدليك الدائري في تخفيف تعب العضلات والإجهاد، عبر تنشيط العضلات والأوعية الدموية في الساقين وأسفل الظهر، ليحظى الراكب بمزيد من الراحة والاسترخاء.

وتمتاز التقنيات الحدسية المتطورة في لينكون كونتيننتال بمستواها الفائق من حيث الرقي والفخامة، ويتجلى في نظام Revel الصوتي الذي يقدم تجربة سمعية واضحة وقوية أثناء التنقل، مع جودة تماثل موسيقى الحفلات التي توفرها أنظمة الصوت المنزلية الفاخرة. ومع مزايا توزيع المصدر الصوتي النقطي Point Source Architecture وتقنية موازنة المجال الصوتي Balancing Shorting Rings وتقنية ™Clari-Fi بالتعديل التلقائي التي توفر دقة صوتية تضاهي جودة ووضوح الصوت الأصلي، مع إعادة إنتاج الصوت الرائع عبر 13 مكبرا للصوت موزعة داخل السيارة بنظام Revel الصوتي، و19 مكبرا للصوت موزعة بنظام Revel Ultima™ لتجعل من تجربة الاستماع الجديدة بمستوى تجارب القاعات الموسيقية. وتعتبر التجربة الصوتية للسائق واحدة من أهم التفاصيل التي يبدأ بها تجربته، حيث يبدأ السائق بتشغيل النظام الصوتي بمجرد دخوله إلى السيارة. لذا، تحظى هذه التجربة بمستوى فائق من العناية والإتقان، مع تصميم أنظمة Revel الصوتية واختبارها بمساعدة الكمبيوتر، وباستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد داخل القاعات، والمركبات بشكل خاص. وتم تصميم كل نظام منها بشكل مخصص للسيارة، عبر وضع وضبط ومعايرة عدد من مكبرات الصوت المصممة خصوصا لضمان الجودة والدقة الصوتية الفائقة. وعلاوة على ذلك، تم ضبط نظام الصوت بشكل يناسب المكونات الداخلية للسيارة، ذلك أن الصوت يتغير حسب المواد الداخلية المستخدمة في المقصورة. وبلمسة زر واحدة أيضا، يمكن إمالة مقعد الركاب الخلفي الجانبي مع تحريك مقعد الراكب الأمامي نحو المقدمة. كما يمكن للراكب الخلفي أن يستمتع بواحد من ثلاثة أنماط صوتية محيطية مختلفة، وهي: ستيريو Stereo، والجمهور Audience، والمنصة On-Stage، ومن خلال لوحة التحكم المركزية الخلفية يمكن لركاب المقاعد الخلفية ضبط نظام Revel الصوتي، بالإضافة إلى التحكم بإعدادات درجة الحرارة داخل السيارة.

وتوفر فتحة السقف الزجاجية المظللة الذكية SPD SmartGlass مزيدا من الرفاهية والراحة لركاب المقعد الخلفي، حيث تتيح لهم التحكم بالحرارة الناجمة عن أشعة الشمس المباشرة. وبلمسة بسيطة على زر التحكم، يعمل الزجاج على تبريد المقصورة الداخلية في لينكون كونتيننتال بمعدل يقارب 8 درجات مئوية، كما يمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99%.