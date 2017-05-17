الشاحنة مجهزة بمحرك بنزين يمتاز بكفاءته في استهلاك الوقود

تواصل التوسع لعلامة رام التجارية بقيام شركة الملا وبهبهاني للسيارات - الموزع المعتمــد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيــات، جيب، موبــــار ورام بالكويت- بطرح شاحنة رام 1200 الجديدة، وهي أول شاحنة طن متري للعلامة التجارية، في الكويت.

وتأتي شاحنة رام 1200، المتوافرة الآن في جميع معارض شركة الملا وبهبهاني للسيارات بجميع أنحاء الكويت، بشكليها القمارة الواحدة القمارة المزدوجة، بالإضافة إلى توفر نظامي السحب الأمامي ونظام الدفع بالعجلات الأربع. والشاحنة مجهزة بمحرك بنزين يمتاز بكفاءته في استهلاك الوقود وتبلغ سعته 2.4 ليتر ويولد طاقة تبلغ 130 حصانا، ويرتبط بعلبة تروس يدوية من 5 سرعات، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 1775 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3000 ملم ويصل عرضها إلى 1785 ملم. وتصل سعة الحمولة إلى 1165 كلغ، ويمكن أن تجر ما يصل إلى 3 أطنان مترية.

وسيلقى إصدار الدفع بالعجلات الأربع تقديرا كبيرا من الأسواق المحلية، لأسباب تتعلق بعملهم اليومي، والوصول إلى مناطق خارج الطرق الممهدة أو القيادة على الطرق الوعرة الصعبة. وتم تجهيز جميع الإصدارات بنظام الدفع الرباعي منفصل، ويختلف الطول باختلاف الشكل: 5245 ملم (الكابينة المفردة) و5370 ملم (الكابينة المزدوجة). كما يختلف طول مقصورة الشحن أيضا وفقا للشكل: 2265 ملم (الكابينة المفردة) و1520 ملم (الكابينة المزدوجة).

الاعتمادية تعتبر عاملا رئيسيا في قرار الشراء، حيث يساعد التوافر لقطع الغيار على تقليل وقت التوقف عن العمل، كما تضمن شركة الملا وبهبهاني للسيارات ذلك من خلال مركز توزيع قطع الغيار الجديد الذي افتتحته في الكويت.

وقال أوسكار ريفولي مدير عام شركة الملا وبهبهاني للسيارات: نشعر بالسعادة لانضمام رام 1200 لمجمعة سياراتنا، فإنها تتيح لنا دخول قطاع لم نتنافس فيه من قبل، ونحن نعتقد أن هناك فرصة واضحة لمنافسة منتجات عالية الكفاءة مثل رام 1200 هنا في الكويت، خاصة أنها مدعومة بكفالة من الشركة المصنعة تعتبر حصرية ضمن فئة هذه الشاحنة لمدة 5 سنوات أو 120 ألف كلم وهو الأمر الذي يدل على ثقتنا في المركبة.

ويعتبر الشرق الأوسط واحدا من الأسواق الرئيسية التي تم اختيارها لتكون في مقدمة عمليات توسع علامة رام التجارية خارج أميركا الشمالية، نظرا لأنها حققت نجاحا كبيرا منذ أن أصبحت علامة تجارية قائمة بذاتها في عام 2009، لتفوز بالعديد من الجوائز المرموقة على طول الطريق.

وخلال فترة زمنية قصيرة حققت العلامة التجارية، التي تقوم بتصنيع الشاحنات فقط، سمعة قوية كشركة متخصصة في الشاحنات، وجميع الطرازات المتوفرة في الشرق الأوسط تم اختبارها على نطاق واسع في المنطقة.

وشهدت تشكيلة رام 1500 نموا من ثلاثة طرازات إلى تسعة، مع طرح الطرازات الجديدة وهي لونغ هورن، ليمتد، وأسبورت، مع توقع وصول رام ريبيل التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر قريبا.

وقال ريفولي: من شاحنة 1200 الجديدة، التي ستجتذب عملاء يبحثون عن شاحنة بأسعار معقولة دون المساومة على التصميم، إلى الشاحنات الفخمة طراز لونغ هورن وليمتد، التي تستهدف العملاء الذين يبحثون عن الفخامة دون أي حلول وسط، فإن هناك الآن شاحنة رام لكل عميل.

وسيستمر طراز رام لارامي الحالي كجزء من التشكيلة الجديدة، والتي تشتمل أيضا على طراز اكسبرس الذي سيطرح قريبا والذي يمتاز بكونه أقوى شاحنة ذات كابينة عادية متوفرة في منطقة الشرق الأوسط. وجميــــع هذه الطرازات مجهـزة بمحرك هيمي HEMI V8 الأسطوري سعة 5.7 ليترات.

وأضاف ريفولي قائلا: تماشيا مع التزامنا التام بخدمة العملاء، وبتقديم خدمة أفضل لعملاء علامة رام التجارية، فإننا نقوم دائما بتطوير فرق مبيعات وخدمات ما بعد البيع التي يتم تدريبها تدريبا خاصا لدعم تشكيلة مركبات رام الموسعة بشكل فعال وتقديم المشورة لعملائنا من الفريق المتخصص.