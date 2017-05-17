ترتقي شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت من جديد بمعايير الفخامة التي تقدمها لنخبة العملاء، وهو ما ظهر في كاديلاك XT5 الأولى من نوعها في الكويت 2017، والتي تم تصميمها وهندستها لتمنح قائدها مزيدا من الراحة والفخامة بمزيد من التطبيقات التكنولوجية للترفيه والأمان.



وبهذا الارتقاء الفريد في الرفاهية، تعزز كاديلاك مكانتها وحضورها مع هذه الأيقونة الخاصة XT5 لتجمع بين الإبداع في الشكل، والتكامل في الفخامة، إضافة لما حققته هذه السيارة من نقلة نوعية في هندستها مع وجود نظام جديد للشاسيه يضيف لهذه السيارة ميزة الأداء المذهل والقيادة الآمنة والمشوقة.

وتحضر كاديلاك XT5 بقوة وإبداع لتفتتح مرحلة جديدة من التصميم المبتكر والصناعة المتفوقة وذلك بما يعكس ثقافة التصميم الهندسي والفني الخاصة والحصرية بكاديلاك وخاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز مستويات الأداء ومتعة القيادة وزيادة فعالية المحرك مع تقليص كمية الوقود والتوفير في استهلاكها. وتبرز جماليات السيارات في الخطوط الأنيقة التي تشكل حواف كل جزء من السيارة بدءا بغطاء المحرك ومرورا بالأبواب والشبك الأمامي والتصميم الخلفي للسيارة مع كل مصابيحها.



أما المقصورة الداخلية فهي تعكس فلسفة كاديلاك التي تحرص على الخروج بلوحة غنية بالأناقة والعصرية والاحترافية الفائقة الدقة إضافة لما توفره هذه السيارة من رحابة داخلية وراحة متكاملة تعززها الرفاهية بكل معانيها. وكجميع سيارات كاديلاك، تبدو واضحة الخياطة الأنيقة لتعكس الشغف الحقيقي بالفخامة بعيدا عن القوالب الجاهزة في غيرها من السيارات.

وعندما نتحدث عن القوة في كاديلاك، فلا يمكن المقارنة بسهولة مع منافساتها، فمحرك XT5 يطلق قوة سحب قصوى تبلغ ذروتها عند 310 أحصنة مع عزم يصل إلى 271 ليبرة/قدم. وهذا المحرك السداسي V6 يعمل بتقنية الصمامات الذكية المتغيرة التوقيت بحيث تتجاوب حركتها مع رغبة السائق في الانطلاق أو التخفيف. ويدور المحرك بزر التشغيل الذكي الذي أضاف تقنية جديدة وهي الإيقاف والتشغيل الأوتوماتيكي للمحرك في حالات التوقف الطويل بسبب الزحمة مثلا وذلك لتوفير الوقود.



ويتكامل أداء المحرك مع ناقل حركة من 8 سرعات وهو قياسي لجميع سيارات كاديلاك XT5 مع ذراع التحكم الالكتروني الأنيق والصغير، وهو أول تقنية نقل حركة الكترونية يتم تطبيقها في كاديلاك، حيث يساعد هذا الناقل على تخفيف الضجيج والاهتزاز، كما يساهم في توفير مساحة أكبر للمقصورة وخاصة الكونسول الوسطي بين مقعد السائق ومقعد المرافق الأمامي حيث تمت إضافة مكان تخزين جديد في هذا المكان. كما أن نظام (الكلاتش الثنائي أو المزدوج) يساعد على قيادة السيارة دائما بالعجلات الأربعة AWD لتعزيز الأداء والاستجابة الذكية لأحوال الطريق والمناخ.وتضم كاديلاك XT5 أحدث أنظمة كاديلاك التكنولوجية الخاصة بالتواصل الترفيهي والمعلوماتي وكذلك الخاصة بالسلامة.



فالمرآة والكاميرا الخلفية تعمل بتقنية حازت براءة اختراع وأصبحت الرائدة في صناعة السيارات، حيث انها زادت رؤية السائق بمقدار 300% حيث توفر شاشة عرض فيديوي تختلف عن طرق العرض السابقة التقليدية حيث تقوم الكاميرا الخلفية بتصوير ما خلف السيارة بزاوية واسعة وتنقل الصور إلى عرض فيديوي على شاشة من الكريستال السائل.



وإضافة إلى هذا توفر السيارة ما يعرف بباقة التعريف والتوعية الخاصة بالسائق لتساعده في توقع الحوادث وربما تجنبها. ويعمل نظام CUE المعلوماتي والترفيهي بتحكم كامل وبنظام أكثر تطورا عن موديلاته السابقة، حيث يتميز هذا النظام الجديد بوجود معالج بيانات أقوى وأسرع وأدق.



وتضم السيارة في مقصورتها الداخلية شاحن لاسلكي للموبايل مع مدخل للطاقة في الكونسول الوسطي. وكجميع سيارات كاديلاك، فإن XT5 توفر الاتصال بالإنترنت بسرعة 4G مع نقطة واي فاي ونظام Apple CarPlay ونظام Android Auto لتضمن مزامنة أسرع وأفضل مع الهواتف النقالة الذكية.