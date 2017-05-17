عرضت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «إنفينيتي» الفاخرة في الكويت، السيارة الجديدة إنفينيتي Q60 الفخمة في الأفنيوز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي سيارة من طراز الكوبيه الرياضية والتي تجمع بين التصميم الجديد كليا والأداء المفعم بالإثارة والمتعة والنواحي الديناميكية المتقدمة.

وتبرز الخطوط المشدودة ذات المظهر الجريء في الشكل الخارجي إمكانات الأداء المذهلة في Q60 التي يعززها المحرك المتقدم والجديد كليا سداسي الأسطوانات بالتيربو المزدوج سعة 3.0 ليترات.

تم تطوير محرك الأداء العالي سداسي الأسطوانات بالتيربو المزدوج سعة 3.0 ليترات من مجموعة محركات VR الحصرية الجديدة من خلال خبرات العلامة التجارية الكبيرة في مجال المحركات ذات الست أسطوانات. وصمم المحرك الجديد الذي يولد 400 حصان في السيارة Q60 رد سبورت 400 ليوفر درجة أعلى من القوة وعزم الدوران مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة.

ويتوافر أيضا المحرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن التيربو الذي يولد قوة 208 أحصنة. وكميزة قياسية، يتم نقل الطاقة عبر العجلتين الخلفيتين للسيارة Q60 لتحقيق استجابة ديناميكية فورية.

وتتميز هذه السيارة بخطوط منحوتة متدفقة ونسب قوية وجريئة. وتبرز الملامح الرياضية الصارخة بكل ثقة الإحساس بالحركة والقوة مع مظهر تطغى عليه السلاسة والخفة الاستثنائية إلى أبعد الحدود.

يشمل طراز Q60 العجلات من سبائك الألومنيوم قياس 19 بوصة التي تم تصميمها مؤخرا. أما طرازات «رد سبورت 400» التي تعتبر نسخا ذات مزايا أكثر تقدما للأداء من هذه السيارة، فقد زودت بعجلات وإطارات أكثر عرضا في الخلف، ما يسهم في إبراز مظهر أكثر جرأة مع تحسين قدرات التوجيه والسيطرة مع قدرة أكبر لقوة التسارع الجانبية. ويمثل الجيل الثاني من نظام التوجيه المباشر المتكيف الأول من نوعه في العالم من إنفينيتي نظاما متقدما «للتوجيه السلكي»، وقد خضع لعملية تعديل بهدف تعزيز الإحساس بالتوجيه وإعطاء البيانات للسائق دون المساس بمعايير الراحة. ويمكن لسائق Q60 الاختيار من بين سبعة أنماط شخصية لتخصيص التوجيه حسب أسلوب القيادة الذي يفضله. كما تم تطوير نظام إلكتروني للتعليق الديناميكي، وهو نظام التعليق الديناميكي الرقمي، الذي يراقب تمايل الهيكل ودرجة الميل أو الانحدار ومعدل الارتداد لتوفير قيادة آمنة عبر تقليل الشعور بالتوجيه والاهتزازات غير المرغوب فيها.