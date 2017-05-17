الشركة تفوز بجائزة «الخدمة المتميزة لعام 2016 /2017» من لاند روفر

أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، المورد الحصري لسيارات لاند روفر في الكويت، عن فوزها بجائزة «الخدمة المتميزة» عن عام 2016/ 2017 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شركة جاكوار لاند روفر البريطانية.

ويهدف برنامج التميز فـــي خدمة العملاء، الذي يتنافس خلاله جميع وكلاء علامة لاند روفر في المنطقة، إلى تعزيز تجربة العملاء المتميزة من خلال الحفاظ على مبدأ «العميل أولا».

ويقوم البرنامــــــج بتقييم الوكلاء وفقـــا لقائمة من معايير قياس الأداء، وقد سجلت «علي الغانم وأولاده» السيارات أعلى الدرجات على كل المستويات.

وفي تعليق له على هذه الجائزة، قال يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات: يشرفنا أن نكون أفضل مزود خدمة لعلامة لاند روفر في المنطقة. وتعتبر معايير الخدمة ركنا أساسيا في نجاحنا، وهذه الجائزة هي شهادة على التزامنا التام بتقديم أفضل تجربة ملكية لعملائنا الكرام. نشكر لاند روفر على تقديرهم، والشكر موصول إلى موظفينا المتفانين الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان حصول العملاء على أقصى قدر من الاهتمام منذ لحظة دخولهم معرضنا وطوال مدة اقتنائهم للسيارة.

وتشمل معايير الأداء التي يتم رصدها لدى الوكلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائج استطلاعات العملاء التي تقيس مدى رضاهم بالخدمة المقدمة، وبدائل التنقل التي يقدمها الوكيل، والشرح السليم بعد انتهاء أعمال الصيانة العمل والشفافية، ونظافة السيارة وحالتها بعد انتهاء أعمال الخدمة، وقدرة الوكيل على تحديد المشاكل في السيارة من المعاينة الأولى.

وتعين شركة جاكوار لاند روفر كذلك عملاء سريين يقيمون من خلال تجربتهم للخدمة لدى الوكلاء معايير مثل وقت استكمال خدمة السيارة، والمهلة قبل بدء العمل على السيارة، وقدرة قسم الخدمة على الحفاظ على العملاء الذين يجرون صيانة مركباتهم في الوكالة.

وقد تصدرت شركة علي الغانم وأولاده هذا الفحص أيضا من خلال نتائج مبهرة أشاد فيها العملاء السريين بمستوى الخدمة وسرعة تجاوب الموظفين لرغباتهم.