مركبة كوبيه أنيقة عالية الأداء تمتاز بتصميم معبر وترسم عهداً جديداً في تاريخ علامة لكزس

نظام الوسائط المتعددة وتقنيات السلامة الجديدة يستكملان البراعة الحرفية في المركبة لتوفير أقصى درجات الراحة ومتعة القيادة

كشفت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، الستار عن سيارة LC الجديدة كليا، كوبيه فاخرة ومرموقة عالميا تمثل بداية عهد جديد في التصميم والأداء الرائعين.

وقد حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في مركز لكزس الشويخ مانابو أوتشيهاتا مدير مشروع LC، وكوجي ناغاتا مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتاكايوكي يوشيتسوغو الرئيس التمثيلي للمكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاضافة الى الوفد المرافق من لكزس وأعضاء الصحافة والإعلام الذين تم الترحيب بهم بحضور فيصل بدر محمد الساير رئيس مجلس الادارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة، والادارة العليا للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال مبارك ناصر الساير: LC ليست مجرد سيارة، هي احساس وتجربة رائعة.

ليست خطوة أخرى للأفضل فقط، بل تطور يفوق كل ما هو سواه في هذا المجال، في الوقت الذي تقدم فيه لكزس فئات وموديلات كلاسيكية فإنها الآن ترتقي أكثر وأكثر بخط منتجاتها، فبعد اليوم لن تكون لكزس كما عهدتموها.

وإنني على ثقة بأنكم سترون مدى روعة هذا الحدث الفائق.

وقال محمود أبوظهر، مدير أعمال لكزس ـ مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده: لكزس هنا لجعل المستحيل ممكنا وهي على استعداد لمواجهة التحديات ـ لخلق تجربة مبهرة، وسوف تستمر رحلة التطوير في لكزس، حيث انها تهدف لأن تصبح ماركة نمط حياة فاخر وترف، ونحن في الساير سنعكس قيم لكزس لتقديم تجربة عملاء 7 نجوم تتجاوز التوقعات.

وقال كوجي ساتو، كبير مهندسي مركبة لكزس LC: عند العمل على ترقية عناصر الأناقة الأساسية لمركبة لكزس LF-LC التجريبية، قمنا بتطبيق مواصفات مختلفة تماما، وذلك لابتكار تصميم يتخطى مفهومها من شأنه أن يأسر قلوب عشاق المركبات الرياضية من النظرة الأولى.

وباعتقادي أن ابتكار تصميم جذاب وإظهار أداء متفوق هما جانبان متشابهان إلى حد كبير، إذ إن الأناقة تعد هوية تصاميم مركبات لكزس، وجميع ملامح مركبة لكزس LC هي نتيجة نهج متكامل للتصميم والإبداع الهندسي.

ولتطوير مثل هذه المركبة الاستثنائية، تعاون الفريق بأكمله بمن فيه من المهندسين والمصممين.

من جهته، قال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعد لكزس LC مركبة رائدة تمثل تطور لكزس كعلامة تجارية عصرية تجسد نمط الحياة الذي يجذب أنظار العملاء ويلبي تطلعاتهم.

وترمز المركبة الجديدة إلى الشغف والإبداع في التطوير، مسلطة الضوء على الجهود الدؤوبة والتعاون البناء بين المهندسين والمصممين في الشركة، وذلك في سبيل كتابة فصل جديد من نجاح علامة لكزس التجارية.

الإثارة والأناقة

من ينظر إلى طراز العام 2018 من مركبة LC سوف يدرك على الفور أنها مركبة لكزس، وذلك بفضل شبكها المغزلي الفريد وخطوط تصميمها الديناميكية، لتقدم التعبير الحماسي الخاص بالتوجه التصميمي للعلامة التجارية.

ويمتاز الشبك الأمامي الذي يمتد بعرض مقدمة المركبة بنسيج شبكي يترك تأثيرا بصريا فريدا.

كما أن المصابيح النهارية المنفصلة التي تأتي على شكل حرف «L» وتقع أسفل المصابيح المدمجة الجديدة بتقنية الكشاف الضوئي (LED)، تمنح الإضاءة الأمامية لمركبة لكزس LC بصمة مميزة خاصة.

ويتباين تأثير خط السقف المتدرج إلى الخلف بين التعبير عن القوة والانسيابية، ما يؤكد على إطلالة المركبة العريضة ومظهرها الراسخ.

ويحاكي التصميم الخلفي الشكل المغزلي المميز والخاص بمركبات لكزس، فيما تقوم فتحات التهوية الكبيرة بتغذية أقواس العجلات الخلفية بالهواء الذي ينفذ بسلاسة فوق جدران الإطارات ليعزز من استقرار المركبة ويحسن استجابة التوجيه عند الانطلاق في خط مستقيم.

محرك مفعم بالطاقة

تأتي مركبة لكزس LC 500 الجديدة كليا بمحرك بثماني أسطوانات (V8) عالي الأداء سعة 5 ليترات يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويصدر لدى تشغيله هديرا قويا عبر عادم حيوي نشط يخاطب عشاق القيادة والأداء الرياضي الخالص.

وتتسارع الكوبيه الرياضية من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال أقل من 4.7 ثوان، ويعمل نظام الحقن بنظام الحقن المباشر للوقود، والذي يتيح معدل انضغاط عال يضاف بواسطة نظام حقن الوقود (PFI) لتعزيز الاستجابة عند السرعات المنخفضة. وفي حالة التسارع، تبرز شخصية مركبة لكزس LC 500 من خلال منحنى القوة المتزايد باستمرار، وذلك مع طاقة قدرها 471 حصانا عند 7.100 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 55.0 كلغ- متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

هذا، ويصدر المحرك ثماني الأسطوانات ذو التسارع العالي تأثيرا صوتيا مذهلا يتم تضخيمه عن طريق أنبوب صدى خاص يربط بين مأخذ الهواء وغرفة الاحتراق، إضافة إلى نظام العادم النشط القياسي، الذي يصدر هديرا يليق بمركبات فئة الـ «GT» عالية الأداء.

وتعد مركبة لكزس LC 500 أول مركبة فاخرة على الإطلاق يتم تزويدها بناقل حركة ذي 10 سرعات.

ومع حجم أصغر ووزن أخف من بعض ناقلات الحركة ذات السرعات الثماني، يتم نقل السرعات في هذا النظام بوقت ينافس الأنظمة ثنائية القابض، ولكن بأداء أكثر سلاسة ونعومة مع محول عزم الدوران التلقائي.

كما تتيح مركبة لكزس LC نقل السرعات يدويا باستخدام ذراعي تبديل مصنوعين من المغنيسيوم متموضعين على عجلة القيادة.

ويوفر نظام اختيار نمط القيادة (Drive Mode Select) تحكما متكاملا لأنظمة متعددة، مقدما بذلك متعة قيادة مضاعفة من خلال منح السائق حرية اختيار الوضع الذي يناسب ظروف الطريق أو أسلوب قيادته.

وبالإضافة إلى الأنماط الخمسة المضبوطة بشكل مسبق، فقد تمت إضافة النمط القابل للتخصيص (Custom Mode)، والذي يتيح للسائق الجمع بين خصائص مختلف الأوضاع.

ويستخرج النمط الرياضي المعزز «S+» (SPORT S+) أفضل ما يقدمه نظام الدفع وناقل الحركة، كما أنه يفتح عوازل الصوت الموجودة في نظام العادم النشط بشكل كلي عند التسارع.

وتجمع مركبة الكوبيه الفاخرة المبنية على منصة «الأطر الهيكلية العالمية للكزس» الجديدة، بين كل من أداء القيادة والتصميم والحرفية بانسجام تام وبشكل غير مسبوق، لتحقق بذلك أبعادا جديدة للإبداع والابتكار.

وتمثل التحدي الأصعب لتصميم الهيكل في تحقيق تحكم رياضي مع توفير أعلى مستويات الراحة عند القيادة والحفاظ في نفس الوقت على تصميم غطاء المحرك المنخفض، غير أن الحل جاء في صورة نظام تعليق أمامي ثنائي الوصلات يتيح التحكم بأقل حركة تصدر عن السائق أو تغير في سطح الطريق، ما يؤدي إلى استجابة أكثر دقة للتوجيه.

قمرة القيادة

يمتد الطابع الديناميكي المترف لإطلالة مركبة لكزس LC إلى المقصورة الداخلية، لتجمع الأناقة والجودة والرقي مع قمرة قيادة تتمحور حول السائق.

ودون أدنى شك، فإن مقصورة مركبة الكوبيه المثالية يجب أن تخلق توازنا بين كل من الأداء العملي والراحة، والنزعة الرياضية والترف.

وتحقق مركبة لكزس LC ذلك من خلال التصميم الأنيق ووضعية الجلوس المثلى، لتفسح المجال لتجربة قيادة حماسية وممتعة.

ويضع هذا التصميم نقطة ارتكاز ورك السائق أقرب ما يمكن إلى مركز ثقل المركبة لتمنحه ترابطا أفضل بالمركبة وشعورا أكبر بحالة الطريق.

وقد قام مهندسو لكزس بوضع شاشات عرض المعلومات على نفس الارتفاع، وذلك بهدف الحد من درجة حركة العين المطلوبة لقراءتها.

وتضم لوحة العدادات أحدث نسخة من تقنية «ترانزيستور الأغشية الرقيقة» (TFT) التي تم طرحها في مركبة لكزس LFA الأسطورية، بما في ذلك حلقة وسطية متحركة.

وحرصت شركة لكزس أيضا على أن ينال النظام الصوتي داخل المقصورة إعجاب أولئك الذين يتمتعون بأذن موسيقية مرهفة، مقدمة أنظمة مارك ليفنسون الصوتية مع معدات حصرية من أفضل منتجات هذه العلامة التجارية الرائدة.

ويستخدم نظام الصوت المكون من 13 مكبر صوت تقنيات مبتكرة، ليقدم تجربة صوتية عالية الجودة تحاكي قاعات الحفلات الموسيقية.