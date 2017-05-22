طلال بارا ـ دبي

بعد ظهورها العالمي الأول في معرض باريس الدولي للسيارات 2016، يصل الجيل الرابع من كيا ريو الجديدة كليا أسواق الشرق الأوسط ليكمل مشوار النجاح الذي حققته الأجيال السابقة. إلى إمارة دبي توجهنا للمشاركة في مهرجان تجربة القيادة الإقليمية لسيارة كيا ريو، حيث سنحت لنا الفرصة لإخضاعها لتجارب قيادة مطولة على الطرقات السريعة وداخل المدينة، وللتعرف عن قرب على ابرز مواصفات السيارة الجديدة بشكل سريع. هذه السيارة التي تنتمي إلى سيارات الفئة B تحتل المرتبة الثانية لأكثر السيارات مبيعا على مستوى العالم، حيث تم بيع ما يقل قليلا عن 450 الف سيارة منها في جميع أنحاء العالم في 2016، وهو ما يمثل 15% من المبيعات السنوية لشركة كيا.

اليوم تطل علينا كيا ريو الجديدة بتصميم متطور ومبتكر وأكثر رياضية، وتطبيق عملي رائد في فئتها، إلى جانب المزيد من عناصر الأمان والسلامة في الطراز الجديد.

من الخارج يتميز مظهر سيارة ريو بخطوط مستقيمة وأسطح ناعمة مما يضفي على السيارة مظهرا جديدا مميز وفي غاية الروعة وهيئة أكثر نضجا من سابقتها.

وفي المقدمة، تكتسي سيارة ريو جمالا وتألقاً بوجود أحدث نظام للشبك الأمامي تتميز به سيارات كيا على هيئة «أنف النمر»، والآن يظهر أقصر من ذي قبل وأطول أفقيا بينما لون الشبك والجزء المحيط به باللون الأسود اللامع.

كما تم دمج الشبك مع المصابيح الأمامية المصممة حديثا والمنحوتة بشكل جميل باهر لتتم رؤيته على نحو أكثر وضوحا، وتضم على نحو اختياري إشارات من مصابيح LED جديدة على شكل U- تضاء أثناء ساعات النهار.

كما ان فتحات التهوية الجانبية التي تحتضن مصابيح الضباب الأمامية للسيارة، تم تحريكها نحو الخارج وإلى أعلى على المصد الأمامي الأمر الذي أضاف مظهر أكثر روعة للشكل العام للسيارة.

أما في المظهر الجانبي، فإن الجيل الرابع من سيارة كيا ريو يتميز بأنه أطول، وبهيئة أكثر توازنا أثناء الوقوف خاصة مع وجود غطاء محرك طويل وبروز أمامي أطول وقاعدة إطارات أطول وتتميز بوجود خطوط مستقيمة ومحددة بوضوح تمتد من أعلى إلى أسفل وعلى كامل طول كتف السيارة وعلى طول أبوابها، مما يزيد من طول مظهر السيارة لتبدو أكثر ثقة.

ويظهر الجزء الخلفي من سيارة ريو الآن أكثر استقامة، مع وجود زجاج خلفي شبه رأسي كما يوجد خط مستقيم يمتد من الشبك الأمامي ويمر بالمصابيح الأمامية وعلى طول الجزء العلوي من الأبواب ويستمر حول الجزء الخلفي من السيارة ثم يقترن بزوج من المصابيح الخلفية أكثر نحافة عن سابقتها ومنحوتة بشكل أوضح مع وجود مصابيح LED تحتوي على مصابيح إشارة جديدة على شكل قوس.

وعلى نحو يشبه «الوجه» يبدو تصميم الجزء الخلفي من سيارة ريو الجديدة أوسع نطاقا ويضفي على السيارة مظهراً عام أكثر قوة وحيوية.

مقصورة عصرية

من الداخل تتميز ريو بمقصورة حديثة وعصرية، مع أشكال نحتية وتصميم ابداعي مريح للتعامل البشري مقارنة بسابقتها كما تم تصميم الأجزاء الداخلية من السيارة لاستيعاب نظام المعلومات والترفيه الجديد.

وكما هو الحال في التصميم الخارجي، فإنه توجد خطوط مستقيمة تمتد على طول التابلوه مما تضفي شكلا رائعا يميز التصميم الداخلي، ويمنح المقصورة مظهرا أوسع وزيادة في المساحة المخصصة للركاب.

من ضمن المستجدات التي طرأت على التابلوه هو توجهه بزاوية تميل نحو السائق، وهو تصميم يمنح السيارة مظهرا رياضيا، ويهتم أكثر بالسائق وبطابع أكثر تميزاً، ايضا يوجد في وسط التابلوه نظام معلومات وترفيه «بارز» وهي عبارة عن واجهة للتعامل ما بين الآلة والإنسان (HMI)، ومتاح على شكل شاشة تعمل باللمس لنظام الصوت بمقاس 5.0 بوصات مزودة بستة مكبرات صوت.

وإلى الأسفل منه يوجد كونسول وسطي لراحة السائق ويتميز بوجود أزرار أقل، إلى جانب وجود مفاتيح أكثر ملاءمة وراحة، مقعرة، واقراص دوارة في الأسفل للتحكم في التدفئة والتهوية.

وتزود مقصورة السيارة بمنافذ للـ «يو إس بي» ومنافذ للأجهزة المساعدة الأخرى تتيح للركاب إمكانية ربط الأجهزة المحمولة بنظام الصوت ونظام المعلومات والترفيه في سيارة ريو، وكذلك إعادة شحن البطاريات أثناء حركة وقيادة السيارة، وكذلك زوج من أنظمة البلوتوث لإجراء مكالمات هاتفية بدون استخدام اليدين.

ولمزيد من القيادة الهادئة تم التفكير مليا في تحسين عزل المقصورة من ضجيج الرياح والطرق والمحرك.

وقد تم اعتماد بعض المواد العازلة للصوت الجديدة لخفض مستويات ضجيج المحرك في الجزء الأمامي من المقصورة، في حين أن الهيكل الفرعي الأمامي الأكثر صلابة يقلل الاهتزازات الناتجة من أسطح الطرق السيئة.

القوة المحركة

ميكانيكيـــا تزود ريو بنوعين من محركات البنزين الفعالة رباعية الاسطوانات 1.4 ليتر أو 1.6 ليتر، وسنتحدث اليوم عن المحرك الذي سيصل اسواق المنطقة وهو محرك الـ 1.4 ليتر والذي يتميز بخفة وزنه يعمل بنظام الحقن متعدد النقاط، يولد قوة تصل إلى 100 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يقدر بـ 133 نيوتن متر عند 4000 دورة فــي الدقيقة، هذا المحرك يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مــن ست سرعات أو ناقل حركـــة يدوي سداسي السرعات ايضــا، ومع ما يوفـــره هــــذا المحرك من قوة تتناسب نوعـــا ما مع حجم السيـــارة الصغير تؤمن كيا ريو قيادة عملية ومريحة تليــق اكثر بطرقات المدينة.

عناصر السلامة

تعتبر كيا ريو واحدة من أكثر السيارات أمانا في فئتها، حيث تم بناؤها على جسم من الفولاذ عالي القوة والصلابة تمت هندسته وتصميمه لتلبية كامل معايير اختبار السلامة عند التحطم في جميع أنحاء العالم.

وتتميز إلى جانب وسادة السائق الهوائية الأساسية، بوجود ما يصل إلى ست وسادات هوائية موزعة في جميع أنحاء المقصورة، فضلا عن حزام الأمان في المقاعد الأمامية المزود بوحدات الشد المسبق ومحددات الحمولة وأعمدة امتصاص الصدمات على الأبواب الجانبية الأمامية والخلفية، ونظام الإغلاق لحماية الأطفال، ونظام استشعار الصدمات لفتح الأبواب.

أكثر استقراراً

فضلا عن كونها آمنة، إلا أنها استفادت من مستوى الجاذبية والتفاعل الذي حظي به السائق في موديل الجيل الثالث حيث سعت فرق كيا لتطوير هياكل السيارات نحو تحقيق المزيد من الجاذبية والمتعة عند القيادة إلى جانب التمتع بمعالجة أكثر مرونة وتحسين مستوى الاستجابة عند القيادة حيث تعتمد سيارة ريو على نظام تعليق أمامي من ماكفيرسون مستقل بشكل كامل.

كما ان وجود جسم السيارة الصلب والقوي أتاح الفرصة لفرق التنمية والتطـوير لإنشاء نظام تعليـــق أكثر توافقـاً مع أفضل المعاييـر حيــــث استفادت سيارة ريو الجديدة على نحو أكثر من تهيئة نظام الزنبرك والامتصاص المحسن مقارنة بالموديل السابق، الأمر الذي حسن من مدى امتثال السيارة ومستوى الراحة في جميع السرعات، بالإضافة إلى زيادة معدل المتعة والجاذبية والتفاعل والتعامل مع خصائص السيارة.

تتوفر سيارة ريو بنظام اختياري لمنع الفرامل من الانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات (VSM) الخاص بشركة كيا ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) حيث يضمن نظام التحكم في الثبات استقرار السيارة عند استخدام الفرامل وعند الانعطاف، كما يقوم بكشف أي عملية فقد للسيطرة وخروج للسيارة عن المسار أو في حالات سحب السيارة حيث يتم استخدام نظام التحكم الإلكتروني بالثبات لمساعدة السائق على إبقاء السيارة على الطريق.

البطاقة التقنية

٭ المحرك: رباعي الاسطوانات

٭ السعة: 1.4 ليترات

٭ القوة: 100 حصان

٭ عزم الدوران: 133 نيوتن متر

٭ التسارع: من صفر إلى 100 في 12 ثانية

٭ السرعة القصوى: 183 كلم/س

٭ ناقل الحركة: اوتوماتيكي من 6 سرعات