طلال بارا

بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات عن الأسواق العالمية، تطل علينا دودج نيون 2017 بجيلها الثالث مع كثير من المستجدات التي من شأنها نقل السيارة الجديدة إلى مرتبة متقدمة في فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، فما حققته نيون هو بمنزلة قفزة نوعية على صعيد التصميمين الخارجي والداخلي وحتى الأداء.

وللوقوف على مواصفات نيون الجديدة، توجهنا إلى شركة الملا وبهبهاني الوكيل المعتمد لسيارات دودج في الكويت، حيث قمنا باصطحاب السيارة في تجربة أداء سريعة على طرقات المدينة وعلى الطرقات السريعة، وسنشرح لكم بشيء من الإيجاز بعضا من هذه المواصفات التي تميز هذه السيدان الأنيقة.

جينات دودج

لنبدأ من التصميم الخارجي لـ «نيون» الذي جاء حاملا الجينات الأساسية لدودج في كل جزء من أجزاء السيارة، خاصة أنها قادمة من قلب عائلة أسطورية تضم تشارجر وتشالنجر.

من الأمام نجد شبكا أماميا متقاطعا بخطوط ذات تصميم هجومي وكفاءة ديناميكية هوائية لمواجهة الرياح، وهو يمنح السيارة مظهرا واسعا وعريضا من الأمام، أما غطاء المحرك فيتميز بخطوط بارزة رياضية وأضواء أمامية حادة تتصل مع شبك التهوية، إضافة الى صادم أمامي بارز يحتوي على أضواء الضباب الكبيرة.

أما من الجوانب، فلقد زودت نيون بإطارات جديدة بقياسات مختلفة 15 أو 16 أو 17 إنشا بتصميم مميز، أيضا نجد خطوطا واضحة ممتدة على الأبواب، بالإضافة الى مقابض أبواب من الكروم.

أما من الخلف فتتألق نيون بأضواء على شكل حرف C وخط كرومي على باب صندوق الأمتعة يحتوي على كلمة دودج، أما بالنسبة إلى باب صندوق الأمتعة فهو رياضي التصميم ذو حافة خلفية بارزة.

لننتقل إلى داخل مقصورة نيون الجديدة، كل شيء هنا يتسم بالعصرية والبساطة، عجلة القيادة متعددة الوظائف تحتوي على العديد من الأزرار للتحكم بمثبت السرعة والاتصالات والنظام المعلوماتي الترفيهي، خلف المقود تقع لوحة العدادات الرقمية الأنيقة ذات الألوان الجميلة، أما الكونسول الوسطي فيحتوي على الأزرار الأساسية كالقفل المركزي وتدفئة المقود وفتح باب الصندوق الخلفي وزر أضواء التحذير الرباعية، وفي وسطه تتربع شاشة العرض بقياس 7 بوصات تعمل باللمس والتي يمكن من خلالها عرض معلومات نظام الملاحة والراديو ونظام التكييف ومدخل الـ USB، أما أسفل الكونسول فتوجد أدوات التحكم الدائرية بنظام التكييف الفعال للغاية.

أيضا زودت نيون بمقاعد مريحة مع دعم للفقرة القطنية في مقعد السائق، كما نلحظ هنا كثرة أماكن التخزين التي تصل إلى 9 أماكن داخلية تتسع لـ 12 ليترا من الأغراض الشخصية، أما الصندوق الخلفي فيمكن فيه تخزين ما يصل إلى 520 ليترا.

محرك بسيط

وأكثر اعتماديةميكانيكيا، زودت دودج نيون بمحرك اكثر اعتمادية وديمومة وهو e-torq evo رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 ليتر، وهو قادر على توليد قوة 110 أحصنة تترافق مع عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، هذا المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي «أوتوستيك» من 6 سرعات ينقل القوة المحركة إلى العجلات الأمامية، ليتسارع بالمركبة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 11 ثانية وبلوغ سرعة قصوى محددة إلكترونيا بـ 192 كلم/س.

وفي سياق متصل، تعتبر نيون من بين الأفضل في فئتها في توفير الوقود، حيث تمكنها التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في المحرك من استهلاك 8.5 ليترات لكل 100 كلم عند السير داخل المدينة، و5 ليترات لكل 100 كلم عند السير على الطرقات السريعة، أما بالنسبة إلى سعة خزان الوقود فيها فتبلغ 45 ليترا.

أنظمة الأمان والسلامةعلــى صعيـــد الأمـــان والسلامــة، فلقــد زودت دودج نيون بالعديد من الأنظمة المساعدة، نذكر منها نظام مساعدة المكابح في حالات الطوارئ EBA، ونظام التحكم بثبات المركبة على جميع السرعات ALL-SPEED Traction Control، ونظام التحكم بانحراف المركبة Trailer Sway Control، بالإضافة إلى حساسات مساعدة للرجوع إلى الخلف ونظام مراقبة ضغط الإطارات وكاميرا «بارك فيو» للرؤية عند الرجوع إلى الخلف ومصابيح ضباب أمامية مع خاصية الالتفاف.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تتميز نيون ببنية فولاذية قوية، حيث جرى إدخال ما نسبته 80% من الفولاذ بالمناطق الأمامية والخلفية بالإضافة إلى دعامات حماية من الصدمات الجانبية من الأمام والخلف.

أيضا تم تزويد السيارة بالكثير من الوسائد الهوائية، للسائق والراكب الأمامي، وأخرى ستارية وجانبية بطول المقصورة، بالإضافة إلى وسائد هوائية مثبته في جوانب المقاعد للسائق والراكب الأمامي، ووسادتين صغيرتين أسفل المقود لحماية ركبة السائق.

مع نهاية هذه التجربة، أعتقد أن نيون الجديدة بمنزلة خطوة ذكية من دودج، فهذه السيارة تجمع مجموعة كبيرة من المواصفات تبدأ بالتصميم الرياضي الشبابي، وباقة المزايا القياسية والحصرية في فئتها، إلى جانب الأداء والتوفير بالوقود، والسعر المنافس للغاية، كلها عوامل تجعل من دودج نيون سيارة متفوقة، وكل ما عليك هو أن تجلس على مقعد السائق وتستمتع بانطباع رائع سيرافقك طيلة الرحلة.

البطاقة التقنية

٭ المحرك: رباعي الأسطوانات.

٭ السعة: 1.6 ليتر.

٭ القوة: 110 أحصنة.

٭ العزم: 152 نيوتن متر.

٭ التسارع: من 0 الى 100 في 11 ثانية.

٭ السرعة القصوى: 192 كلم/س.

٭ ناقل الحركة: أوتوماتيكي من 6 سرعات.