الطراز الجديد رفع من معايير السرعة والأداء بشكل غير مسبوق كشفت شركة الزياني للسيارات الوكيل الحصري لفيراري في الكويت عن سيارة «812 سوبر فاست» وذلك في احتفال مميز في معرض فيراري الجديد.

ويعتبر إطلاق هذا الطراز الجديد حدثا مهما في قطاع السيارات الرياضية ذات المحرك الوسطي، فهذا الطراز رفع من معايير السرعة والأداء بشكل غير مسبوق.

وحضر حفل الإطلاق كل من جوليو زاونر المدير العام لفيراري الشرق الأوسط وإفريقيا، و ستيف براون مدير عام شركة الزياني، و

محمد دولة مدير علامة فيراري الكويت، وريمون تواضروس مدير تسويق فيراري الكويت، إلى جانب حشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وتعليقا على إطلاق هذا الطراز من فيراري، قال محمد دولة: مدير علامة فيراري التجارية في شركة الزياني للسيـــارات: سيـــارة «812 سوبر فاست» تعتبر من أهم الطرازات في تاريخ فيراري فهي ليست فقط الأسرع، بل والأقوى بين السيارات التي تم إنتاجها حتى الآن.



وأضاف: نحن سعداء بإطلاق هذا الطراز الذي حاز إعجابا شديدا من قبل عملاء وعشاق فيراري بالكويت منذ الكشف عنه في معرض جنيف العالمي للسيارات.



وتابع دولة: الطلب على سيارة «812 سوبر فاست» غير مسبوق مما يؤكد أن علامة فيراري هي الرائدة في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة.



وتماشيا مع اسمها، «812 سوبر فاست» فهي بلا شك أسرع سيارة أطلقتها فيراري على مر تاريخها، وبفضل محرك V12 الجديد بسعة 6.5 لترات، تحقق هذه السيارة أقصى قوة تقدر بـ 780 حصانا عند 8500 دورة في الدقيقة، تترافق مع عزم دوران 718 نيوتن متر عند سرعة 7000 دورة في الدقيقة، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 في غضون 2.9 ثانية.



هذه السيارة تعتبر طراز القمة ضمن طرازات «البرلينيتا» من نوع محرك V12، فالفيراري «812 سوبرفاست» تجسد أقوى الطرازات ذات 12 أسطوانة من فيراري والتي بدأت في الانتشار في عام 1947، تزامنا مع بداية العلامة التجارية وعلى الإرث والتاريخ العريقين اللذين خلفتهما سيارتا «أف 12 بيرلينيتا» و«أف 12 تي دي أف»، وأتى انطلاق هذه السيارة في معرض جنيف العالمي للسيارات، بالتزامن مع احتفالات الذكرى السبعين لفيراري هذا العام، وهذه المناسبة تؤكد أن فيراري هي العلامة التجارية الوحيدة التي لم تتوقف يوما عن إنتاج محركات V12 خلال هذا الزمن.



وتشكل «812 سوبرفاست» سيارة فيراري الأولى التي تضم نظام «المقود المؤازر الكهربائي» EPS الذي يستخدم، وفقا لتقاليد فيراري، من أجل استغلال إمكانيات السيارة أفضل استغلال من خلال دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة التحكم الإلكترونية بديناميات السيارة.



ويتضمن هذا الحل اعتماد نظام «قاعدة العجلات القصيرة الافتراضية 2.0»، وبفضل الخبرة التي كسبتها فيراري من طراز F12tdf، يجمع هذا النظام بين المؤازرة الإلكترونية للتوجيه بالعجلتين الأماميتين والمفهوم الميكانيكي الذي يرتكز حول قياس العجلات والتوجيه بالعجلتين الخلفيتين.



ومن خلال دمج هذه التكنولوجيا بالكامل مع أنظمة التحكم بديناميات السيارة بالاعتماد على النسخة الخامسة من نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي أو Slip (SSC)، كان الهدف تعزيز رشاقة «812 سوبرفاست» وتقصير أوقات التجاوب مع المقود.



يشكل تصميم الديناميات الهوائيـــة لطــــــراز «812 سوبرفاست» جزءا من التزام فيراري المستمر بتحسين الأداء مع كل طراز جديد من حيث السرعة وديناميات السيارة المحسنة أيضا لتجربة قيادة أكثر تشويقا.



وهدفت الخطوط التوجيهية العامة للتطوير إلى تحقيق كفاءة دينامية هوائية عالية من خلال تعزيز القوة الضاغطة نزولا التي تؤثر على ثبات السيارة من دون زيادة الجر لأنه يؤثر سلبا على استهلاك الوقود والسرعة القصوى.



تم تصميم سيارة «812 سوبرفاست»في مركز «فيراري ستايلينغ» للتصميم، وهو تصميم يعيد تحديد ماهية سيارات فيراري ذات محرك V12 أمامي من دون المساس بأبعادها الخارجية أو مساحة المقصورة والراحة التي تقدمها.



فعند النظر إلى السيارة من الجانب، تتراءى «812 سوبرفاست» كسيارة أنيقة من سيارات الفاستباك ذات القسم الخلفي المائل، من خلال تصميم يقسم السيارة إلى قسمين (two-box design) مع قسم خلفي مرتفع يذكر بسيارة فيراري «365 جي تي بي 4 (دايتونا)» الرائعة التي ظهرت عام 1969، فيعطي التصميم الانطباع بأن الجانح الخلفي البارز على علو أقل مما هو عليه لضمان توليد القوة الضاغطة نزولا.



ونالت مقصورة «812 سوبرفاست» عملية تغيير جذرية لتعزيز طابع السيارة الرياضي.



فتعانق مساحات خفيفة ومدمجة انحناءات البنى الداخلية لدرجة أن هذه البنى الأخيرة تبرز واضحة في بعض الأماكن.



وقد تم رصف هذه الأسطح المتماسكة على شكل طبقات ثم تم تفكيكها عمدا لإحداث فراغات، لتبدو من خلالها العناصر الأساسية وكأنها تطفو.



فتصبح المقصورة تتحلى بطابع بنصح بحيوية سيارات السباق الأصيلة وبالأناقة الرقي والفخامة التي لا تمل العين منها.



وتتيح فيراري بالتأكيد «برنامج التعديل حسب الطلب» المتنوع لهذا الطراز بغية الحرص على أن ينال كل عميل الفرصة لجعل سيارة «812 سوبرفاست» الخاصة به فريدة من نوعها وأكثر تماشيا مع ذوقه واحتياجاته الشخصية.



وكما جرت العادة مع كل سيارة جديدة، تم توسيع البرنامج ليشمل مجموعة كبيرة من الخيارات الجديدة التي تم تطويرها بشكل خاص لطراز «812 سوبرفاست».



ويجسد برنامج الصيانة الممدد لسبع سنوات المتوفر مع طراز «812 سوبرفاست» معايير الجودة القياسية التي تتبناها فيراري وزيادة التركيز على خدمة العملاء.



ويتوفر هذا البرنامج لكل الطرازات، وهو يغطي جميع أعمال الصيانة الدورية على مدى السنوات السبع الأولى من حياة السيارة.



ويعد برنامج الصيانة المجدول لسيارات فيراري خدمة حصرية تعزز ثقة العملاء بأن سيارتهم ستحافظ على ذروة أدائها وسلامتها على مر السنين.



وتتوفر هذه الخدمة الخاصة أيضا لأصحاب سيارات فيراري المستعملة.