القاضي: حريصون على تقديم الأفضل من سيارات بفئات مختلفة وبأفضل جودة ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية

شنج: فخورون بشراكتنا مع مجموعة المطوع والقاضي بما تقدمه لعملائها أكد عمر سليمان القاضي المدير التنفيذي لمجموعة «المطوع والقاضي» والشركات التابعة لها حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل ما توصلت إليه تقنية صناعة السيارات في العالم، وذلك من خلال الشراكة البناءة بين مجموعة المطوع والقاضي وشركة «جي أيه سي موتور- GAC MOTOR» عملاق صناعة السيارات في الصين وصاحبة الإبداعات المتميزة بما تقدمه من سيارات تناسب جميع الاحتياجات ووفقا لأحدث المواصفات والشروط العالمية من حيث الجودة والتقنية العالية. تصريح القاضي جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقده في معرض المطوع والقاضي في مجمع التلال بمناسبة زيارة وانج شيون شنج نائب المدير العام، وليو هايوان مدير التطوير الدولي، ومارك شانج مدير المبيعات للشرق الأوسط، وليو كونج نائب مدير المبيعات، والمستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية شنج يونجرو، وعلى هامش هذه الزيارة تم الكشف عن أحدث الموديلات التي انضمت مؤخرا لأسطول المطوع والقاضي وهما GA8 وGS8 بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين وجمع من الحضور والمهتمين من عملاء الشركة الذين تابعوا هذا الحدث الكبير، مبينا أنهما يشكلان مفاجأة بما تحتويانه من مواصفات جذابة لمحبي اقتناء السيارات بإمكاناتها الكبيرة وأسعارها المناسبة جدا. وفي البداية، رحب القاضي بوانج شيون شنج والوفد المرافق معه وبالحضور، ثم تحدث عن أهمية التعاون المشترك مع شركة «جي أيه سي» لصناعة السيارات الصينية والتي تشهد منتجاتها إقبالا منقطع النظير ونموا متزايدا سواء داخل الصين أو في أوروبا والشرق الأوسط وفي الكويت بسبب الثقة المتزايدة التي ترسخت في نفوس العملاء الذين جربوا سياراتها من مختلف الموديلات والطرازات، وبفضل جودة الخدمات المقدمة لهم سواء أثناء عمليات البيع من تقديم النصح اللازم لما يحتاج عليه العميل وكذلك السعر التنافسي، إضافة إلى تميز عمليات الصيانة التي تتم على أيدي أمهر المهندسين والفنيين المدربين تدريبا عاليا لإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح بأسرع وقت ممكن مع تقديم قطع الغيار الأصلية وتوفيرها في جميع الأوقات مهما كانت والتي تتميز بعمرها الافتراضي الأطول بين نظيراتها، حيث إنها منتجة في أشهر مصانع إنتاج السيارات وقطع الغيار، وبالتعاون مع كبريات شركات ومصانع السيارات في العالم.

وقال القاضي إن GAC MOTOR تستخدم مكونات أصلية مختلفة لسياراتها من مزودين عالميين وبجودة عالية، وهذا ما يؤكد المكانة المرموقة التي باتت تتمتع بها «جي أيه سي» بين نظيراتها من شركات صناعة السيارات في العالم عموما وفي الصين خصوصا، حيث انها الأكثر نموا وتأتي في المرتبة الأولى بين السيارات الصينية بالنسبة لثقة العملاء ورضاهم والثامنة عالميا بمواصفاتها التقنية العالية المبتكرة التي تتمتع بها، وقد تم تطويرها وفق الأداء الأوروبي المتطور.

شراكة متميزة

من جانبه، أكد وانج شيون شنج مكانة الشراكة المتميزة بين كل من شركة GACMOTOR لصناعة السيارات وشركة المطوع والقاضي في الكويت باعتبارها شريكا متميزا في النجاح الذي تحققه علامة GAC في الكويت والمنطقة بما تقدمه من خدمات رائعة للعملاء أثناء وبعد البيع، حيث حققت نتائج مرموقة من حيث الثقة والمصداقية القائمة على الأمانة والإخلاص في العمل، وبسبب التزامها بالشروط والمعايير التي تطلب منها في ترويج وبيع سيارات «جي أيه سي» ومنتجاتها من قطع الغيار، كذلك التنافسية الكبيرة من حيث الأسعار المناسبة والتي ترضي الجميع، موجها الشكر إلى مجلس إدارة شركة المطوع والقاضي التجارية على تعاونها وعلى ما حققته خلال الفترة الماضية من نجاحات ونمو في مبيعاتها، خصوصا أنها من الشركات ذات التاريخ العريق في الكويت وتتمتع بخبرات كبيرة في مجالات تسويق وبيع السيارات والمحركات وقطع الغيار وأعمال الصيانة بمراكزها المتكاملة والتي ترضي العملاء وتكتسب ثقتهم وهي ما يبحث عنه أي صاحب منتج.

جي إس 8

بعدها استعرض وانج شيون شنج مواصفات سيارة GS8 قائلا إنها تشكل مفاجأة بما تتضمنه مواصفات كسيارات جيب رياضية متعددة الأغراض، بمحرك توربو بقوة 200 حصان بأدائه الفعال وتقنيته الرائدة على مستوى العالم. ولأن الراحة والرفاهية هما هدف جي إس أيه فقد جاءت سيارة جي إس 8 رحبة وواسعة من الداخل، فهي مزودة بـ7 مقاعد واسعة ومريحة تناسب أوضاع الجسم. ولأن ربط العالم يبدأ بالاتصال فقد توافرت في جي إس 8 روابط لثلاث شاشات كاملة ملونة 10 بوصات «إل سي دي» مركزية للتحكم و7 بوصات للوحة الجهاز وشاشة الهاتف المحمول ما يتيح النقل السلس لمعلومات المركبة وتوفير شعور جيد بالتحكم بأفق غير محدود ورؤية جديدة، ونظام ترفيه عالي المستوى بنظام هارمون و10 سماعات هاي للاستمتاع بأجواء الحفلات والاستماع للموسيقى وكأنك في حفل حقيقي وبشكل متناغم.

وتزود مركبة جي إس 8 بتقنيات حديثة للتعرف الذكي بالجيل الثاني من «بي أي بي» مع إدخالها من دون أزرار، وزر واحد للتشغيل بتطبيق تقنية التعرف الذكي وأنوار الترحيب الذكية والتعرف على السائق بشكل تلقائي والوظائف الآلية وفتح التحكم عن بعد للعثور على السيارة، مع نظام ملاحة مزدوج ثلاثي الأبعاد وصوتي تبين حالة المرور والازدحام على الطرقات والاختناقات المرورية، كما أن السيارة تتمتع بوظيفة شحن الهاتف المحمول لاسلكيا بمساعدة تقنية التعرف على الأشياء الغريبة ووظيفة الشحن الكهرومغناطيسي لشحن الهاتف من دون كابلات لتوفير الراحة في سيارة مثالية.

سيارة GA8

سيارة تعبر عن القوة والانطلاق في أفق واسعة كسيارة صالون تجارية راقية، وصلت إلى القمة بعزيمة مبتكرة وبريق أخاذ في السوق العالمي بأسلوب فريد من نوعه، بمحرك تيربو بقوة 200 حصان، سعة ليترين، وعزم 300 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة متقدم بـ6 سرعات «أوتوماتيكي ويدوي» من شركة أيسين يحقق السلاسة في انتقال التروس ما يجعل نظــــام مجموعة الطاقة مثاليا.

وتزود جي أيه 8 مزودة بنظام تعليق رباعي العجلات مستقل من سبائك الألومنيوم يشتمل على توجيه استشعاري وتحديد دقيق ما يجعله قادرا على عزل الاهتزازات الناتجة عن الطريق، وتقنية منصة الشاسيه الممتد بمرونة، حيث تم ضبط الهيكل وفق أعلى التصاميم الهندسية العالمية المستخدمة في السيارات الفاخرة ليوفر راحة خاصة أثناء تجربة القيادة، وكذلك فيه نظام متطور وآمن للتعليق والفرامل، وكذلك نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ باستراتيجياته متعددة المستويات، ونظام التحذير من مغادرة الحارة والذي يفعل بشكل تلقائي لاكتشاف انحراف السيارة عن مسارها من خلال التحذير الصوتي، وعند تجاوز السيارة سرعة 30كم/ساعة يتم تفعيل نظام الاصطدام الأمامي بشكل تلقائي اعتمادا على درجات الخطورة المختلفة، علما أن السيارة مزودة أيضا بنظام تثبيت السرعة التكيفي للحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات في جميع الأوقات، كما أن السيارة تتضمن خاصية قوية وتصميم واجهة جديدة وتجربة تشغيل وخدمات مراقبة عن بعد، وخدمة الأمن الذكي وخدمة الإنقاذ والطوارئ الجديدة والفريدة من نوعها والتي توفر التشغيل عن بعد بكفاءة عالية ما يتيح التحكم بالسيارة بزر واحد.

أما نظام التصوير البانورامي بجميع الأبعاد فيلغي جميع النقاط العمياء، كما تعرض شاشة التحكم المركزية صورة مباشرة للنقاط العمياء في الجانب الخلفي بخط متغير وتضاعف أثناء السير بسرعات عالية لتحقيق المضاعفة الآمنة.

وتماشيا مع التطور التقني كان توفير تقنية انترنت GAC الذكية فتم تزويد السيارة بنظام ملاحة مزدوج الأنماط ثلاثي الأبعاد الصوتي 10.1 بوصات، بيدو مع GBS لتحديد المواقع بدقة وبشكل ثابت وموثوق، وكذلك خاصية الهاتف الذكي لتوصل أنواع متعددة من الهواتف الذكية والتطبيقات والشاشة.

ولأنها تحرص على راحة مستخدميها، فقد جاء تصميم مقاعد السيارة بشكل مريح، فمسند الرأس ثلاثي القطع على شكل فراشة لتلبية متطلبات بيئة العمل وليعطي إحساسا رائعا بتغطية الرأس وتقليل التعب على نحو فعال، والكراسي من جلد نابا الطبيعي مع تبني تقنية التبطين بصورة معينة وحصرية لإظهار الأناقة والصقل المميز والبريق والفخامة، وكذلك جلد يغطي أجزاء من الباب بشكل جمالي وبتصميم مبتكر وأنيق.