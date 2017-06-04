يكفي النظر إلى تصميم السيارة الخارجي لتشعر بأن شيئاً ما يجذبك للتمعن في تفاصيلها عن قرب

السيارة تم اختبارها كمركبة عسكرية على الطرقات ولمسافة مليون كيلو متر

في السنوات الأخيرة، وبعد أن أصبحت المجموعات الصينية المتخصصة بصناعة السيارات قبلة لشركات السيارات العالمية لتصنيع سياراتها هنالك، وبعد ان أثبتت جدارتها في التصنيع للغير، قررت تلك المجموعات تقديم تجربتها الخاصة والمطورة إلى الأسواق العالمية عبر سيارات تحمل علاماتها الخاصة، مبددة كل السمعة القديمة التي رافقت بداية هذه الصناعة، وها هي اليوم تسير بثقة في شوارع المدن بتصميم أنيق وأداء جيد وبدعم غير محدود من المصنع.

مؤخرا، قامت شركة بايك وهي إحدى تلك المجموعات الصينية العملاقة المتخصصة في صناع السيارات بطرح سيارتها BJ40 المزودة بشاحن توربو وناقل حركة أوتوماتيكي والتي تتوفر اليوم ببابين أو أربعة، هذه السيارة خصصتها «بايك» لخطف قلوب شريحة من المستهلكين الشباب، وكلمة خطف هنا غير مبالغ بها، فيكفي النظر إلى تصميم السيارة الخارجي لتشعر بأن شيئا ما يجذبك للتمعن في تفاصيلها عن قرب.

يقال ان هذه السيارة سجلت ظهورها الأول في العام 1961 وهي كما يصفها الصانع الصيني بأنها تتمتع بماض مجيد يمتد لأكثر من نصف قرن من الخبرة الصعبة في جميع التضاريس. لنتوقف عند التصميم الخارجي الذي يتسم بالقوة، التصميم يوحي بأن BJ40 جاهزة لخوض المغامرات، ملامح مشاكسة تفرض نفسها، خطوط رياضية كلاسيكية، مع ارتفاع أرضي مثالي للقيادة على الطرقات غير الممهدة والوعرة واجتياز الممرات المائية.

من الأمام تطل علينا BJ40 بأضوائها الهالوجونية القابلة لتعديل مستواها لضمان مستويات أفضل للرؤية، يتوسطها شبك أمامي بتصميم شرس، وغطاء محرك يتسم بالطول، أيضا نجد ألواح الحماية سوداء اللون تمتد على الأجزاء الجانبية السفلية من الهيكل وهو ما يمنحها مظهرا رياضيا أكثر جرأة.

منظومة الحركة ميكانيكيا تزود BJ40 بمحرك توربو من ساب رباعي الأسطوانات جديد سعة 2.3 ليتر يولد قوة 250 حصانا وعزم دوران 350 نيوتن متر، هذا المحرك يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، أما السرعة القصوى فهي محددة الكترونيا بـ 190 كلم/س، في حين أن الدفع الرباعي الجزئي يعطي سيطرة استثنائية على جميع أنواع التضاريس.

وما يميز هذه السيارة هو جسمها المرن اذ يمكن فصل السقف والأبواب والاسطح الزجاجية بسهولة، وأكثر من ذلك هو أن تصميمها الشبابي يتناسب مع كثير من الاكسسوارات الاضافية التي تمنح المظهر مزيدا من القوة نذكر منها على سبيل المثال: كشافات أمامية، اضاءة LED فوق الزجاج الامامي، إطارات حجرية، دعاميات أمامية، ودواسات جانبية، اضافة إلى تألقها بألوان الـ «مات» المطفية.

للطرق الوعرة الطراز BJ40 يمتلك بنية قوية للإطارات وبزيادة القوة الالتوائية بنسبة 40% للمقطع العرضي، ما يجعلها تصمد مع أي عزم شديد، وهي ذات اعتمادية عالية، إذ تحتوي على اعدادات قياسية للإطارات عالية المقاومة والمضادة للانقلاب في مقدمة السيارة ومؤخرتها ليمثل حاجزا طبيعيا لضمان سلامة الركاب، إلى جانب قفص للحماية عند الانقلاب. هــذه السيارة التي تم اختبارها كمركبة عسكرية على الطرقات ولمسافة مليون كيلو متر، تحقق اكبر قدر من المغامرة وتلافي الخطر، حيث فيها نظام معلومات للنجاة في الطرق الوعرة من خلال لوحة العدادات بعض المعلومات مثل درجة الانحدار والاتجاه والحالة والضغط الجوي لعدم الشعور بالقلق.

مساحات رحبة من الناحية العملية، تتمتع سيارة BJ40 بمساحة فائقة للصندوق، حيث يمكن ضبط المقاعد حسب الضرورة، وعند طي المقاعد الخلفية يمكن إتاحة مساحة تخزين تصل الى 600 ليتر، وهو أمر جيد لأصحاب الأعمال التي تتطلب بعض التحميل.

مواصفات كثيرة إلى جانب كل ما سبق تتمتع BJ40 بالكثير من التفاصيل الدقيقة والمريحة مثل نظام التكييف الفعال مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، وشاشة عرض ذكية 7 بوصات تعمل باللمس للتحكم بنظام الخرائط والترفيه ومشغل DVD واعدادات السيارة وكاميرا الرؤية الخلفية، كاستهلاك الوقود، والضغط الخارجي، وضغط الاطارات، كما تزود السيارة بنظام الصوت العلوي والرادار البانورامي العكسي والمرآة الجانبية القابلة للطي، بالإضافـــة الى الوظائف الذكية التي تجعل المغامرة أكثر متعة.

على صعيد السلامة وللأمان تم تجهيز السيارة ببعض الأنظمة مثل النظام المضاد للسرقة الذي يعمل على تخميد المحرك مع انذار، إلى جانب مجسات لفتح أقفال الأبواب عند الحوادث، وحلقات بالمقاعد لتثبيت مقاعد الأطفال، ووسائد هوائية، ومجسات تنبيه خلفية، وكاميرات خلفية. وأخيرا، ومع مستوى أداء فائق عند القيادة على جميع الطرق مهما كانت وعورتها وعلى اختلاف الظروف الجوية والجغرافية تثبت BJ40 أنها سيارة متعددة الأغراض ومزودة بطاقة غير محدودة لإطلاق العنان ولإشباع رغبة القيادة والسفر.

البطاقة التقنية

٭المحرك: رباعي الاسطوانات مــزود بشاحن توربو.

٭ السعة: 2.3 ليتر.

٭ القوة: 250 حصانا.

٭ عزم الدوران: 350 نيوتن متر.

٭ السرعة القصوى: 190 كلم/س.

٭ ناقــل الحركــة: اوتوماتيكـــي 6 سرعات.