أطلق الملا أوتو الوكيل الحصري لسيارات ACURA اليابانية الفاخرة عروض رمضان الرائعة على جميع موديلات سيارات ACURA بالتعاون مع العديد من البنوك وشركات التمويل، حيث يحصل العميل عند شرائه السيارة بتمويل لمدة 5 سنوات من هذه البنوك على خصم 50% على اجمالي الأرباح، وبمقدم بسيط ابتداء من 10%، وقسط شهري في متناول اليد، وبهذا يقدم هذا العرض أقل تكلفة لامتلاك سيارة فاخرة في الكويت.

إذا كنت تبحث عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بحجم مناسب وتتمتع بالتقنيات المميزة القائمة على مفهوم «التناسق الكامل بين الإنسان والآلة»، فإن خيارك الأمثل تجده لدى الملا ACURA في سيارة RDX.

وفي هذا السياق، يقول عماد ملاعب، مدير عام شركة الملا ACURA: ستشعر عند اقتناء سيارة RDX بمتعة لا تضاهى، لاسيما أن استجابتها لا مثيل لها. هذه السيارة مصنوعة لترضي شغفك، ومصممة لتصبح جزءا مكملا لشخصيتك أثناء القيادة.

وتمتاز RDX الجديدة بالكامل بهيكل مصقول، انسيابي وعالي الكفاءة من الناحية الأيروديناميكية، أضواء Jewel Eye نوع LED، ومقصورة من الجلد، تشغيل المحرك عن بعد وبمحرك قوي مع نظام إدارة السلندرات المتغير.

وتأتي RDX بمحرك i-VTEC V6 سعة 3.5 ليترات مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM)، ينتج قوة تصل إلى 278 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة وعزما يصل إلى 342 نيوتن – متر عند 4200 دورة في الدقيقة ليضمن أداء مذهلا.

مقصورة من الدرجة الأولى

وفي مقدمة المقصورة يتميـــــز مقعدا السائق والراكب الأمامي بتعديل كهربائـــي فـــي 8 اتجاهــات مع ذاكرة، وتهوية وتحكم بدرجة الحرارة لأجوائهما، إلى جانب نظام ملاحي باللغتين العربية والإنجليزية على شاشة قياس 8 بوصات وشاشة أمامية أخرى عالية الوضوح تعمل باللمس لكي تستعرض عليها خواص السيارة.

وترتقي الفخامة في RDX إلى مستوى أعلى من خلال تجهيزهـــا بمزايـا جديــــدة في الداخل مثل الدخـــول الذكي، واقيات من أشعة الشمس في صف المقاعد الثانـــي، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مكيف هواء أوتوماتيكي ذكي، وفتحات لمكيف الهواء في الخلف.

5 نجوم من جمعية السلامة الأميركية

وتضم RDX تقنيات رائدة للسلامة من بينها تقنية الهندسة المتوافقة المتطورة (ACE) الشهيرة لبنية الهيكل، سلسلة واسعة من الوسائد الهوائية، نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA)، نظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات (ABS) مع نظام مساعدة الفرامل (Brake Assist) ومقاعد أمامية مع مساند نشطة للرأس.

تصميم رياضي ديناميكي

ويركز التصميم الخارجي لسيارة RDX الجديدة بالكامل على الطابع الرياضي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، فهي تتمتع بشكل وحضور قوي مع عجلات قياسية من الألمنيوم قياس 18 بوصة وبإطارات تعمل بالتضافر مع أقواس كبيرة للعجلات.

وتتميز RDX أيضا بتصميم مصقول وأيروديناميكي في الخــارج يعطي شكلا انسيابيا، خاصا، رياضيــــا وراقيا، فيما تتمتع بعدد من المزايا القيــــاسيــة الرائعة في الخارج مثـل أضواء للضباب، وفتحة في السقف تعمل بلمسة واحدة، جناح هوائي علــى الباب الخلفي ومخمدات للصدمات في غطاء المحرك.

لمشاهدة RDX زورونا في مركز الملا ACURA الكائن على الدائري الرابع في منطقة الري.