نظام قيادة بحسب التضاريس جديد كلياً معزز بعلبة نقل حركة متطورة

مع دخول F-150 رابتر الجديد كليا إلى صالات عرض فورد مؤخرا، لم يتخيل محبو هذا الوحش أن تتخطى ابتكاراته إطار المحرك الجديد ذي القدرة العالية، وإلى جانب قوة الأداء ورشاقة الحركة الذي يتمتع بهما رابتر الجديد، تأتي أنماط القيادة الأكثر تطورا ضمن الفئة، حيث نجد نظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System المتطور الذي يتم تفعيله عبر علبة نقل حركة مزدوجة جديدة كليا، تجمع بين نظامي الدفع بكامل العجلات والدفع الرباعي مع أقفال إلكترونية توفر تجربة مثالية للقيادة على جميع التضاريس باختلاف أنواعها.

ولمزيد من قوة الأداء والإمكانيات الاستثنائية في القيادة على الطرقات المعبدة والوعرة، قام مهندسو Ford Performance بتطوير علبة نقل جديدة كليا للحركة، تتحكم بتوزيع القوة بين العجلات الأمامية والخلفية.

وذلك من خلال الدفع بكامل العجلات بحسب الطلب اعتمادا على نظام نقل الحركة في حالات القيادة الاعتيادية، ويشمل ذلك نمط جميع الأحوال الجوية all-weather، كما يتيح في نفس الوقت، نظام دفع رباعي متواصل قابل للإقفال ميكانيكيا، لتوفير أداء موثوق في أصعب ظروف القيادة على الطرق الوعرة.

وعندما تجتمع علبة النقل الجديدة كليا مع ناقل الحركة غير التسلسلي بـ 10 سرعات، ومحرك EcoBoost عالي الأداء، يقدم رابتر قوة تبلغ 421 حصانا، مع عزم دوران قدره 678 نيوتن.

متر لزيادة الكفاءة في تجربة قيادة مثالية، سواء على الطرقات المعبدة أو الوعرة.

وقال توني جريكو، مدير برنامج فورد F-150 رابتر: توفر علبة نقل الحركة في رابتر مستويات الأداء الأمثل على الطرقات المعبدة والوعرة، بالاستفادة من مزايا الدفع بكامل العجلات، مثل زيادة قوة الجر في الأجواء المناخية التي تشهد تساقط الأمطار والثلوج، فضلا عن القدرة الاستثنائية على الطرق الوعرة التي يوفرها نظام الإقفال الميكانيكي.

وعادة ما تتوافر في الشاحنات خيارات الدفع الرباعي عبر نظامين - حسب الطلب - لعلبة نقل الحركة، اعتمادا على استخدام قابض نقل الحركة لتحويل العزم إلى مجموعة الحركة الأمامية أو النظام الإلكتروني للنقل أثناء الحركة shift-on-the-fly التي تستخدم أقفالا ميكانيكية لربط عمود نقل الحركة الأمامي والخلفي.

وعمل مهندسو فورد على تحسين تجربة القيادة في رابتر مع الحفاظ على قدرة أداء مثالية على الطرق الوعرة، بالاعتماد على ميزة القابض في علبة نقل الحركة، حيث يمكن للسائقين القيادة على الطرقات باستخدام إعدادات الدفع الرباعي الآلية، والتي توفر لهم مزايا الدفع الرباعي بدون حدوث تبعات تؤثر على مكونات مجموعة نقل الحركة، وهو الأمر الذي يحدث عندما يحاول السائقون استخدام أنظمة الإغلاق الأوتوماتيكي على الأسطح التي تتطلب قوة جر عالية مثل أرصفة الطرقات.

وقامت فورد بالمعايرة الدقيقة لنظام الدفع الرباعي الآلي اعتمادا على ظروف سطح الطريق، بما يتيح لعلبة نقل الحركة تغيير عزم دوران القابض كي تتلاءم مع بيئة القيادة.

وعلى سبيل المثال، عندما يختار السائق نمط الأحوال الجوية في نظام القيادة بحسب التضاريس للأسطح الزلقة، أو عند ضبط النمط الرياضي لتوفير مزيد من الدعم الخلفي لإتاحة تجربة قيادة ممتعة، تشمل تحسين التسارع وقوة الأداء على الطرقات المعبدة.

وعند قيادة رابتر على الطرق الوعرة يتوافر نظام النقل أثناء الحركة shift-on-the-fly الإلكتروني بنمطي الدفع الرباعي العالي والمنخفض، والذي يتيح للسائقين التنقل عبر التضاريس القاسية بمزيد من الثقة والثبات.

ومع نمط الوحول/الرمل ونمط Baja، تعمل علبة نقل الحركة على التبديل بين النمطين العالي والمنخفض للدفع الرباعي، بما يمنح رابتر قدرة كبيرة على التعامل المثالي مع السطوح اللينة والطرية، فضلا عن القيادة بسرعات عالية فوق رمال الصحراء. ومع نمط الصخور، تستخدم علبة نقل الحركة الدفع الرباعي المنخفض لتمكين قيادة ثابتة قوية على التضاريس الوعرة لتسلق الصخور بسرعات منخفضة، في حين تعتمد على معدل تخفيض إضافي في علبة التروس لتوفير قدرة محسنة مع تعزيز تجاوب القوة المحركة.