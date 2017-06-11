العرض متاح على سيارات أوكتافيا الجديدة ويتضمن تسجيلاً وتأميناً مجانياً وصيانة مجانية لمدة عام

أطلقت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات سكودا في الكويت، عرضا خاصا بشهر رمضان المبارك جمعت فيه القدرة على امتلاك إحدى سيارات سكودا المتميزة مع باقة استثنائية من الميزات.

ورغبة منها في مشاركة عملائها بروح العطاء التي يمتاز بها الشهر الفضيل، تتيح الشركة لمشتري سيارة سكودا أوكتافيا خلال رمضان القدرة على امتلاك سيارة جديدة والاستمتاع بمجموعة من المزايا التي تتضمن التسجيل المجاني للمركبة والترخيص، مع صيانة مجانية لمدة عام أو حتى قطع مسافة 15000 كيلومتر، كما يتضمن العرض تأمينا مجانيا لمدة 3 سنوات على مطالبات الأطراف الثالثة، أو حتى قطع مسافة 100 ألف كيلومتر، أيهما يتحقق أولا. وعلاوة على ذلك، يستفيد العملاء من الأسعار الخاصة للسيارة طوال الشهر الفضيل، والتي لا تتجاوز 5555 دينارا كويتيا.

وبهذه المناسبة قال طارق الشافعي، مدير عام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: تعتبر سيارات أوكتافيا نموذجا مذهلا وموثوقا في تشكيلة سكودا الممتازة، ونود اغتنام فرصة الشهر الفضيل لتسهيل عملية امتلاكها. وفيما يمكن أن تسفر ترتيبات التسجيل والتأمين عن هدر لوقت عملائنا الثمين، يسهم طرحنا لهذا العرض في إزاحة هذا العبء الثقيل عن كاهلهم، بينما يحصلون على ميزة إضافية تتمثل في تمديد الضمان لتعزيز راحة البال. ونحن واثقون من أن هذا العرض سيلقى ترحيبا واسعا بين عملائنا المخلصين.

وتعتبر أوكتافيا إحدى السيارات العملية والمتميزة للتجول بين أرجاء المدينة بكل سلاسة، وخاصة عند القيادة على الطريق السريع. كما تمتاز السيارة باتساع مقصورتها الداخلية مع إطلالة رائعة تفيض بالثقة نتيجة للتركيز على خطوطها الأفقية. وتتبوأ أوكتافيا مكانة رائدة في فئتها مع مقصورة داخلية أكثر طولا بقياس 1782 ملم، ما يتيح مساحة أكبر عند منطقة القدم (73 ملم) في القسم الخلفي من السيارة. تجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة العائلية الواسعة والآمنة متوافرة ضمن باقة متنوعة من الخيارات.