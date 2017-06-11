تطل بورشه «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» 911 Turbo S Exclusive Series الجديدة كأقوى نسخة من «911 توربو إس» وأكثرها تميزا حتى اليوم. وتولد سيارة الكوبيه العتيدة 607 أحصنة، علما بأن إنتاجها سيحصر بخمسمائة نسخة فحسب للسوق العالمي. وبالإضافة إلى ارتفاع قوتها بمقدار 27 حصانا، تختلف هذه النسخة الحصرية عن «911 توربو إس» القياسية بعناصر تصميم فريدة وتفاصيل فاخرة. ويجري العمل عليها يدويا بدقة متناهية في «مصنع بورشه إكسكلوسيف» الجديد الكائن في مقر الشركة الرئيسي في «تزوفنهاوسن» ألمانيا.

ويولد محرك الست أسطوانات مسطحة سعة 3.8 ليترات مع شاحني توربو، المزود برزمة قوة حصرية، عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن-متر بين 2، 250 و4، 000 د/د. ذلك يتيح لـ «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثوان وإلى 200 كلم/س في 9.6 ثوان، وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 330 كلم/س.

وتتضمن لائحة تجهيزات السيارة القياسية هيكلا رياضيا نشطا – مزودا بـ «نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق» PASM و«رزمة سبورت كرونو» إلى جانب توجيه للمحور الخلفي و«نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالهيكل» PDCC لتحسين ثبات السيارة وطبيعة قيادتها.

على صعيد آخر، يحفل الطراز الجديد بعجلات قياس 20 بوصة مطلية باللون الأسود ذات قفل وسطي قياسي. وهي تمتاز بخطوط تصميمية بلون «أصفر ذهبي معدني» جرى اعتمادها بعناية باستخدام تكنولوجيا لايزر جديدة. وللمرة الأولى، باتت ملاقط «مكابح بورشه من السيراميك المركب» PCCM (نظام مكابح السيراميك) تتوفر من المصنع مباشرة بنسخة مطلية باللون الأسود تحمل شعار Porsche بلون «أصفر ذهبي معدني».

وتتألق هذه السيارة الرياضية بالعديد من المزايا، أبرزها طلاء خارجي حصري بلون «أصفر ذهبي معدني»، إلى جانب العديد من المقومات المصنوعة من الكربون، مثل الغطاء الأمامي والسقف والحافتين الجانبيتين. كما تبرز «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» بمقطعين طوليين من الكربون المحبوك ـ يمتدان من الغطاء الأمامي إلى السقف - يعززان طابع السيارة الرياضي. أما بالنسبة إلى التصميم الخلفي، فيطغى عليه جناح خلفي من رزمة «توربو إيروكيت» وقسم خلفي سفلي جديد وفتحتا دخول هواء متضاغط من الكربون، هذا بالإضافة إلى نظام عادم بأنبوبين مزدوجين من «الستانلس ستيل» (فولاذ لا يصدأ) باللون الأسود.

تسطع مقصورة «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» بأناقتها وتفردها. وهي تحتوي على مقعدين رياضيين بثماني عشرة وضعية تعديل مكسوان بطبقتين من الجلد المخرم، بحيث تتضمن الطبقة الداخلية مقطعين طوليين باللون «الأصفر الذهبي» لطابع مميز. كما طغى هذا اللون المتباين على الدرزات واسم السيارة «Turbo S» المطرز على مسندي الرأس، في حين اكتست بطانة السقف بقماش ’ألكنتارا‘ مع مقطع طولي مزدوج بلون أصفر ذهبي.

ساعة توقيت «كرونوغراف» حصرية

تمثل ساعة توقيت «بورشه ديزاين كرونوغراف 911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» الاختيارية المرة الأولى التي تطرح فيها «بورشه ديزاين» ساعة تتوفر حصريا للعملاء الذين يشترون هذا الطراز محدود الإنتاج. وتجمع ساعة التوقيت هذه، التي تصنع حسب الطلب، مزايا ساعات «بورشه ديزاين» المعهودة مع شخصية «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز». وكما هو الأمر مع السيارة، سيحصر إنتاج الساعة بخمسمائة نسخة فحسب.

بالتطرق إلى تفاصيل تصميم الساعة، فقد صنع مبيتها من مادة التيتانيوم خفيفة الوزن، بينما طليت بمادة كربيد التيتانيوم السوداء للتأكيد على تصميمها الرياضي.

كما استوحي ميناؤها المصنوع من الكربون من مقطعي الكربون المحبوك الطوليين الأخاذين على السيارة. هذا ويشبه تصميم الدوار عجلات «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» وطلي باللون الأصلي. أما بالنسبة إلى آلية اللف، فتتضمن قفل بورشه الوسطي المعهود مع شعار بورشه على الحركة.

ويترافق تقديم «911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» الجديدة مع طرح مجموعة حقائب «إكسكلوسيف سيريز» اختيارية مصنوعة من الجلد. وتتلاءم التفاصيل المرئية لهذه المجموعة الفاخرة وأبعادها ـ تتألف من حقيبتي سفر وحقيبة يومية وحقيبة بدلة ـ بشكل مثالي مع حيز الأمتعة في السيارة.