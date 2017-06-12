طلال بارا

تجربتنا اليوم مع الصانع الياباني مازدا الذي كشف مؤخرا عن الجيل الثاني الجديد كليا من سيارة CX-9 متعددة الاستخدامات، والتي أعيد إنتاجها لتصبح ذاخرة بالابتكارات العلمية والتقنيات الحديثة المتعددة المستخدمة في إنتاجه.

ما يميز CX-9 اليوم هو تصميمها العصري الأنيق للغاية المفعم بالقوة، والذي يجمع بين الأناقة الرياضية والخطوط الحادة والناعمة للجسم والأشكال المتناقضة المنسابة بسلاسة والتركيز على الإحساس القوي بالحياة المفعمة لروح الحركة.

التصميم الخارجي للسيارة ينبض بالنقاء والبساطة اللذين يعدان سمة فلسفة الجمال اليابانية، من الامام تطل علينا CX-9 بتصميم مثيرة مستوحى من الأجنحة بملامح منحوتة بعمق والتي تمتاز بها مازدا، المصابيح الأمامية الحادة العاملة بتقنية LED ومصابيح الضباب تزين الشبكة الأمامية الواسعة من الكروم وبوسطها علامة مازدا، أما أضواء المؤخرة فتتميز بتصميم متشابك يمنحها مظهرا زاخرا بالأناقة والاستثنائية.

ايضا ما يميز التصميم تلك البروزات على كلا الطرفين، مع إطالة في غطاء محرك السيارة إضافة الى منح السيارة مظهرا رياضيا أكثر.

القوة المحركة

مع الجيل الثاني من CX-9 قررت مازدا الاستغناء عن محرك الاسطوانات الست سعة 3.7 ليترات الذي رافق الجيل الأول من المركبة، ليحل مكانه محرك رباعي الاسطوانات سكاي اكتيف خفيف الوزن سعة 2.5 ليتر مزود بشاحن تيربو وهو أول محرك مشحون ضمن هذه السلسلة، هذا المحرك يقدم مزيجا من الاقتصادية المميزة في استهلاك الوقود مع الأداء الديناميكي الممتاز للاستخدام اليومي.

المحرك الجديد يولد قوة 227 حصانا مع عزم دوران مرتفع يصل إلى 420 نيوتن متر وهو أعلى من عزم الدوران الناتج عن محرك الاسطوانات الست، المحرك الجديد يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، ليؤمن تسارع من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 8.2 ثوان، وسرعة قصوى محددة الكترونيا بـ 225 كلم/س.

نظام الدفع الرباعي

اما نظام الدفع الجديد بكل العجلات I-ACTIV AWD فهو يمنح قيادة تتسم بالثقة على أي سطح بينما تساهم في الوقت ذاته في التوافق البيئي، حيث يساعد هذا النظام على منع العجلات من الانزلاق والحد من فقدان الطاقة مباشرة وبشكل مثالي بين العجلات الأمامية والخلفية، ويتم تحقيق ذلك بمراقبة ظروف الطريق بواسطة 22 جهاز استشعار وبشكل مستمر يقدر بـ 200 معلومة كل ثانية، استنادا الى عـــدة عوامـل مثل انحدار الطريق ودرجة الحرارة الخارجية والطقس ورصد تماسك العجلات الأماميــة، وبناء على ما يجمعه من معطيـات يقـــوم هذا النظام بتقييم عمليات القيادة التي تقوم بهــا لضبــط توزيـــع عزم الدوران بدقة.

بالمجمل فإن التحسينات المدخلة على هذا الطراز من خلال استعمال تقنية SKYACTIV سواء للهيكل والشاصيه والمحرك وناقل الحركة كلها ساهمت في تعزيز الأداء الرياضي المميز لطراز CX-9، والذي من المتوقع أن يحقق أفضل أداء في فئته فيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان.

مقصورة رحبة لـ 7 ركاب

لننتقل إلى داخل المقصورة التي تم إعدادها بدقة لتعكس من الداخل جوا من التطور والفخامة الذي يدغدغ الحواس، هنا سنجد مساحة رحبة مصممة بذكاء وراحة كبيرة للركاب في الصف الثاني من المقاعد وسهولة الوصول إلى مقاعد الصف الثالث، مع توفير عدد كبير من مساحات التخزين الموزعة بصورة جيدة، بالإضافة إلى صندوق أمتعة مرن.

ايضا تـــم تجهيز السيارة بنظام مـــازدا كونيكــت مع شاشــة 8 بوصات تعمل باللمـــس ونظـــام صوتي منBose مع 12 سماعة، والذي يوفر مجموعة كبيرة من تقنيات المعلومات والترفيه، والكثير من الوظائف من خلال الربط بالهاتف الذكـــي، مــع واجهة مستخدم سهلـــة الاستخدام، ومــن خلال تجهيز السيارة بنظام i-ACTIVSENSE أصبح هذا الطــراز يتمتع بقدرات واسعة لم تكن متوافرة من قبل، حيث يتيح هذا النظام ميزات أمان متطورة سوف تساعد العملاء على التمتع برحلات عائلية في السيارة مع راحة البال.

أنظمة السلامة

ايضا تم تجهيز CX-9 بأحدث أنظمة الأمان والسلامة ومنها نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام تخفيض اضاءة المرآة الخلفية الذاتي، مساحات بأجهزة الاستشعار للمطر، نظام التحذير من الخروج من المسرب، نظام المساعدة على البقاء في المسرب، نظام تثبيت للسرعة التكيفي مع نظام التحذير من الاصطدام الامامي، فرامل اوتوماتيكية للطوارئ، النظام التلقائي للضوء العالي، نظام الدعم الذكي للمكابح.

مع نهاية هذه التجربة، لا شك ان هدف مازدا من إعادة تصميم CX-9 قد تحقق، فهي قدمت مركبة قادرة على تلبية الاحتياجات العملية للأسرة العصرية، وتتيح لهم التعبير عن تفردهم وتعزيز مختلف جوانب حياتهم، فهي أنيقة المظهر بأداء مفعم بالنشاط، وبالتأكيد توفير غير مسبوق باستهلاك الوقود.

البطاقة التقنية

٭ المحــرك: رباعــي الاسطوانات مزود بشاحن توربو

٭ السعة: 2.5 ليتر

٭ القوة: 227 حصانا

٭ العزم: 420 نيوتن متر

٭ التسارع: من 0 -- 100 كلم/س في 8.2 ثوان

٭ السرعة القصوى: 225 كلم/س

٭ ناقــل الحركـــة: اوتــومـاتيكـي من 6 سرعات.