ماليبو الجديدة تتمتع بمحرك قوي ومقصورة أنيقة وتصميم جريء

بعد 50 عاما من أول سيارة تطرحها في العالم، حافظت شفروليه ماليبو على مكانتها الريادية من بين السيارات الأخرى في فئتها في جميع أنحاء العالم، وبالأخص بفضل أحدث موديلاتها لعام 2017، إذ ساهم التصميم العام المعزز والأداء المحسن بجعل امتلاك سيارة متقدمة وبسعر تنافسي للغاية ممكنا.

وحصلت سيارة ماليبو 2017 على إعادة التصميم من شفروليه، ونتج عن ذلك شكل خارجي يضاهي السيارات من الفئات الراقية ولكن بسعر تنافسي وجذاب جدا.

ويظهر التصميم العام للسيارة أكثر قوة وحدة وذلك بفضل أبعادها المدمجة. فالواجهة الأمامية مصممة لتفرض نفسها بشبكة أمامية ومصابيح إضاءة أنيقة تناسب الهندسة الأمامية، ووضعت شارة شفروليه بين جزئي الشبكة الأمامية المزودة ببطانة من الكروم حول محيطها، وتم تصميم الغطاء الأمامي بشكل يضيف من الشكل الجريء للسيارة عبر شكل حرف A الذي قوم بتحديد الماليبو من الأمام إلى خط السقف المنحدر، وتمت زيادة قاعدة العجلات في سيارة ماليبو كي لا يؤثر السقف المنحدر على ارتفاع السقف عند مستوى المقاعد الخلفية وكذلك ليوفر مساحة كافية أمام الركاب في المقاعد الخلفية.

وفي خلف السيارة تصبح الخطوط الجريئة أكثر سلاسة.

وتتمتع سيارة ماليبو 2017 الجديدة بمحرك قوي، وتصميم داخلي أنيق ومريح، وتصميم عام جريء، علاوة على الميزات العديدة التي رفعت شعبية سيارة ماليبو في منطقة الشرق الأوسط.

في أعقاب حملتها العام الماضي التي اشتهرت باسم «السيارة التي تفوق كل التوقعات»، قام عدد من الأفراد بقيادة وتحليل ملامح السيارة التي لم تحمل اسمها في أي جزء من أجزائها حتى لا يتعرفوا عليها.

وقام هؤلاء الأفراد بالتوافق على أن هذه السيارة تتمتع بمواصفات السيارات الراقية والغالية.

واعتمد تقييمهم على مظهر السيارة والميزات التي تتألف من محرك 4 أسطوانات توربو سعة ليترين، وقوة 250 حصانا عند 5300 دورة في الدقيقة، و350 نيوتن متر عند 1700 دورة في الدقيقة، وناقل الحركة الأوتوماتيكي بثمان سرعات.

ويعد محرك التوربو الأول الذي يستخدم في سيارة شفروليه تدخل الشرق الأوسط، حيث يوفر هذا المحرك استجابة تلقائية وفورية ويزيل التأخر في تغيير الحركة.

كما تتميز سيارة ماليبو الجديدة بمجموعة من ميزات السلامة قبل وعند وقوع حادث حتى تزيد راحة البال أثناء القيادة. ومن أهم هذه الميزات قفص السلامة الصلب الذي يوفر أعلى مستوى من السلامة عند الاصطدام، وذلك بالإضافة إلى قائمة من الميزات التي تساعد على تقليص امكانية وقوع الحوادث، والتي تشمل التنبيه عند مشاة في الأمام، التنبيه عن اصطدام أمامي مع مؤشر المسافة التابع، ومساعد الركن الأمامي، والتي جميعا تضمن أن يبقى الجزء الأمامي من سيارة ماليبو الجميلة سليما.

وتم تصميم المقصورة الداخلية من سيارة ماليبو لتوفر عالما من الراحة، حيث أن المقاعد الجلدية الأمامية قابلة للتعديل أوتوماتيكيا وتتميز بنظام التبريد التي تعد إضافة مثالية لاستخدام السيارة في الطقس الحار المحلي، كما تم تلبيس المقاعد الخلفية بالجلد مع توفير مساحة واسعة للراحة عند الجلوس في الخلف. وتم تصميم عجلة القيادة المكسوة بالجلد لتكون مريحة إرغونوميا.

ولتعزيز تجربة الراحة، تتميز سيارة ماليبو بسقف بانورامي واسع حتى توفر المزيد من الراحة الطبيعية عند فتحها في الأجواء الجميلة.

وتتواجد في وحدة التحكم المركزية شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ومجهزة بنظام MyLink المعلوماتي الترفيهي الذي يتيح للسائق متعة الترفيه بأنظمة الصوت والتوصيل للموبايل والأغاني وغيرها، ووظائف أخرى مثل الصوت، والملاحة، وإعدادات الراحة، وغيرها الكثير التي يمكن الوصول إليها من خلال عجلة القيادة حتى يركز السائق على الطريق أمامه.