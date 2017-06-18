ريفولي: تم استخدام أجود المواد وأرقى التشطيبات بالمقصورة وهي عناصر لا تتوافر في أي شاحنة بالسوق

حققت علامة رام التجارية نجاحا كبيرا منذ أن أصبحت علامة تجارية مستقلة في عام 2009، وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة على طول الطريق، وبما أن العلامة التجارية تقوم بتصنيع الشاحنات فقط، فقد حققت بسرعة سمعة قوية كعلامة متخصصة بمجال الشاحنات.

وأتاح ابتكار هوية مميزة لشاحنات رام للعلامة التجارية التركيز على العملاء الأساسيين والميزات التي يريدونها. والمثال على ذلك شاحنة رام 1500 لونغورن RAM Longhorn، التي تم طرحها للتو في الشرق الأوسط، وهي متوافرة الآن لدى شركة الملا وبهبهاني للسيارات الموزع الرسمي لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشيونال، جيب، موبار ورام في الكويت.

وقال أوسكار ريفولي مدير عام شركة الملا وبهبهاني للسيارات: تعتبر لونغورن من أفضل الشاحنات الفاخرة المتوافرة في السوق اليوم، وذلك لأنها تستخدم أجود المواد وأرقى التشطيبات بالمقصورة، وهي عناصر لا تتوافر في أي شاحنة بالسوق.



لقد تم تصميم لونغورن خصيصا للمشترين من ولاية تكساس وجنوب غرب الولايات المتحدة الذين يبحثون عن شاحنة تمتاز بالفخامة وتتمتع بقدرات كبيرة وتحقق كفاءة في استهلاك الوقود، وتحمل رام لونغورن لقب الشاحنة الأكثر فخامة في تكساس - وهي ميزة سوف تساهم الآن في تعزيز وجودها في الشرق الأوسط.

وتعتبر مقصورة رام 1500 لونغورن الحائزة على الجوائز استثنائية - نظرا لما تتمتع به من جاذبية مصنوعة يدويا واهتمام كبير بأدق التفاصيل وهي مزايا لا مثيل لها في هذه الصناعة، كما أن أشغال المعادن والجلود لا تقارن بمثيلتها، حيث تحيط السائق والركاب بأجواء من الخشب والجلود الحقيقية.

ولعام 2017، تتمتع طرازات رام 1500 لونغورن بشكل خارجي متجدد مع واجهة شبكية مميزة تحمل علامة رام.



كما تم تجهيز الشاحنة بمحرك هيمي HEMI V8 الأسطوري سعة 7.5 ليترات والذي يولد قوه حصانية قدرها 383 حصانا مع عزم دوران 542 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، ما يساعد أيضا على التوفير الوقود.

وتمتاز رام 1500 لونغورن بتصميم أيقوني مستوحى من أجواء جنوب غرب الولايات المتحدة. وتشتمل الشاحنة سواء المقصورة أو الشكل الخارجي على مميزات ملحوظة وعناصر تصميمية لتجهيزات تم تصنيعها يدويا بصورة تقليدية وتم اختبارها بدقة تضاهي عملية إبداع ساعة جيب عتيقة أو حذاء راعي البقر أو سرج الفارس. إنها الأشغال المعدنية والجلدية بشاحنة رام لونغورن.

وتشتمل طرازات رام1500 لونغورن على مصابيح أمامية وخلفية مميزة وعجلات فريدة من نوعها، في حين يتم تشطيب المقصورة بخامات Walnut Burl مطلية باللون البني أو جلد الماشية المدبوغ.

كما تتميز طرازات لونغورن بتصميم فريد من نوعه لأجهزة القياس، مع شاشات نظام يوكونيكت 8.4 انشات وشاشات عنقودية متعددة المشاهد والتي تكمل صيغة التصميم العام.

وتشتمل تشكيلة رام 1500 على العديد من الميزات الحصرية بشريحة هذه الشاحنة في أماكن تمثل أهمية قصوى لمشتري الشاحنات. وتتحقق عملية ركوب وتحكم رائدة بفئتها من خلال نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات فريد مع نظام تعليق هوائي اختياري.

وتقدم ميزات أخرى، مثل علبة التخزين الحصرية بجانب سطح الشاحنة RamBox، والصناديق المخفية وأرضية التحميل المسطحة، حلولا فريدة من نوعها للبضائع.

وأضاف ريفولي قائلا: إن الشرق الأوسط هو أحد الأسواق الرئيسية التي تم اختيارها لقيادة نمو علامة رام التجارية خارج أميركا الشمالية، وقد شهدت التشكيلة المتوافرة في المنطقة توسعا كبيرا استجابة لطلبات العملاء.

وشهدت تشكيلة رام 1500 المتوافرة في المنطقة نموا من ثلاثة طرازات إلى تسعة، مع طرح الطرازات الجديدة وهي اكسبرس، أسبورت، بيغ هورن، لونغ هورن وليمتد، مع توقع وصول رام ريبيل التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر فـــي وقت لاحق من هذا العام.

وتستمر طرازات ST، SLT ولارامي الحالية كجزء من التشكيلة الجديدة، والتي تشتمل أيضا على شاحنات ذات دفع بالعجلتين الخلفيتين وذات دفع بالعجلات الأربع، وهو ما يعني أن هناك رام لكل عميل.



وجميع هذه الطرازات مجهزة بمحرك هيمي HEMI V8 الأسطوري سعة 7.5 ليترات، كما يمتاز طراز اكسبرس الجديد بكونه أقوى شاحنة ذات كابينة عادية متوافرة في منطقة الشرق الأوسط.