توجت سيارة هيونداي أيونك إلكتريك بلقب «الأفضل قيمة» بين السيارات الكهربائية، وفقا لدراسة مسحية أجريت حديثا، وجد أنها تدعم إقبال منطقة الشرق الأوسط على السيارات الكهربائية والهجينة.



ومنحت الدراسة التي أجرتها مجلة السيارات الألمانية «أوتو بيلد» بالتعاون مع شركة الاستشارات والمعلومات «يوروتاكس شفاكه» السيارة أيونك إلكتريك من هيونداي لقب «بطل القيمة 2017» بعدما حافظت بعد أربع سنوات على 60.65% من قيمتها الأصلية المقدرة، على أساس مسافة سنوية مقطوعة قدرها 10 آلاف كيلومتر.



وأعرب رئيس العمليات في هيونداي موتور أوروبا توماس شميت، في هذه المناسبة، عن فخره بحصول تسمية السيارة أيونك إلكتريك «بطل القيمة للعام 2017» في ألمانيا، مشيرا إلى أن الجائزة «تجدد تأكيد ثقتنا في أيونك التي تقدم أفضل ضمان وتتيح مدى قيادة لمسافات طويلة، فضلا عن أحدث مزايا السلامة وقدرات الاتصال، وذلك بسعر تنافسي للغاية»، ما يعني «التمتع بالتنقل الكهربائي من دون تنازلات».



وقال: سوف نقوم هذا الصيف بإطلاق آخر سيارة من طرز أيونك وهي أيونك بلغ-إن القابلة للشحن، بعد نجاحنا في إطلاق سيارتي أيونك هايبريد الهجينة وإلكتريك الكهربائية العام الماضي.

وصنفت أيونك هايبريد كواحدة من أفضل السيارات التي تحافظ على قيمتها، وذلك في إنجاز آخر لهيونداي. وتشكل أيونك جزءا من استراتيجية هيونداي موتور العالمية للاستدامة، الرامية إلى إطلاق 14 طرازا بيئيا بحلول العام 2020، بينها 5 مركبات هجينة و4 قابلة للشحن و4 كهربائية وواحدة كهربائية عاملة بخلايا الوقود.



وتعتبر هيونداي أيونك أول سيارة في العالم تأتي بثلاثة طرز عاملة بقوى حركة كهربائية مختلفة، إلكتريك الكهربائي، وهايبريد الهجين، وبلغ-إن الهجين القابل للشحن بالقابس الكهربائي، وتأتي مكفولة بضمان لمدة 5 سنوات غير محددة المسافة.



وينطبق ذلك على جميع المركبات التي تباع لدى وكلاء هيونداي المعتمدين، ويشمل ضمانا لمدة ثماني سنوات أو 200.000 كيلومتر على البطارية ذات الجهد العالي.

من جانبه، قال مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي موتور في أفريقيا والشرق الأوسط: إن هيونداي أيونك تمثل سيارة بيئية تتضاعف قيمتها لكون شرائها عملية مجزية من الناحية المادية، وذلك في ضوء الطلب الكبير الذي يبديه المستهلكون في الشرق الأوسط على السيارات الكهربائية.



وأضاف: هيونداي ملتزمة بدعم الاستدامة في عالم السيارات، وهو ما يتجلى في تنوع قوى الحركة في أيونك المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأسواق ورغبات المستهلكين في الشرق الأوسط.