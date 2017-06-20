الجيل الجديد من «أزيرا» يعزز مواصفات الراحة والقوة والأمان

بعد كشف النقاب عن نسخة الشرق الأوسط من سيارة السيدان أزيرا الجديدة كليا وإطلاقها رسميا في الكويت لتكون السيارة الأكبر والأكثر تقدما مقارنة بطراز الجيل السابق، قامت «شمال الخليج» بكشف النقاب عن أزيرا في مول الأفنيوز، من 15 حتى 17 يونيو الحالي، حيث كان لعرض أزيرا وقع خاص ومميز على زوار الأفنيوز الذين استمتعوا بالتعرف على مواصفات هذا الطراز المذهل عن كثب، حيث استقطبت أزيرا الأنظار بتصميمها المميز وتقنياتها الرائدة.

هذا، وتتيح «شمال الخليج» الفرصة أمام العملاء الراغبين حجز موعد لتجربة قيادة الأزيرا الجديدة كليا من خلال زيارة الموقع HyundaiKuwait.com إضافة إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول تصميم أزيرا وتقنياتها ومواصفات الفخامة التي تتسم بها فضلا عن محركها الذي يأتي أكبر وأقوى لمنطقة الشرق الأوسط مما هو متاح في طرز أزيرا الموجهة إلى الأسواق الأخرى في العالم.

وتم تصميم طراز الجيل السادس من أزيرا وهندسته ليكون أفضل سيارة سيدان عائلية تنتجها الصانعة الكورية، ويتسم بكونه أطول وأعرض وأعلى ارتفاعا من طرز الأجيال السابقة، ويوفر مستويات أعلى من الراحة والتجهيزات. وتأتي النسخ العالمية من هذا الطراز بمحركات أكبرها مؤلف من ست أسطوانات بسعة 3.0 ليترات ليولد قوة أقصاها 261 وحدة حصان مترية، أما المشترون في منطقة الشرق الأوسط فسيحصلون على أزيرا بمحرك سعته 3.5 ليترات بقوة 286 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ثماني سرعات.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس التنفيذي لشركة شمال الخليج، رائد ترجمان، نجاح الطراز أزيرا في الكويت، نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من العملاء في المنطقة بهذه الفئة من السيارات التي تأتي بمحركات تمتاز بمزيد من القوة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى على الصعيد العالمي، فضلا عن المواصفات الفريدة والتقنيات المتطورة التي تمنح أزيرا جاذبية وإقبالا أكثر على صعيد المنطقة.

ويمثل تصميم أزيرا الجديد كليا أحدث درجات التطور التي تشهدها لغة التصميم المتميزة والمتسمة بالثقة لدى هيونداي. وتعتبر أزيرا طراز هيونداي الثاني الموجه للأسواق العالمية الذي يحمل عنصر التصميم الجديد الخاص بالعلامة التجارية، وهو الشبك الأمامي ذو الفتحات المتوالية والمسمى «كاسكيدينغ غريل» (الشبك متوالي الانحدار)، الذي يمنح السيارة هوية واضحة التميز، في حين أن المصابيح الخلفية تضيء بعرض السيارة الكامل، لترسم صورة متجددة تحتفظ على الرغم من ذلك بروح التصميم الخاصة بأزيرا، وتبرز تصميما متوازنا تماما من كل زاوية.

ويبدو الاهتمام بالتفاصيل جليا في جميع أنحاء أزيرا الجديدة، فالمقصورة تتيح مساحة فاخرة تكسوها مواد ممتازة، وقد روعي في تصميمها رفع معايير الهندسة البشرية للارتقاء بمستويات الراحة والملاءمة. وتتسم المقصورة بتصميم أنيق منحن، فيما تم تجميع العدادات وأدوات التحكم في مجموعات أفقية لاستخدامها بسهولة وتلقائية.

ووضعت شاشة العرض العاملة باللمس لتبدو وكأنها «تطفو» فوق أدوات تحكم هامشية وتقع مباشرة بمحاذاة مجموعة العدادات، لتمكين السائق من رؤية الشاشــــة واستخدامهـــــا بسهولة أكبر. وتدعم الشاشة الاتصال بالأجهزة المحمولة عبر التطبيقات الخاصة بالسيارات، «أوتو» من «أندرويد» و«كاربلاي» من «أبل»، ما يسمح باستخدام آمن لتلك الأجهزة ولا سيما الهواتف المتحركة. كما تشمل قدرات الاتصال المتقدمة ميزة الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة.

وتشمل ميزات الراحة الأخرى عرض معلومات أساسية، مثل سرعة السيارة، على الزجاج أمام السائق مباشرة لتمكينه من زيادة التركيز على الطريق، في حين تتألف مجموعة الأجهزة الرئيسية من شاشة كريستال سائل مبنية على تقنية «ترانزستور الغشاء الرقيق». وقد جرى تحسين التحكم في جو المقصورة، بنظام يأتي بمفاتيح ضبط منفصلة لمنطقتين واحدة للسائق والأخرى للراكب الأمامي، ونظام يعمل تلقائيا لإزالة الرطوبة والكشف عن الضباب، ونظام ترشيح عالي الأداء يحول دون دخول جزيئات الغبار الدقيقة إلى المقصورة.