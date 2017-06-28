الطراز الجديد يشتمل على تقنيات متقدمة ومزايا سلامة رائدة في فئتها

منصة جديدة كلياً للمركبات الرياضية المدمجة تضع معايير جديدة لهذه الفئة

كشفت هيونداي موتور عن أحدث طراز من المركبات الرياضية العصرية المدمجة متعددة الاستخدامات SUVs، حيث دشنت الشركة الطراز «كونا» بتصميم قوي ضارب ذي شخصية كاملة السمات والمزايا، ليستقطب المستهلكين العصريين الذين يعيشون حياة نشطة.

وينضم الطراز «كونا» إلى طرز توسان وسنتافي وسنتافي سبورت من مجموعة هيونداي المتنامية من المركبات المدمجة متعددة الاستخدامات SUV، المشتملة على تصميم ثوري وتحسينات داخلية رفيعة ورحابة ملموسة.

وابتكرت هيونداي في «كونا» مركبة متعددة الاستخدامات ذات طابع عصري وأداء عملي مرموق، بحسب يويسون تشونغ، نائب رئيس مجلس إدارة هيونداي موتور، الذي أكد بمناسبة الكشف عن هذا الطراز الجديد، أنه يلائم تماما احتياجات المستهلكين الذين يرغبون في عيش أسلوب حياة «مليء بالتحدي والإثارة».

وقال: «نسعى إلى وضع معايير جديدة لقطاع المركبات الرياضية المدمجة المتعددة الاستخدامات، وذلك بتصميم جذاب وقدرات اتصال متطورة ومزايا سلامة رائدة في فئتها».

شخصية كاملة وهادفة

تأتي كونا بشخصية متفردة ذات خصائص مبتكرة، مع صورة جريئة تلوح في ثناياها توجهات التصميم المستقبلي للجيل القادم من طرز المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات من هيونداي موتور. وتعطي عناصر التصميم عالية التباين انطباعا بوجود «درع رجولية» واقية، في حين تتسم مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء LED بتصميم مستقبلي يخلق مظهرا يوحي بالثراء التقني.

ويبرز التصميم الجريء لجسم السيارة خطوطها الخارجية الديناميكية وكيف روعيت أبعادها مراعاة جيدة، فوقفتها المنخفضة العريضة، وقاعدة العجلات الطويلة، والقوائم القصيرة تضمن تحكما رياضيا رشيقا، فضلا عن إتاحة مستوى عال من الثبات أثناء القيادة بسرعة عالية. كما أنها أول مركبة SUV رياضية مدمجة متعددة الاستخدامات من هيونداي تعتمد ميزة التصميم الجديدة الخاصة بالعلامة التجارية، وهو الشبك الأمامي ذو الفتحات المتوالية المتراتبة والمسمى «كاسكيدينغ غريل» (الشبك متوالي الانحدار)، والذي يأتي بنمط رياضي محاط بمصدات من طراز استثنائي تهيمن على تصميم المقدمة.

منصة جديدة كليا

وتأتي «كونا» الجديدة متاحة بخيارات متنوعة من المحركات المتطورة العاملة بالبنزين أو الديزل، بحسب السوق. وتشمل هذه الخيارات محرك MPI بسعة 2.0 ليتر من طراز «أتكينسون» ينتج 149 وحدة حصان مترية (ما يقارب 147 حصانا)، ومحرك غاما بسعة 1.6 ليتر T-GDI ينتج 177 وحدة حصان مترية (ما يقارب 174 حصانا)، ومحركا عالي الكفاءة ثلاثي الأسطوانات بسعة 1 ليتر T-GDI مع شاحن تيربو ينتج 120 وحدة حصان مترية (118 حصانا).

وقد تم تطوير الجسم خفيف الوزن ليتألف 51.8% منه من الفولاذ عالي القوة لتقديم مستويات رفيعة من السلامة السلبية، في حين تشمل مزايا السلامة النشطة نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، الذي يستخدم الكاميرا والرادار الأماميين للكشف عن أي اصطدام وشيك وتجنبه أو تقليل ضرره عن طريق الكبح الذاتي. كما تستخدم 3 أنظمة أخرى الكاميرا الأمامية لتعزيز السلامة والراحة، وهي نظام المساعدة على البقاء في المسرب، ونظام المساعدة في تشغيل الضوء العالي، ونظام تنبيه السائق.

نظام معلومات متقدمة

وتتميز كونا بمجموعة من التقنيات المتطورة المقترنة بوظائف سهلة الاستخدام لضمان بقاء السائق والركاب متصلين ومستمتعين.

ويتيح نظام المعلومات والترفيه المميز العديد من مزايا الاتصال المتقدمة، بينها التطبيقان «أوتو» من أندرويد و«كاربلاي» من آبل، حيثما كان ذلك محددا، مع شاشة عرض تتاح بقياسات متنوعة كتجهيز قياسي أو اختياري حسب السوق، وتتراوح بين 5 أو 7 أو 8 بوصات.

ويعمل نظام عرض علوي للمعلومات على عرض معلومات القيادة الأساسية على الزجاج الأمامي ليتمكن السائق من متابعتها بسهولة دون إزاحة نظره عن الطريق.

وتشتمل «كونا» على ميزة شحن لاسلكية للهاتف الذكي، هي الأولى في هذه الفئة من السيارات، والمتاحة كخيار يأتي مع جميع طرز المركبة. ويقوم السائق ببساطة بوضع الهاتف الذكي المتوافق مع النظام على واجهة الشحن اللاسلكية، الكائنة في وحدة التخزين في الكونسول الوسطي، لإعادة شحنه بسهولة من دون الحاجة إلى أسلاك الشحن.

«آيرون مان» نسخة خاصة من «كونا»

وكشفت هيونداي موتور خلال التدشين العالمي لكونا الجديدة كليا، عن إصدار نسخة من المركبة تحمل اسم شخصية «مارفيل» البطولية القوية آيرون مان (الرجل الحديدي). وتأتي هذه النسخة الخاصة أعرض بأربعين ملليمترا لتتمتع بوقفة واثقة مهيبة، في حين تمت إضافة مصابيح LED خاصة إلى المصابيح الأمامية، أسفل غطاء المحرك الذي يأتي بلون رمادي مطفأ، مزين بدرجات لونية حمراء وذهبية.

ويكتمل التصميم الخارجي الديناميكي للطراز الخاص آيرون مان بعجلات قياسها 19 بوصة تحمل في منتصفها قناع آيرون مان، بالإضافة إلى إطارات صالحة للقيادة على الطرق الوعرة قياس قطرها الخارجي 716 ملليمترا.

وستعرض النسخة الخاصة آيرون مان في موتورستوديو التابع لشركة هيونداي موتور في العاصمة الكورية سيول، وذلك لمدة شهر عقب الإطلاق العالمي.

ومن المقرر أن يبدأ بيع المركبة كونا في كوريا في وقت لاحق من هذا الشهر، يلي ذلك طرحها في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.