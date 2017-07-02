«أخف.. أقوى.. أسرع».. وصف مستحق عن جدارة

قوة الـ 710 أحصنة تحت تصرف السائق عند الطلب

التسارع من صفر إلى 100 كلم/س خلال 2.9 ثانية فقط

عزم دوران مرتفع يصل إلى 770 نيوتن متر



أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، المورد الحصري لمركبات ماكلارين في الكويت، عن الوصول المرتقب لسيارة ماكلارين 720S الجديدة كليا إلى معرضها في الشويخ. وتحمل أحدث إضافة إلى مجموعة فئة السوبر من ماكلارين شارة «أخف، أقوى، أسرع»، وهو وصف مستحق عن جدارة، ونتيجة السعي الدؤوب للعلامة التجارية لإعادة تعريف معنى التفاعل بين السائق والسيارة.



وتعليقا على وصول السيارة الجديدة، قال يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات: لا شك أن هذه السيارة هي من أفضل ما سيشهده قطاع السيارات هذا العام، لاسيما أن 720S الجديدة كليا تضع معيارا جديدا للسيارات الرياضية الخــــارقـة، مع مزيج مثالي بين خفة الوزن والقوة والتكنولوجيا غير المسبوقة.



أستطيع أن أقول بثقة إنه من الصعب تكوين صورة عن قدرات السيارة الرياضية الحقيقية ما لم تكن قد عشت التجربة خلف مقود ماكلارين 720S.



أخف وزناً

ارتقت علامة ماكلارين باستخدام ألياف الكربون إلى مستوى جديد في تصميم 720S، حيث جمعت الهيكل العلوي للسيارة مع الحوض لتشكيل جسم واحد متكامل من ألياف الكربون، المعروف باسم Monocage II.



بالإضافة إلى مميزات ألياف الكربون المعروفة مثل الصلابة والسلامة، فإن الهيكل الجديد يقدم دينامية قيادة معززة بفضل انخفاض مركز الثقل، كما يوفر رؤية أفضل للسائق من جميع الزوايا نظرا للأعمدة الداعمة التي باتت أرفع بسبب استخدام ألياف الكربون.



وكل هذا يعني تعزيز مستوى تحكم السائق بالسيارة وتحقيق المزيد من التخفيضات في الوزن، مما يسهم في انخفاض وزن السيارة الجاف إلى 1.283 كيلوغرام فقط.



أقوى وأسرع

تستمد 720S الجديدة كليا قوتها من محرك M840T الجبار V8 سعة 4.0 ليترات والمزود بتوربو مزدوج، والذي يولد قوة 710 أحصنة وعزم دوران مرتفع يصل إلى 770 نيوتن متر، يتم تسليمها بشكل سلس وبسرعة استجابة خيالية تشعر السائق بأن قوة السيارة تكاد لا تنضب.



وقامت ماكلارين بتحليل وتطوير كل قطع المحرك لتعزيز القوة وشحذ مستوى استجابته لمدخلات السائق. والنتيجة المذهلة هي قدرة السيارة على الانطلاق من السكون إلى 100كلم/الساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، وإلى 200كلم/الساعة خلال 7.8 ثانية، أما السرعة القصوى فهي محددة بـ 341 كلم/س.



التفوق التكنولوجي

تتميز ماكلارين 720S بنظام تعليق يعد الأكثر تطورا في العالم، حيث يراقب نظام التحكم الاستباقي بالهيكل Proactive Chassis Control II باستمرار بيانات القيادة من خلال أجهزة الاستشعار متقدمة مثبتة على العجلات والمخمدات، ويطبق على الفور تعديلات على أنظمة السيارة تعزز من دينامية القيادة.



أما بالنسبة إلى أنظمة وعناصر الديناميكا الهوائية التي تشتهر بها علامة ماكلارين، فبالإمكان القول بثقة بأن ماكلارين 720S قد حولت الهواء من خصم إلى حليف. فنظامها المتطور يوجه الهواء حول جسم السيارة مضيفا ما يصل إلى 180كلغ من القوة السفلية عند السرعة القصوى، الأمر الذي يعزز ثبات السيارة بشكل كبير، كما يتم توجيه كم أكبر من الهواء لتبريد المحرك، في حين يتم توجيه الهواء الزائد خارج النطاق الهوائي للسيارة لتمنعــه من التأثير على أدائها.



وتستفيد 720S كذلك من العديد من التقنيات التي تعد ثورة في عالم تكنولوجيا السيارات، منها المصابيح الأمامية التكيفية الثابتة التي تأتي الآن دون قطع ميكانيكية لتوفير الوزن وتحسين الاستجابة، والنظام المتغير للتحكم في الانجراف، والذي يتيح للسائق تحديد زاوية اللف قبل تدخل نظام التحكم في الجر، ونظام ماكلارين تراك تيليمتري، الذي يلتقط بيانات حيوية من المسار ويعرضها للسائق على الشاشة القابلة للطي للحصول على ردود فعل فورية.