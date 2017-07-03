طراز غولف GTI يتميز بمحرك سعة 2 ليتر وقوة 230 حصاناً

تتضمن المركبة اختيارات عدة وتشمل ميزة الاتصال بالتطبيقات وكاميرا رؤية خلفية وفتحة سقف بانورامية

الهاتشباك الأيقونية تتميز بتصميم رياضي وأنظمة مساعدة وأنظمة معلومات ترفيهية جديدة أعلنت شركة بهبهاني للسيارات عن وصول الطراز الأيقوني المميز في تاريخ مركبات الهاتشباك إلى صالات العرض لدى فولكس واجن الكويت، ويتميز طراز الـ «غولف GTI» الجديد بتصميم رياضي مميز وأنظمة المعلومات الترفيهية الجديدة بالإضافة إلى أنظمة مساعدة ذكية.

وتم الكشف عن الطراز الجديد خلال الحدث الإعلامي المميز والعرض الأول للطراز في مجمع الأفنيوز.

وبمناسبة الكشف عن الطراز الجديد، تحدث عبدالله علي المدير العام لفولكس واجن الكويت قائلا: ترمز مركبة غولف GTI إلى التصميم العصري الذي يندفع ليرتقي مع كل تجربة قيادة فريدة. ويمتاز الطراز الجديد بالعديد من التقنيات ومميزات السلامة والتي تنقل فئة سيارات الهاتشباك إلى مستويات غير مسبوقة، ومن خلال الطراز الجديد، سيتمكن عملاؤنا بالاستمتاع بتجهيزات تقنية مميزة تشمل النظام الاختياري للتحكم بالإشارة والذي يتوافر لأول مرة في المنطقة.

وتابع علي، قائلا: بالإضافة إلى مميزات تجربة القيادة القوية، ينفرد الطراز الجديد بمميزات ومعايير السلامة اللازمة لجميع المركبات من نفس الفئة والتي اعتاد عليها عشاق فئة الـ GTI في الكويت. وتشمل مزايا السلامة برنامج التقييم الأوروبي للسيارات الجديدة NCAP كما تشمل أيضا تقنيات السلامة والنظام المساعد الأمامي ومكابح الطوارئ التلقائية وجهاز رصد البقع العمياء مع جهاز إنذار حركة المرور الخلفية والتي تجتمع مع التقنيات والهندسة الألمانية.

ويوفر محرك طراز غولف GTI الجديد قوة دفع تزيد 10 أحصنة عن سابقتها، كما ينفرد الإصدار بتصميمين خارجي وداخلي يخطف الأنظار. يواكب الطراز الجديد مجموعة من التقنيات المحسنة ومنها النظام الاختياري للتحكم بنظام المعلومات الترفيهي Discover Pro، وشاشة بقياس 9.2 بوصات يمكنك تشغيلها بمجرد اللمس لسهولة الاستخدام. وتم استبدال لوحة العدادات التقليدية بشاشة عرض ملونة عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة للوصول إلى مستويات فريدة من التقنية والأداء.

وللتصميم الخارجي للسيارة نصيب من التعديلات المميزة، والتي تشمل المصابيح الأمامية وإعادة تصميم الجزء الخلفي للهاتشباك الأيقونية لترتقي بتجربة القيادة إلى مستويات غير مسبوقة. وتعد مصابيح LED الاختيارية من أهم سمات التعديل التي أضيفت إلى تصميم السيارة.

وتتميز المركبة الجديدة بمزايا الأمن والسلامة حيث توفر أنظمة المساعدة للتحذير عن اقتراب أحد المشاة وإن تم ذلك يتم تفعيل مكابح الطوارئ التلقائية ونظام عاكس للحماية يقوم بغلق جميع النوافذ في حال استشعار حدوث تصادم. وتستخدم أنظمة السلامة جهاز رصد البقع العمياء للتنبيه عن الاقتراب من أي نوع من أنواع التصادم.

ومع جميع التعديلات والاختيارات السابقة، يعد طراز الغولف بجميع فئاتها من المركبات الاستثنائية في المنطقة.

ما الجديد في طراز غولف GTI؟

يتميز طراز غولف GTI بسعة 2 ليتر وقوة 230 حصانا. يتسم المظهر الخارجي بعجلات Milton Keynes قياس 18 بوصة، كما تعزز المصابيح الحمراء مظهر المركبة بتقنية الـ LED في المصابيح الأمامية والخلفية، وإمكانية إضافة مصابيح اختيارية للضباب. كما تتميز المرايا الخارجية بمزايا التعديل الأوتوماتيكي. وتشمل مزايا الطراز الجديد أيضا نظام تكييف الهواء ثنائي المنطقة مع جهاز تنقية للمواد المسببة للحساسية، بالإضافة إلى أنظمة التحكم بالسرعة والتي تشمل محدد السرعة و«مساعد الركن» الذي يشمل التحكم في المسافات عند الركن.

ويمتاز التصميم الداخلي بوجود مسند ذراع مركزي أمامي مع صندوق تخزين بالإضافة إلى مروحتين خلفيتين للتهوية.

وتتعدد الاختيارات في هذا الطراز لاختيار وضعيات القيادة، ونظام تعديل الهيكل، ونظام الراديو، بالإضافة إلى تعديل المرايا الجانبية كهربائيا وإمكانية الطي والتسخين بشكل منفصل.

كما تتضمن المركبة اختيارات عدة وتشمل ميزة الاتصال بالتطبيقات وكاميرا رؤية خلفية وفتحة سقف بانورامية قابلة للانزلاق. كما تتمتع المركبة بنظام صوتي، مع مضخم صوت رقمي بعشرة أقنية، ومضخم صوت، و8 مكبرات صوت، باستطاعة إجمالية تبلغ 400 واط.