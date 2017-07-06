في معرض جنيف للسيارات الذي أقيم في مارس 2016، قدمت رولز-رويس لحظة تحولية حقيقية في قطاع المنتجات الفخمة مع طرح بلاك بادج، وهي عائلة من السيارات المصممة ضمن برنامج بيسبوك تمت تسميتها بلاك بادج، وتم تصميمها استجابة لمتطلبات أسلوب الحياة الذي يعيشه عشاق الفخامة الأصغر سنا والأكثر ديناميكية.

ومنذ طرحها، نجحت بلاك بادج باستقطاب عدد كبير جدا من عملاء الجيل الجديد إلى رولز-رويس. ونتيجة لذلك، تلقت الشركة طلبات هائلة على طرازي جوست بلاك بادج ورايث بلاك بادج، ما يؤكد أن الوقت الآن مناسب لإضافة فصل جديد إلى حكاية بلاك بادج.

واحتفل مهرجان جودوود للسرعة بنسخته لعام 2017 بالسيارات التي تتخطى الحدود الاعتيادية والتي غيرت العالم من حولها، حيث شكل هذا المهرجان المنصة الأكثر ملاءمة لإطلاق الفصل الثالث من حكاية بلاك بادج التي أحدثت تحولا لافتا في العلامة، وذلك مع الإطلاق العالمي لسيارة داون بلاك بادج التي تشكل التعبير الأصدق للفخامة في قطاع السيارات المكشوفة الفاخرة.

داون بلاك بادج

ولدت سيارة داون بلاك بادج من الحاجة إلى تلبية الطلب الهائل الذي أبدته سلالة جديدة من عملاء سيارات رولز-رويس، وقد باتت تشكل المساحة الأفخم والأكثر اجتماعية وروعة للاستمتاع بنسيم الليل. وقد أعطيت هذه السيارة التي تجسد التعبير الأرقى والأقوى للسيارة الفخمة المكشوفة بعدا حسيا غامضا جديدا من خلال مجموعة من التعديلات على هندسة طراز بلاك بادج وتصميمه.

وأطلت سيارة داون بلاك بادج في مهرجان السرعة بأحلك درجات اللون الأسود. وقد تم التوصل إلى تحقيق هذا اللون الكثيف من خلال تطبيق طبقات متعددة من الطلاء واللك بتأن ثم صقلت باليد في عملية هي الأدق على الإطلاق لطلاء لون أحادي. أما النتيجة فهي لون أسود لم يسبق له مثيل من حيث العمق والحدة على الإطلاق في صنع سطح سيارة. أما السقف القماشي الذي ينفتح في رقصة «باليه صامتة» للسماح بسماع أصوات الليل بكل وضوح، فمتاح باللون الأسود فقط، في حين تم اختيار الجلد الأسود للسطح الخلفي.

وخضع تمثال روح السعادة، الرمز الأبرز الذي اتخذ أشكالا مختلفة كثيرة على مر تاريخ العلامة، لتعديلات لافتة واتسم بسطح شديد اللمعان مع لمسات أخيرة مميزة من الكروم الأسود. ويمتد هذا التحول إلى الشكل الداكن إلى بعض الأسطح الكرومية، بما في ذلك إطار الشبك الأمامي، وإطار غطاء الصندوق، وإطار فتحة الهواء السفلية، وأنابيب العادم. وكانت النتيجة تحولا حقيقيا يحاكي تأثيرا أكثر جرأة وثقة. وأخيرا، تم عكس ألوان رمز «R» المزدوج وشعار رولز-رويس، ما يؤكد ابتكار صنع نسخة مشابهة أخرى حقيقية للعلامة.

وتمتد هذه اللمسات التصميمية الجريئة والجذابة أيضا إلى داخل السيارة ببراعة وروعة لتشكل بذلك المقصورة المساحة الأروع للعملاء الذين يرغبون في اكتشاف جمال الليل عند فتح السقف.

وتجسيدا لفلسفة العلامة وبرنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب، تتميز سيارة داون بلاك بادج بألوان جديدة في المقصورة حيث تم تطعيم الجلد الأسود الرائع عالي الجودة بلمسات باللون البرتقالي، بما في ذلك شريط برتقالي يلف المقصورة على مستوى الورك، فيذكر الداخل بغروب الشمس قبل أن يغوص الركاب في الظلام التام.

وعلى غرار الطرازين الآخرين في مجموعة رولز-رويس، أي «جوست» و«رايث،» تم تعزيز جوهر داون من خلال الهندسة التي تدعم فلسفة بلاك بادج. غير أنه في داون تم تعزيز العناصر الهندسية التي تؤدي إلى قيادة أكثر حماسا من خلال ابتكار نظام عادم جديد بالكامل. فعند تشغيله بنقر زر low، يبين العادم روعة محرك رولز-رويس المؤلف من 12 أسطوانة بشكل V عبر صوت جهير مهيب يعلن وصول السيارة بقوة.

ويضيف صوت العادم بعدا سمعيا جديدا إلى التحسينات الهندسية المعتمدة. وتشكل في الواقع بلاك بادج ثمرة تعاون حقيقي بين قسمي التصميم والهندسة ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب، لتلبية طلبات شريحة جديدة من عملاء الفخامة الذين يرغبون في تجربة قيادة أكثر حماسا وتفاعلا مع الحفاظ على جودة القيادة الفريدة التي حققت نجاح سيارة داون. ولتحقيق ذلك، استغل المهندسون مرونة محرك سيارة داون الرائع المؤلف من 12 أسطوانة بشكل V وتقنية التوربو الثنائي بسعة 6.6 ليترات لتوليد 30 حصانا إضافية تضاف إلى قوة المحرك الهائلة البالغة 563 حصانا، ليصل المجموع إلى 593 حصانا. وتعزز هذا الشعور المميز الذي يوحي بنقل الحركة يتم بتعشيق واحد ليصبح أكثر جرأة عبر إضافة 20 نيوتن متر على العزم المتاح من سرعة دوران تبلغ 1500 دورة في الدقيقة ليبلغ مجموع العزم 840 نيوتن متر.

وتؤدي التغييرات الكبيرة التي طالت استراتيجية نقل الحركة ودواسة الوقود في سيارة داون إلى تحسين الاستجابة بدون المساومة على مكانتها كالسيارة المكشوفة الأفخم في العالم. وفي الواقع، تتميز مجموعة الدفع، وناقل الحركة ZF ثماني السرعات، ومجموعة التوجيه بسهولة كبيرة في الاستخدام بحيث تتآزر هذه العناصر لتقدم تجربة قيادة أكثر حماسا بحسب المعطيات التي تتلقاها دواسة الوقود مع عجلة القيادة. والنتيجة هي تجربة قيادة رولز-رويس الفخمة الشهيرة بسرعات منخفضة وقيادة جذابة للغاية عندما يرغب السائق في الاستمتاع بتجربة أكثر قوة.