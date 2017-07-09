المحرك الجديد يضفي مزيداً من الكفاءة واختيار أكثر وقابلية تحمل أكبر

وسعت جاكوار F-PACE، الحائزة جائزة أفضل سيارة وأجملها في جوائز السيارات العالمية 2017، نطاقها مع إدخال محرك Ingenium بنزين تيربو بقوة رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر.



ويعزز الهيكل الخفيف من الكفاءة وديناميكية السيارة ويوفر أداء استثنائيا وتطويرا مميزا، كما يتماشى مع الشروط العالمية للانبعاثات.

كما يتوافر محرك البنزين Ingenium 250PS رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 ليتر ومحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ودفع خلفي ورباعي.



كما يتمتع هذا المحرك بمولد تيربو مزدوج التمرير ينتج عزم دوران يبلغ 365 نيوتن للمتر من 1200 دورة في الدقيقة.



ويوفر هذا المحرك السلس وعالي الاستجابة تسارعا من 0-62 ميلا في الساعة (100 كم/ساعة) خلال 6.8 ثوان فقط.

وتبدأ أسعار سيارة جاكوار F-PACE الجديدة من 14990 دينارا وتتضمن باقة خدمة صيانة لمدة 5 سنوات، فضلا عن 5 سنوات تغطية ضمان.

منذ تحطيمها للرقم القياسي العالمي في سجل غينيس عند الكشف عنها في معرض فرانكفورت للسيارات 2015، حيث قامت سيارة جاكوار F-PACE بالدوران ضمن أكبر حلقة رأسية في العالم، قد أصبحت هذه السيارة رباعية الدفع الأسرع مبيعا من جاكوار.



واهتمت التغييرات الداخلية بالتركيز على تعزيز الخيارات والراحة والملاءمة.



ويوفر خيار الفرش الداخلي باللون الأبيض المحاري واللون الأسود الإيبوني للمقصورة مظهرا فاخرا متأنيا، وتأتي جميع طرازات Prestige وPortfolio بعجلة قيادة رياضية كإضافة رئيسية.



وتتمتع موديلات طراز Portfolio بمقاعد أمامية معززة مع مساند رأس بارتفاع قابل للتعديل كهربائيا، وأجزاء مجنحة قابلة للتعديل يدويا لتوفير أعلى مستويات الراحة والبساطة، وبالإضافة إلى ذلك، توفر تكنولوجيا جاكوار لشاشة العرض المزدوج المزيد من الراحة للسائق والركاب.

كما توفر جاكوار F-PACE أحدث التقنيات، مثل شاشة العرض الاختيارية للرأس وسوار المعصم الاختياري Activity Key من جاكوار، بالإضافة إلى أدوات القيادة المتقدمة لجعل كل رحلة أسهل وأكثر راحة.



وتشمل هذه الميزات نظام تقنية InControl للوسائط المتعددة من جاكوار، وهو نظام ترفيهي يبقيك على اتصال دائم.

وتقدم مجموعة الأنظمة الصوتية التي تتضمن نظام الصوت Meridian 380W المزود بـ 11 مكبرا للصوت أو نظام الصوت المحيطي Meridian 825W المزود بـ17 مكبرا للصوت تجربة فريدة للجميع للاستمتاع بصوت للموسيقى غني وساحر.