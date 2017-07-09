سيارات GAC تناسب جميع الاحتياجات وفقاً لأحدث المواصفات والشروط العالمية من حيث الجودة والتقنية العالية

تحرص «المطوع والقاضي» والشركات التابعة لها بشكل دائم على تقديم أفضل ما توصلت إليه تقنية صناعة السيارات في العالم، وذلك من خلال الشراكة البناءة بين مجموعة المطوع والقاضي وشركة «جي أيه سي موتور» GAC MOTOR عملاق صناعة السيارات في الصين وصاحبة الإبداعات المتميزة بما تقدمه من سيارات تناسب جميع الاحتياجات ووفقا لأحدث المواصفات والشروط العالمية من حيث الجودة والتقنية العالية.

ومؤخرا كشفت المطوع والقاضي النقاب عن سيارتي GS8 & GA8 آخر طرازات جي أيه سي موتور واللتين تشكلان مفاجأة بما تحتويانه من مواصفات جذابة لمحبي اقتناء السيارات بإمكانياتها الكبيرة وأسعارها المناسبة جدا.

وتتضمن GS8 الكثير من المواصفات غير المسبوقة، فهي تأتي بمحرك اقتصادي بقوة 200 حصان تيربو يتميز بأدائه الفعال وتقنيته الرائدة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من الأنظمة المتطورة، والتصميم الخارجي العصري، ومقصورة رحبة بتفاصيل متوازنة تفسر روح الحرية والانطلاق.

ولأن الراحة والرفاهية هما الهدف الأساسي فقد جاءت هذه السيارة واسعة من الداخل، فهي مزودة بـ 7 مقاعد مريحة تناسب أوضاع الجسم على 3 صفوف، والصف الأمامي مزود بعشرة اتجاهات للسائق و4 للمقعد الجانبي، مع خاصية الضبط الكهربائي.

كما تتميز GS8 بمواصفات عالية جدا فبالنسبة لتكييف الهواء فهو مستقل ثلاثي المناطق مع نظام تنظيف الهواء بالأيون السالب مما يوفر الراحة بتقنية التوجيه على الأفراد ليتمكن الركاب من التمتع بمقصورة باردة أثناء الرحلة.

ولأن ربط العالم يبدأ بالاتصال بالأفق الرائع فقد توافرت في GS8 روابط لثلاث شاشات كاملة ملونة 10 بوصات (إل سي دي) مركزية للتحكم و7 بوصة للوحة الجهاز وشاشة الهاتف المحمول مما يتيح النقل السلس لمعلومات المركبة وتوفير شعور جيد بالتحكم في أفق غير محدود ورؤية جديدة، مع نظام كاتم للصوت يوفر مساحة هادئة للغاية مما يقلل الضوضاء على السرعات البطيئة ومهما كانت حالة الطرقات التي تسير عليها المركبة، ايضا تزود السيارة بنظام ترفيه عالي المستوى بنظام هارمون و10 سماعات هاي للاستمتاع بأجواء الحفلات والاستماع للموسيقى وكأنك في حفل حقيقي وبشكل متناغم.

GA8 القوة والانطلاق

تعبر سيارة GA8 عن القوة والانطلاق، وهي وصلت إلى القمة بعزيمة مبتكرة وبريق أخاذ في السوق العالمي بأسلوب فريد من نوعه، السيارة تزود بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة ليترين بقوة 200 حصان، وناقل حركة متطور من 6 سرعات أوتوماتيكي ويدوي من شركة أيسين والذي يضمن السلاسة في انتقال التروس مما يجعل نظام مجموعة الطاقة مثاليا.

وتزود GA8 بنظام تعليق رباعي العجلات مستقل من سبائك الألمنيوم يشتمل على توجيه استشعاري وتحديد دقيق مما يمكنه من عزل الاهتزازات الناتجة عن الطريق، وتقنية منصة الشاسيه الممتد بمرونة حيث تم ضبط الهيكل وفق أعلى التصاميم الهندسية العالمية المستخدمة في السيارات الفاخرة ليوفر راحة خاصة أثناء تجربة القيادة.

اما نظام الإضاءة في GA8 فهو متطور وذكي بكشافات LED أمامية ثابتة، وذات تصميم مبتكر حيث يتكون الكشاف من 13 مصباح «إل إي دي» موجه، علاوة على الأضواء النهارية التي تضفي على السيارة درجة من اللمعان.

أما نظام التصوير البانورامي بجميع الأبعاد فيلغي جميع النقاط العمياء، كما تعرض شاشة التحكم المركزية صورة مباشرة للنقاط العمياء في الجانب الخلفي بخط متغير وتضاعف أثناء السير بسرعات عالية لتحقيق المضاعفة الآمنة.

وتماشيا مع التطور التقني كان توفير تقنية انترنت GAC الذكية فتم تزويد السيارة بنظام ملاحة مزدوج الأنماط ثلاثي الأبعاد الصوتي 10.1 بوصات، مع GBS لتحديد المواقع بدقة وبشكل ثابت وموثوق، وكذلك خاصية الهاتف الذكي لتوصل أنواعا متعددة من الهواتف الذكية والتطبيقات والشاشة.