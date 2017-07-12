يستغرق فتح وإغلاق السقف مدة لا تتجاوز 15 ثانية حتى عند سرعات تصل إلى 40 كم/ساعة

محرك V8 مزود بشاحن توربيني مزدوج بقوة 570 حصاناً و600 نيوتن متر من عزم الدوران

تمزج سيارة ماكلارين 570S سبايدر الجديدة السمات الديناميكية الاستثنائية التي تتألق بها سيارة 570S كوبيه مع متعة تجربة قيادة السيارات المكشوفة.



وتم تجميع قطع السيارة يدويا في مصنع ماكلارين في ووكينج بإنجلترا، وتعتبر 570S سبايدر سيارة ماكلارين سبايدر الأكثر روعة حتى الآن، وتمتزج فيها سمات السيارات الخارقة مثل الهيكل المصنوع من ألياف الكربون، والموضع الوسطي للمحرك مع الأداء الفائق للمرة الأولى في فئة السيارات الرياضية الفاخرة ذات السقف القابل للطي.

وإلى جانب كل من سيارات الكوبيه وGT، تعتبر 570S سبايدر الرياضية ذات المقعدين والدفع الخلفي الطراز الثالث من سلسلة ماكلارين الرياضية.



وبالمقارنة مع سيارات الكوبيه، يضاف إلى 570S سبايدر سقف صلب وأنيق قابل للطي، والذي يمنح السائق تجربة قيادة ممتعة. وتمت صناعة السقف ذي القطعتين من ألواح خفيفة الوزن تمنح السيارة إطلالة متميزة وأنيقة سواء كان السقف مفتوحا أم مغلقا.

والأهم من ذلك، لم يقدم الطراز أي مساومة على الأداء بالمقارنة مع 570S كوبيه، بحيث تحافظ سبايدر على نفس السرعة الخارقة والتميز الديناميكي واللمسات التحسينية المثيرة للإعجاب.

في هذا السياق، قال مايك فلويت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أتوموتيف: تعتبر سيارة ماكلارين 570S سبايدر أكثر نماذج السلسلة تميزا حتى الآن، وتضيف بعدا آخرا إلى عائلة سلسلة سيارات ماكلارين الرياضية.



إنها سيارة مكشوفة دون تنازلات، وتمتاز بمحرك قوي ذي موضع وسطي مع نظام تعليق MonoCell II يكفل نفس المستوى من الأداء الديناميكي المتفوق وتجربة القيادة الاستثنائية التي يمكن الاستمتاع بها في سيارة 570S كوبيه، مع إضافة عنصر السقف الصلب القابل للطي، والذي يمنح مزيدا من الجاذبية والمتعة في القيادة.

وبطريقة تشغيل كهربائية سهلة من مقعد السائق باستخدام أداة تحكم بسيطة، ينزلق السقف بسلاسة ليختفي في الجزء الخلفي جميل التصميم الذي يرتفع تلقائيا لاستيعاب الألواح المنخفضة. ويمكن فتح السقف أو إغلاقه خلال مدة لا تتجاوز 15 ثانية، حتى عند سرعات تصل إلى 40 كم/ساعة.

ويمكن رفع نافذة خلفية بتحكم كهربائي مع جناح مصد للرياح بكبسة زر واحدة، مما يتيح مزيدا من التنوع سواء كان السقف مرفوعا أو مطويا. ويقلل الجناح من إعاقة الرياح عندما يكون السقف مطويا، ويمكن خفضه اختياريا عند رفع السقف لإتاحة دخول مزيد من الصوت والهواء النقي إلى المقصورة.



ويمكن للمالكين الراغبين في الاستمتاع بقدر أكبر من الصوت المتميز لعادم سيارة سبايدر الجديدة تخصيص نظام رياضي اختياري مجهز بمولد صوت عادم يوجه صوت العادم نحو المقصورة.

ويشير المزيج الرائع بين الهيكل الخفيف المصنوع من ألياف الكربون ومحرك ماكلارين V8 المزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.8 ليترات، إلى أن سيارة 570S سبايدر هي أكثر قوة وخفة بالمقارنة مع سيارات الكشف الأخرى، ومع نسبة مذهلة بين القوة والوزن تبلغ 419 حصانا لكل طن.

وزودت ماكلارين السيارة بمحرك M838TE مع شاحن توربيني مزدوج، وينتج هذا المحرك المتواجد خلف السائق قوة 570 حصانا عند 7400 دورة في الدقيقة مع عزم دوران 600 نيوتن متر بين 5000 و6500 دورة في الدقيقة. مع علبة تروس سلسة التبديل ذات سبع سرعات، والمجهزة بتقنية التحكم بالانطلاق (Launch Control). وتقدم السيارة الرياضية الفاخرة تسارعا يماثل السيارات الرياضية الخارقة، فتنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.2 ثوان، وتصل سرعتها إلى 200 كم/ساعة في غضون 9.6 ثوان فقط.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 328 كم/ساعة مع السقف المغلق - وهي سرعة مماثلة لسيارة 570S كوبيه - وحتى عند طي السقف، يمكن أن تصل سرعة سيارة سبايدر الجديدة إلى 315 كم/ساعة.



ويتكامل الأداء الفائق للسيارة مع نظام التشغيل والتوقف (stop-start) الذي يسهم في تعزيز الكفاءة الشاملة للسيارة، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود 10.7 ليترات لكل 100 كيلومتر حسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة وينبعث عنها 249 غراما فقط من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.

وتعتمد سيارة سبايدر الجديدة من ماكلارين على نظام تعليق مماثل لسيارات السباق، مع شرائح تحميل مزدوجة، ونوابض فولاذية، ومخمدات متكيفة ذات صمامين، وقضبان مضادة للانقلاب، وتمت معايرتها بنفس مواصفات سيارة 570S كوبيه. ويتسم التحكم بجسم السيارة بمزايا استثنائية تعزز من التجربة الشاملة للقيادة، مع الحفاظ على الراحة المتميزة. ويضفي الوصول إلى اللوحة الديناميكية النشطة مستوى إضافيا من الخيارات الشخصية، مما يتيح للسائق الاختيار بين الوضعيات Normal وSport وTrack، لتعليق أكثر حزما أو مرونة. ويمنح هذا التنوع لسبايدر مرونة في الاستخدام اليومي وقوة على حلبات السباق.

تم تحسين تصميم هيكل السيارة من خلال إضافة جناح خلفي يتألق بلمسات من البالاديوم الرمادي الداكن وبطول يزيد 12 ملم بالمقارنة مع الجناح الخلفي لسيارة 570S كوبيه.



ويوفر الجناح الأعلى قوة ضاغطة إضافية لتعويض التغييرات الديناميكية الهوائية الناجمة عن اختلاف تصميم الجزء الخلفي لسيارة سبايدر، بما يكفل تحقيق التوازن الاستثنائي بشكل عام، والذي يوازي مثيله في سيارات الكوبيه.

وتتألق مقصورة القيادة المتطورة بتصميم مثالي لوضع القيادة الذي يضع السائق في مركز التحكم والتشويق، وتمزج مستويات استثنائية من الحرفية والنوعية العالية والتكنولوجيا، بالإضافات الجلدية ذات التطريزات اليدوية على المقاعد، وإطارات الباب، ولوحة القيادة، والكونسول المركزي إلى جانب لوحة عدادات رئيسية بتقنية النسيج الفعال الكهربائي قياس 10 بوصات، وشاشة IRIS مركزية تعمل باللمس قياس 7 بوصات تدار من خلالها وظائف التحكم بالمناخ ووظيفة المعلومات والترفيه.