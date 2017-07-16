تقديم منتجات مجموعة رياضة السيارات من «موتول» التي يتم التوصية بها لجميع فرق العملاء

تعتبر الشراكة بين موتول وماكلارين جي تي دليلا واضحا على التميز في الجودة والهيبة وتاريخ طويل وناجح في رياضة السيارات، فبعد شراكتها الناجحة في 2016 مع فريق سباق عملاء ماكلارين جي تي، تشهد الشراكة المعلنة حديثا على تحول موتول الى مورد زيوت معتمد لماكلارين جي تي وفرق العملاء الخاصة به.

وكان عام 2016 عاما ناجحا لهذه الشراكة مع بعض الاحداث البارزة التي تشمل الفوز في سباق الاثنتي عشرة ساعة Bathurst في استراليا والحصول على اللقب في بطولة سلسلة بلانكباين لسباقات التحمل Blancpain GT Series.

إن محور الصفقة هو العلاقة الفنية بين الشركتين، وتقديم منتجات مجموعة رياضة السيارات من موتول التي يتم التوصية بها الان لجميع فرق العملاء الجدد والحاليين، ومن ضمن هذه المنتجات زيت محركات 300V Trophy 0W40 وزيت صندوق الجير Gear 300 LS 75W90 وسائل الفرامل RBF 660.

وتعتبر «موتول» شركة عالمية في مجال زيوت التشحيم الفرنسية تقوم بتصنيع، وانتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية للدراجات، والسيارات والمركبات الأخرى، بالإضافة الى الزيوت الصناعية من خلال نشاط موتول تيك الخاص بها، إضافة إلى كونها خبير قديم في الزيوت التخليقية، ففي عام 1971 كانت موتول صانع الزيوت الأول الذي يقوم بصناعة زيوت تخليقية 100% لمحركات السيارات من خلال زيت 300V، بالاستفادة من تكنولوجيا Esters حيث كان يتم تصديره بالأساس لصناعة وقود الطائرات.

وعبر السنوات، اكتسبت موتول الخبرة كمورد رسمي للعديد من فرق السباقات والمصنعين المساهمين معهم لمزيد من التطور التكنولوجي، حيث تدعم موتول العديد من الفرق في المنافسات العالمية مثل: سباق لو مان لمدة 24 ساعة للسيارات والدراجات النارية، بطولة العالم للراليات، بطولة الرابطة الدولية لرياضة السيارات WeatherTech، بطولة سوبر جي تي، بطولة سوبر فورمولا اليابان، سلسلة بلاكباين لسباقات التحمل، ورالي داكار، سباق لو مان الكلاسيكي، بطولة موتو جي بي، بطولة العالم للسوبر بايك وغيرها من البطولات.