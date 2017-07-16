ملامح بصرية محدثة في كل من تصميمها الداخلي والخارجي

بجاذبية لفتت الأنظار حول العالم والآن في الكويت، وصلت سيارة GLA التي أعيد تصميمها مؤخرا إلى معرض شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت.

وتتميز GLA الجديدة بتصميم أكثر قوة وجاذبية حيث يأتي الموديل الجديد من سيارة الدفع الرباعي المدمجة GLA بملامح بصرية محدثة في كل من تصميمها الداخلي والخارجي، هذا بالإضافة إلى خطوط جديدة ومحدثة أيضا من التجهيزات، وتتباهى سيارة GLA بروحها الرياضية النابضة وتصميمها المدمج المتناغم، مما يبرز رشاقتها وجرأتها ومرونتها العالية في الأداء بالإضافة إلى الخصائص المميزة لسيارات الدفع الرباعي من مرسيدس-بنز.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالرحمن البشر مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي ومايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: بخصائص رائعة للتحكم وخيارات واسعة للمسات الشخصية، حظيت أول سيارة دفع رباعي مدمجة من مرسيدس-بنز بقبول مميز في فئتها السوقية، والآن مع المظهر الجديد تجسد سيارة GLA مفهوم الأناقة العصرية على الطرقات الممهدة، بل وتقدم قدرات حقيقية مذهلة على الطرقات الوعرة من خلال الابتكارات الرائدة في تصميمها.

ويتألق التصميم الداخلي لسيارة GLA الجديدة بمواد فائقة الجودة وبحرفية فنية ممتازة، وتزداد فخامته بأغطية جديدة للمقاعد وقطع زينة جذابة وأيضا لوحات تحكم مزخرفة بالكروم، وتتضمن باقة «Exclusive» الفاخرة مقاعد فخمة جدا بالجلد الأسود الجذاب، وتشتمل خيارات قطع الزينة في الجزء السفلي للوحة العدادات على ألمنيوم بسطح محبب أو خشب الحور بطلاء لامع ذات لون بني خفيف أو خشب الجوز البني الشديد اللمعان، هذا بالإضافة إلى لمسة حصرية خاصة حيث يمكن أن تأتي قطع الزينة من خشب الدردار باللون الأسود المطفي أو قطع زينة AMG من ألياف الكربون.

وتعمل الكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، والمتوافرة حصريا في هذه الفئة بالأسواق، على تسجيل الوسط المحيط بالسيارة وتنقله كصورة كاملة أو عبر سبعة مشاهد مختلفة ومقسمة على شاشة العرض، ومن بينها أيضا مشهد علوي افتراضي للسيارة يتم إعداده من خلال البيانات الملتقطة من أربع كاميرات: الأمامية والخلفية وكاميرا في كل مرآة من المرايا الخارجية.

وتتضمن المجموعة الشاملة من التجهيزات القياسية مصابيح LED الأمامية فائقة الأداء، وهي تضيء ببراعة وتمتاز بدرجة حرارة لونية تشبه ضوء النهار وبالتالي تساعد على تخفيف الضغط على العينين أثناء القيادة في الليل، هذا ويشتمل الجزء الخلفي من السيارة على أضواء الفرامل والمؤشرات والتي يتم التحكم فيها بثلاثة مستويات من الحدة وهي سطوع كامل خلال النهار، ومستوى إضاءة متوسط خلال القيادة أثناء الليل، ومستوى منخفض عند التوقف.

ولأن السلامة تعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمرسيدس-بنز، تأتي القدرات والمواصفات الفنية في سيارة GLA لتؤكد على هذا الالتزام، وتشمل المزايا القياسية «مساعد الفرملة النشط»، والذي صمم لتنبيه السائقين بالمسافة غير الكافية عن السيارات في الأمام، وإذا لزم الأمر يقوم هذا المساعد بتفعيل الفرملة بما يتناسب مع ظروف القيادة، وعلاوة على ذلك، فإذا كشف النظام عن قصور في الاستجابة من السائق، يباشر المساعد بتفعيل الفرملة الذاتية لتجنب الاصطدام أو تخفيف العواقب.

وتواصل مرسيدس-AMG ريادتها في تنويع موديلاتها حيث قامت بإضافة تحسينات بصرية وفنية لسيارة GLA 45 4MATIC، هذا وتتنوع مميزات سيارة GLA 45 4MATIC الجديدة الرائعة من مرسيدس-AMG حيث تأتي مقدمة السيارة بشكل رياضي وقوي، وأيضا يأتي المئزر الأمامي بتصميم أكثر ديناميكية، بالإضافة إلى شبكات جديدة لمداخل التهوية، ومشتت هواء في الأمام بالكروم الفضي مع فتحات تهوية على الجانبين باللون الأسود شديد اللمعان، وتأتي الشفرة المزدوجة على شبكة الرادياتير من AMG بالكروم الفضي والتي تتشابه مع الحشوات الموجودة في العتبات الجانبية.

التحديثات الشاملة في سيارة GLA طالت المقصورة الداخلية أيضا، ويبرز ذلك بوضوح في قطع الزينة الكبيرة والتي تمتد تقريبا بكامل عرض السيارة: وقد تم طلاء هيكلها الأساسي بطبقة غير لامعة مع أسطح شديدة اللمعان تحمل أحرف AMG، وهي تتوافر باللونين الأسود/ الفضي في باقة «إكسكلوزيف»، والآن يأتي كل من مفتاح السيارة وعصا التبديل E-Select في التجهيز القياسي بتصميم يحمل شعار AMG.

وتعتبر سيارة GLA 45 4MATIC من مرسيدس-AMG من بين أقوى السيارات في فئتها بفضل ما تولده من طاقة قصوى قدرها 381 حصانا وأقصى عزم دوران مقداره 475 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.4 ثوان فقط، وترتقي سيارة GLA 45 4MATIC بمحرك AMG القوي إلى مستوى سيارات السوبر الرياضية.

وينبض محرك AMG ذو الشاحن التوربيني والأربع الأسطوانات وسعة 2.0 ليتر ليقدم أداء مذهلا على الطريق مع استجابات سريعة للغاية لحركات التسارع وعزم الدوران العالي ويقدم مرونة هائلة وصوتا مثيرا الذي تتغير حدته وفقا للنمط المستخدم من وضعيات القيادة الديناميكية AMG DYNAMIC SELECT، هذا ويضم نظام العادم في التجهيز القياسي رفرفا يتم التحكم فيه أوتوماتيكيا.

ويساهم ناقل الحركة الرياضي AMG SPEEDSHIFT DCT بسبع سرعات في نقل القوة برشاقة وديناميكية، وبفضل النسب القصيرة المحددة في تروس التعشيق من المستوى الثالث إلى السابع، يستمتع السائق بتجربة تسارع أكثر متعة في جميع نطاقات السرعة، وتضمن النسب المتقاربة والاستجابة المعززة ومدة تبديل التروس نقلا أفضل للقوة عند تبديل التروس إلى مستويات أعلى.