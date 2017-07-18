الإصدار يقدم لمحات عن التصميم المتفرد والحصري لسيارة السيدان الفارهة

أعلنت بنتلي عن التفاصيل الكاملة لسيارتها الجديدة فلاينج سبير ديزاين سيريس - Flying Spur Design Series من مولينير – Mulliner، والتي أصبحت الآن متوافرة للطلب من قبل العملاء في أسواق الشرق الأوسط.

ومن خلال التألق عبر باقة من خمس تقسيمات لونية للمقصورة الداخلية والمظهر الخارجي، مندرين Mandarin، وأحمر Pillar Box Red، وأبيض White، ولون طائر رفراف النهر Kingfisher، وأرجواني سماوي Azure Purple، فإن هذا الإصدار المحدود الجديد يقدم لمحات عن التصميم المتفرد والحصري لسيارة السيدان الفارهة من علامة بنتلي التجارية والذي نفذه قسم Mulliner المتخصص بالتصميم حسب الطلب ضمن شركة بنتلي.

وسوف يتم إنتاج 100 سيارة فقط من هذا الإصدار المحدود الحصري عبر قسم Mulliner. وسيتاح إصدار Design Series ضمن عائلة سيارات بنتلي فلاينج سبير الأربع، V8 وW12 وV8 S وW12 S.

تم ابتكار إصدار فلاينج سبير ديزاين سيريس الجديد من قبل قسم Mulliner لصالح سائق بنتلي الذي يسعى إلى تجسيد أكثر تركيزا وتميزا لسيارة السيدان المتمحورة حول كفاءة الأداء. ويتميز نمط تصميم هذه النسخة الخاصة بخطوط راقية فاتحة اللون من الخارج تتباين مع اللمسات الساطعة السوداء (فقط في طراز W12 S)، وذلك لتعزيز الطبيعة الديناميكية القائمة على كفاءة الأداء لسيارة بنتلي فلاينج سبير.

وحصلت السيارة على صادم أمامي بارز وجريء (فقط على طرازات V8 S وW12 S) وخط تصميمي سفلي دقيق ومصابيح اقتراب LED. ويتم إبراز تفاصيل الصادم الأمامي والخط التصميمي السفلي الدقيق الذي يمتد على طول الأبواب وحتى مؤخرة السيارة من خلال لمسة لونية أخاذة. وفي الليل، تعكس مصابيح الاقتراب كلمة Mulliner بأناقة على الأرض.

تتألق بنتلي فلاينج سبير ديزاين سيريس W12 S عبر الإضافات التصميمية الأساسية من اللمسات الساطعة السوداء حول الأضواء الأمامية وشبك المبرد لمنح مظهر مفعم بمزيد من الإثارة. كما زودت بإطارات رياضية سوداء اللون قياس 21 إنشا، ما يضفي مزيدا من القوة والجرأة على طبيعة محرك طراز W12 S.

أما فلاينج سبير ديزاين سيريس V8 S الرياضية فتتميز من خلال إطارات قياس 21 إنشا من ست أذرع توأمية تم طلاؤها آليا باللون الأسود لتعكس الشخصية الديناميكية منقطعة النظير لمحرك V8 القوي.

في المقصورة الداخلية للسيارة أبدع قسم Mulliner بمهارة يدوية مساحة متفردة وفارهة للسفر في رحابها.

فالكسوة المطرزة على المقاعد الجلدية تكشف النقاب عن لون ثانوي سفلي نابض بالحياة يعكس رونق اللمسات اللونية الجريئة في كل عناصر الإصدار المحدود من سيارة فلاينج سبير، ويتميز المقود أيضا بشريط ملون عند موضع الساعة 12. أما الكسوة الموجودة على فرش المقاعد وعلى بطانات الأبواب فقد تم تبطينها بشكل رائع من قبل قسم Mulliner.

وثمة تقسيمة لونية مخصصة جديدة على الجزء الداخلي للقطاع العلوي والأجزاء العلوية لقطاعات الحزام، مما يولد تشكيلة من ثلاثة ألوان للكسوات داخل سيارة السيدان الفارهة.

ولأول مرة في عالم السيارات، أبرز قسم Mulliner أيضا الدقة التقنية الفائقة والبراعة الرياضية لدى بنتلي من خلال استخدام ألياف الكربون الغنية بالتيتانيوم على قطاعات الحزام ولوحة العدادات. وفي السابق كانت هذه اللمسات النهائية التقنية فائقة التطور مستخدمة فقط في قطاع الطائرات. أما فيما يتعلق بألواح العتبات فهي تتألق عبر لمسة بواحد من خمسة ألوان مميزة وتزدان بإنارة Mulliner الراقية.