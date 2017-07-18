وقعت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده «شفروليه الغانم» الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت اتفاقية شراكة جديدة مع شركة كي جي ال لتأجير السيارات التابعة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» المتخصصة في تقديم خدمات إدارة عمليات الامداد والحلول اللوجستية في الكويت ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي لشركة كي جي ال لتأجير السيارات روبير بستاني انه بموجب هذه الاتفاقية تقوم شفروليه الغانم بتوريد أكثر من 450 سيارة من سيارات شفروليه امبالا 2017 وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ المناقصة التي فازت بها شركة كي جي ال لتأجير السيارات من قبل شركة نفط الكويت.

واكد بستاني على ان الاستراتيجية التي تتبعها شركة «كي جي ال لتأجير السيارات» والتي أساسها الالتزام مع العملاء مكن الشركة من الحصول على عدة مناقصات من شركة نفط الكويت، معربا عن تقديره لمسؤولي الشركة وأهمية العلاقة معها التي تمد لسنوات، موضحا ان مدة العقد تبدأ اعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاث سنوات.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة تعزيزا لالتزام شفروليه الغانم بتقديم الأفضل لجميع شرائح العملاء من خلال تقديم أعلى مستويات الأداء، الجودة، والسلامة التي توفرها سيارات شفروليه.

وتوفر إمبالا قوة في التوليد وبكفاءة عالية مع محرك V-6 سعة 3.6 ليترات وهو أقوى محرك ست أسطوانات في هذه الفئة من السيارات وبعزم 358 نيوتن متر. كما تتميز السيارة بخفة الوزن التي تجعل القيادة أكثر توازنا وتشمل رأس أسطوانة متكاملة وتصميم العادم الذي يوفر ما يقرب من 6 كيلوغرامات من كل محرك.

وتم تجهيز سيارة إمبالا 2017 بواحدة من الباقات الأكثر شمولا لميزات السلامة المتاحة لهذه الفئة من السيارات، إذ تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أنظمة التنبيه لتجنب الحوادث.

وتساعد هذه الأنظمة المرئية والصوتية السائق على التعرف على حالات المخاطر من امكانية وقوع حادث، حيث يحذر نظام التنبيه السائق لينتبه ويتخذ الإجراء اللازم لتجنب الحادث.

وتوفر في موديلات LT المزيد من الأنظمة التي تساعد على تقليص امكانية وقوع الحوادث، والتي تشمل التنبيه عن اصطدام أمامي، والتنبيه الخلفي عن حركة المرور، والتنبيه عند الالتفاف عن الحارة، والتنبيه في البقعة العمياء الجانبية مع التنبيه عند تغيير الحارة. كما يمكن إضافة باقة مكونة من مساعد في الركن الخلفي وكاميرا الرؤية الخلفية.

ويبرز التصميم الخارجي لسيارة إمبالا عناصر التصميم التي ميزت هذه السيارة الكلاسيكية لعقود. فهي تحظى بشكل الشيفي لسيارة السيدان وذلك في تصميم عصري وجريء.