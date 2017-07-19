صباغ: الكويت سوق مهمة بالنسبة إلى فورد و«الغانم أوتو» أثبتت التزامها بالاهتمام بعملائها

أعلنت شركة فورد الشرق الأوسط عن إتمام تسجيل الغانم أوتو كالوكيل الرسمي والوحيد المعتمد لعلامة فورد التجارية وقطع غيار موتوركرافت Motorcraft® من فورد في الكويت.

وأتى التسجيل الرسمي للغانم أوتو كوكيل محلي لفورد ليعزز العلاقة القائمة بين الشركتين منذ 27 مارس 2016، مع التأكيد على مواصلتهما العمل على توفير المنتجات والخدمات المتميزة وكل قطع الغيار لعملاء فورد في الكويت.

وفي هذا الصدد، قال تييري صباغ، المدير العام التنفيذي لفورد الشرق الأوسط: يعتبر هذا الإعلان حدثا بارزا لنا في الكويت، ويسرنا إتمام تسجيل شركة الغانم أوتو باعتبارها الوكيل الرسمي والوحيد المعتمد من فورد.



فالكويت تعد سوقا مهمة جدا بالنسبة إلى فورد، وقد أثبتت الغانم أوتو التزامها بالاهتمام بعملائها، بما يشير إلى وجود فرصة هائلة أمامنا لتنمية أعمالنا في الكويت.

وخلال السنة الماضية، أظهرت الغانم أوتو التزاما استثنائيا نحو شراكتها الجديدة مع فورد، مع تعزيز وتطوير المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية.



وفي شهر أكتوبر الماضي، أمضى حوالي 100 شخص من فريق خدمات ما بعد البيع 3722 ساعة تدريب ضمن 87 وحدة مختلفة كي يتم اعتمادهم من فورد بشكل كامل.

كما استضافت الشركة فعالية اطلاق شاحنة فورد F-150 رابتر 2017 المنتظرة بفارغ الصبر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، ضمن فعاليات معرض «أوتو موتو» في شهر يناير الماضي.



ومنذ ذلك الحين، سجلت شاحنة الطرقات الوعرة المفضلة طلبا هائلا، وهذا ينطبق أيضا على بقية مجموعة شاحنات F-150، حيث تشكل مبيعات شاحنات F-150 في الكويت نسبة 20% تقريبا من مبيعات فورد، كما كان الطلب قويا على سيارة الكروس أوفر فورد إدج الحاصدة على عدة جوائز.

وتقدم الغانم أوتو حاليا الفرصة لدفع أول 5 أقساط عن عملائها، على موديلات فورد، ومن أهمها- إدج، إسكيب، إكسبلورر، فلكس، إيكوسبورت، أكسبيديشن، توروس، وF-150.



ويعد الغانم أوتو الوكيل الرسمي الوحيد المعتمد في الكويت لبيع سيارات فورد والمرخص لإجراء التصليحات المشمولة ضمن كفالة مركبات فورد ولينكون بالإضافة الى الوفاء بعقود الصيانة الممدة من فورد (ESP)، وهو الوكيل الوحيد المعتمد لاستيراد وبيع قطع فورد وموتوركرافت ®Motorcraft الأصلية في الكويت.