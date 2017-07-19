الاختبار الأخير للسيارة يثبت مواكبتها لفلسفة «فن الأداء» من «جاكوار»

تقنيات الجر ونظام الدفع الرباعي يعززان ثبات السيارة على الطريق

E - PACE توفر أحدث التقنيات الرقمية التي تبقي السائق على اتصال بالعالم الخارجي من خلال إنترنت واي-فاي بتقنية 4G

دخلت سيارة جاكوار E-PACE الجديدة رسمياً موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية خلال ظهورها العالمي الأول، حيث أدت السيارة الرياضية صغيرة الحجم ومتعددة الاستخدامات قفزةً بهلوانية مبهرة على ارتفاع 15.3 متراً مع حركة لولبية في الهواء بزاوية 270 درجة.



وقد سلط هذا العرض المذهل الضوء على جوانب خفة ودقة الحركة والأداء الخارق لأحدث سيارات «جاكوار» الرياضية متعددة الاستخدامات E-PACE، وكان ذلك بمنزلة الاختبار الأخير لها بعد 25 شهراً من العمل المضني في 4 قارات لبلوغ أقصى درجات المتانة إضافة إلى تجسيد فلسفة «فن الأداء» من «جاكوار» بأبهى صورة ممكنة.



وتعتبر E-PACE سيارة رياضية صغيرة الحجم ومتعددة الاستخدامات بخمسة مقاعد، وتجمع بين تصميم وأداء سيارات «جاكوار» الرياضية في سيارة رباعية الدفع ذات مقصورة رحبة وتتمتع بالعديد من المزايا العملية.



وتتسم السيارة الجديدة بمزايا التصميم والقيادة الديناميكية التي تعرف بها سيارات «جاكوار» والتي تضفي طابعاً عملياً على هويتها، إلى جانب التقنيات المتطورة التي تبقي السائق على اتصال دائم بالعالم الخارجي.



وتعد E-PACE الإضافة الأحدث إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من «جاكوار»، وبذلك تنضم إلى مفهوم السيارات الكهربائية بالكاملI-PACE والذي شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا المجال، وكذلك سيارة العام 2017 «إف بيس» التي ترافق إطلاقها عام 2015 مع عرض مذهل أيضا وثق اسمها في موسوعة «غينيس» العالمية نتيجة التفافها على حلقة دائرية يبلغ ارتفاعها 63 قدما بزاوية 360 درجة.



وتستوحي E-PACE تصميمها الخارجي من سيارة «إف تايب»، وهي تتميز بشبكة «جاكوار» الأمامية والأبعاد التي تمنحها مظهرا أنيقا، وكذلك قصر مسافة الأجزاء المعلقة overhangs من الأمام والخلف والجوانب القوية التي تمنح السيارة مظهرا جريئا، فضلا عن حركتها الديناميكية الرشيقة التي تتيح سهولة التحكم بشكل فوري.



وتتجلى اللمسات التي تميز سيارات «جاكوار» الرياضية من خلال انسيابية خط السقف وتصميم النوافذ الجانبية المميزة.



وبهذه المناسبة، قال إيان كالوم، مدير التصميم لدى «جاكوار»: بفضل مزايا التصميم الرائعة التي تشتهر بها «جاكوار»، سرعان ما ستغدو E-PACE السيارة الرياضية الأولى في فئتها.



وتجمع سيارتنا الرياضية الجديدة صغيرة الحجم ومتعددة الاستخدامات بين المقصورة الداخلية الفسيحة ووسائل التواصل والسلامة التي تنشدها العائلات إلى جانب أرقى معايير دقة التصميم والأداء القوي التي لا تتم مراعاتها عادة في السيارات ذات الطابع العملي.



وقد استكملت E-PACE قفزتها العالمية غير المسبوقة في «إكسل لندن»، أكبر مركز معارض ومؤتمرات في لندن وأحد الأماكن القليلة في المملكة المتحدة التي توفر مساحة كافية لاستيعاب المسافة التي قطعتها السيارة بطول 160 مترا لتأدية قفزتها المذهلة بارتفاع 15 مترا.



وقد كان بطل المناورة البهلوانية الرائعة هذه، تيري جرانت، الذي كان قد نفذ مناورات بهلوانية من هذا النوع في العديد من مواقع التصوير السينمائي، وسجل 21 لقبا في موسوعة «غينيس» العالمية.



وفي هذا السياق، قال تيري جرانت: باعتبار أنه لم يسبق لأي سيارة من الطراز التجاري واسع الإنتاج أن أدت مناورة بهلوانية متكاملة بهذا الشكل، لذا حلمت دوما بالقيام بها منذ الصغر.



وبعد قيادة سيارة «جاكوار إف بيس» في الحلقة الدائرية وتحطيمها رقما قياسيا عام 2015، كان من الرائع أن أساهم بافتتاح فصل جديد من فصول قصة «بيس» عبر القيام بمغامرة ديناميكية أكثر إبهارا من سابقتها.



ولا شك أنه ليس من السهل التدرب على مثل هذه المناورة البهلوانية، فقد استغرق الأمر أشهرا من الاختبار والتحليل لإتقان أدائها، بما في ذلك بلوغ السرعة المطلوبة بدقة قبل القفز في الهواء.



وكان يتم تصميم المنحدرات على نطاق واسع باستخدام تقنيات التصميم المعروفة باسم «CAD» قبل إجراء أي قفزة.



وقد استخدم جرانت إحدى مركبات جي فورس (G-force) من 5.5 لتجربة الالتفاف بزاوية 270 درجة، واستلزم الأمر منه قطع مسافة 160 مترا ليقفز في الهواء بالسرعة المطلوبة.



وقال برافين باتل المحكم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية: هذا الانجاز كان مدهشا بحق.



وفي حين كنت أشاهد حركة التفاف السيارة وهي في الهواء في الأفلام، شاهدته حقيقة خلال هذا العرض المذهل وكان شيئا خاصا جدا بالنسبة لي، تهانينا لتيري وجاكوار على حصولهم على لقب جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وتتمتع «جاكوار E-PACE» بمستوى عال من الاتصال والذكاء، إذ تضم بين مكوناتها القياسية شاشة عرض قياس 10 بوصات تعمل بطريقة اللمس وتتيح للعملاء الارتباط مع تطبيقاتهم المفضلة بما في ذلك Spotify.



ويتيح نظام InControl من «جاكوار لاندروفر» للعملاء الحفاظ على السيارة آمنة تماما من خلال تعقبها على هواتفهم الذكية مع استدعاء خدمات الطوارئ بشكل تلقائي عند التعرض للحوادث، كما تتيح للسائقين التحقق من مستويات الوقود والمسافات المقطوعة عن بعد باستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية.



ويمكن للعملاء التحكم بدرجة الحرارة داخل السيارة أو حتى تشغيلها عن بعد باستخدام نظام InControl.



وتنطوي المقصورة على أرقى خدمات الاتصال الرقمي التي تلبي احتياجات العائلة العصرية، حيث توفر 4 مقابس للشحن باستطاعة 12 فولط و5 مخارج اتصال USB، فضلا عن الإنترنت واي-فاي بتقنية 4G والتي تسمح باتصال 8 أجهزة في آن معا.



وتتمتع E-PACE بمساحة داخلية استثنائية ضمن فئتها، حيث تتسع هذه السيارة الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات لخمسة أشخاص يجلسون براحة تامة مع فسحة واسعة بين المقاعد الأمامية والخلفية.



وتتيح تقنية «الديناميكيات القابلة للتحكم» Configurable Dynamics للسائق السيطرة بشكل أكبر على السيارة من خلال الإعدادات الخاصة بضبط دواسة الوقود والتوجيه وناقل الحركة الأتوماتيكي، وكذلك عند استخدام نظام التعليق التكيفي والديناميكي.



وتقوم الديناميكيات التكيفية برصد مدخلات السائق وحركة العجلات وهيكل السيارة وإبلاغ السائق بشكل استباقي لاتخاذ إجراءات تعديل نظام عملية التخميد لتحسين التحكم بالسيارة وخفة حركتها في جميع الظروف.



وتتوافر «جاكوار E-PACE» بعدة خيارات من محركات البنزين والديزل «إنجينيوم».



ويتيح محرك «إنجينيوم» العامل بوقود البنزين الوصول من السكون إلى سرعة 100كم/س في 6.4 ثوان قبل أن يبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونيا 243كم/سا.



يعتبر نظام الدفع النشط رباعي العجلات في E-PACE الأول من نوعه في سيارات «جاكوار».



ويجمع النظام الذكي بين قوة الجر الفائقة وقوة الدفع التي تتمتع بها العجلات الخلفية في سيارات «جاكوار».



كما يوفر إمكانات هائلة على صعيد عزم الدوران بما يتيح الاستقرار الأمثل للسيارة ويعزز الديناميكية والكفاءة في استهلاك الوقود في جميع الظروف وحالات الطقس.



وتتميز E-PACE بأنها مزودة بأحدث تقنيات السلامة وأنظمة مساعدة السائق، مثل الكاميرا المتطورة المزودة بعدستين، والتي تدعم «نظام الكبح الاضطراري التلقائي»، وتتيح رصد المشاة، وتدعم كلا من «نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار»، و«نظام التعرف على الشاخصات المرورية»، وكذلك «نظام تحديد السرعة الذكي»، و«نظام مراقبة حالة السائق».



علاوة على ذلك، تم تزويد السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية قياسية.



وتعد E-PACE أول سيارات «جاكوار» المزودة بالجيل الجديد من تكنولوجيا «عرض المعلومات والسرعة» التي توفرها الشركة.



ويمكن لهذه الشاشة المتطورة عرض نحو 66% من المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة على شكل رسومات كبيرة وملونة وبدرجة عالية من الوضوح.



وتضاهي سيارة E-PACE أبرز السيارات الأخرى الموجودة في السوق على صعيد التكنولوجيا الداخلية، حيث تم تزويدها بمزايا اختيارية مثل «لوحة العدادات الرقمية» الملونة بقياس 12.3 بوصة ونظامين صوتيين متطورتين من «ميريديان».



كما تتوافر E-PACE مع ميزة «جاكوار» المبتكرة «مفتاح الأنشطة» القابل للارتداء.



وهو عبارة عن سوار يلبس على معصم اليد ويتميز بمقاومته للمياه والصدمات، كما أنه مزود بجهاز مرسل مستجيب يسمح للسائق بإبقاء المفتاح الأساسي للسيارة بداخلها عند ممارسة بعض الأنشطة في الهواء الطلق مثل الجري أو ركوب الدراجات.