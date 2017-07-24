محرك جديد سداسي الأسطوانات سعة 3.5 ليترات ونظام حقن مباشر للوقود يولد قوة 271 حصاناً

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، «نيسان باثفايندر 2018» الجديدة في الكويت.

وتتمتع السيارة الجديدة بقدرات فائقة لخوض المغامرات ومظهر خارجي مبتكر فضلا عن تقنيات الأمان التي تتيح لها الارتقاء بعالم السيارات إلى مستوى جديد على صعيد الأداء والتصميم.

وتستند إعادة تصميم هذه السيارة العائلية رباعية الدفع إلى خبرات «نيسان» الواسعة في إنتاج سيارات مصممة للعمل على الطرقات الوعرة في أصعب الظروف مع المحافظة على ملاءمتها للطرق السريعة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات في مجموعة البابطين محمد شلبي: تتمتع «باثفايندر» بمكانة راسخة وحضور عملي مميز بين سيارات نيسان في المنطقة.

وقد حظيت بما يفوق عمليات التطوير النموذجية، حيث باتت اليوم أكثر قوة مع تحسن ملموس في ديناميكيات القيادة وإضافة مزايا جديدة لمساعدة السائق، فضلا عن الكثير من تقنيات السلامة بما يتيح راحة أكبر عند خوض مغامرات عائلية يوميا أو خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف: «يتعين على الكثيرين الذهاب يوميا إلى العمل، واصطحاب أطفالهم إلى المدرسة، واستخدام سياراتهم على الطرق المعبدة بشكل عام.

لكن يبدو اختبار قدرات «باثفايندر» أمرا رائعا أيضا في عطلات نهاية الأسبوع من خلال استكشاف مناطق خاصة يصعب على أي سيارة عائلية أخرى الوصول إليها سواء في الصحراء أو على الشاطئ».

وحرصت الشركة على تطوير «باثفايندر» من الداخل والخارج على حد سواء، حيث تعمل بمحرك جديد من 6 أسطوانات بسعة 3.5 ليترات تم تعديله ليولد قوة أكبر وعزم دوران أعلى.

وتنطوي السيارة، التي تتسع لسبعة ركاب، على الكثير من ديناميكيات القيادة المعززة بما في ذلك التنقل والتعامل مع ظروف القيادة، والحد من الاهتزاز عند المنعطفات، والمناورة بسهولة.

ويعود الفضل في ذلك إلى العديد من التحسينات مثل تقليل الأشواط، واعتماد نظام تقليل زاوية الانعطاف، وتحسين التوازن عند الالتفاف، وتطوير نسبة التوجيه. وتوفر «باثفايندر 2018» خيار القيادة ثنائية الدفع على طرازين هي S وSV.

أما من حيث المظهر الخارجي، فقد باتت السيارة اليوم أكثر تناغما مع اللغة التصميمية لأحدث طرازات «نيسان» بفضل مجموعة من العناصر التي لطالما ميزت سياراتها بما في ذلك الشبكة الأمامية الجديدة والمصممة على شكل حرف V، والمصابيح الأمامية التي تأخذ شكل لوح البوميرانج، إضافة إلى المصابيح النهارية العاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء LED.

وتنطوي عناصر التصميم الجديدة على المصد الأمامي المعاد تصميمه، ومصابيح الضباب، والمرايا الجانبية مع مؤشرات ضوئية مدمجة، وعجلات جديدة من الألمنيوم وخلائط معدنية أخرى بقياس 18 إنش و20 إنش، فضلا عن إعادة تصميم لوحة المصابيح الخلفية والمصد الخلفي.

وتم إدخال تعديلات على المقصورة الداخلية، إذ تضم مقاعد مريحة وأنيقة لسبعة ركاب مع باقة متنوعة من مزايا الاتصال العصرية. وتتبنى السيارة الجديدة أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات ونظام الشاشة المتطورة لمساعدة السائق الكائن في وسط لوحة القيادة بما يتيح مزيدا من المعلومات والترفيهية فضلا عن شاشات لمساعدة السائق.

وتنطوي المقصورة على شاشة تعمل بتقنية اللمس قياس 8.0 إنشات في منتصف لوحة أجهزة القياس، وهي تتحكم بطيف واسع من أنظمة السيارة وإعداداتها بما في ذلك الملاحة ونظام الترفيه والمعلومات الذكي.

وتتمتع السيارة أيضا بعدد من الأنظمة الذكية مثل نظام الفرملة الطارئة الذكي في حالات التوجه الأمامي وتقنية ذكية لتثبيت السرعة، وذلك في إطار نظام اختياري لمساعدة السائق، فضلا عن توفير تقنيات اختيارية مثل نظام التدخل للحماية من النقطة العمياء (BSI)، ونظام التنبيه من الاصطدام الخلفي عند الرجوع إلى الوراء (RCTA).

وفي ارتقاء جديد لقدراتها العالية على الطرقات، تم تزويد «باثفايندر» بمحرك جديد سداسي الأسطوانات سعة 3.5 ليترات لتعزيز مستوى القوة وعزم الدوران.

ويتكون المحرك بنسبة تزيد على 50% من أجزاء وعناصر جديدة تماما أو يتم استخدامها لأول مرة في «باثفايندر» بما في ذلك تصميم غرفة الاحتراق، والمكابس، ومجمع السحب، ونظام السحب الإلكتروني (e-VTC).

وشكل الجيل الرابع من «باثفايندر» لعام 2013 نقلة نوعية من خلال تصميمه المحسن وتركيزه على المزايا الديناميكية الهوائية للسيارة. أما بالنسبة لنموذج عام 2018، فإن المظهر الخارجي الجديد يضفي لمسة خاصة وطابعا يوحي بالمغامرة وكفاءة عالية من حيث الديناميكية الهوائية.

وتتواءم «باثفايندر» اليوم مع اللغة التصميمية لأحدث طرازات «نيسان»، بما في ذلك «ماكسيما الرياضية» الحائزة على عدة جوائز و«نيسان اكس- تريل» من فئة كروس أوفر، وذلك بفضل مجموعة من العناصر التي لطالما ميزت سياراتها بما في ذلك الشبكة الأمامية الجديدة والمصممة على شكل حرف V، والمصابيح الأمامية التي تأخذ شكل لوح البوميرانج. وتشمل التحسينات الخارجية الأخرى غطاء أكثر قوة لمحرك السيارة، والمصد الأمامي ومصابيح الضباب.

وتشمل مرايا الرؤية الخلفية الخارجية الآن مؤشرات انعطاف مدمجة. أما بالنسبة للجزء الخلفي، فتشمل التغييرات لوحة المصابيح الخلفية الجديدة وتصميما أكثر متانة للمصد.

ودعت «نيسان البابطين»عملائها لزيارة صالات عرض «نيسان» للتعرف على التصميم المميز، واختبار القيادة لـ«باثفايندر» المحدثة، والاستمتاع بأدائها الجديد.