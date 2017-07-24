انطلاقا من زخم علامتها في المنطقة، تعلن شفروليه عن نيتها طرح سيارة الكروس أوفر العصرية متوسطة الحجم، اكوينوكس، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط هذا الصيف.

وتتميز اكوينوكس 2018 بتصميمها المعبر إلى جانب أحدث تقنيات الأمان والتواصل المتقدمة، وتأتي هذه السيارة بمحركي توربو يقدمان أداء غير مسبوق ضمن فئة سيارة الكروس أوفر شديدة المنافسة.

وفي تعليقه على طرح السيارة الجديدة في أسواق المنطقة، قال أحمد سدودي، مدير العلامة لشفروليه الشرق الأوسط: «نحن متحمسون لطرح الإصدار الأحدث من سيارة اكوينوكس في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أنها تعد من أكثر سيارات الكروس أوفر من شفروليه مبيعا في الولايات المتحدة.

وإن طرح هذه السيارة في المنطقة هو تأكيد للمكانة التنافسية القوية التي تتحلى بها شفروليه ضمن هذه الفئة، كما يأتي هذا الطرح لتعزيز موقع علامتنا التجارية الراسخ خلال العام المقبل مع مجموعة قوية وجديدة من سيارات الكروس أوفر التي بدأت بسيارة تراكس 2017 المعاد تصميمها، وسيليها الجيل الجديد من سيارة ترافيرس 2018 في وقت لاحق من هذا العام».

وأضاف سدودي: «تتمتع سيارة اكوينوكس برميار 2018 بأفضل ميزات الأمان والمساحة والمرونة للاستخدامات المتعددة ضمن فئتها، إلى جانب أول ناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات من شفروليه، ما يضمن لعملائنا الحصول على باقة مميزة للغاية».

هذا، وسيتم طرح موديل 2018 من السيارة للبيع ابتداء من شهر سبتمبر 2017 ضمن صالات عرض شفروليه المنتشرة في أرجاء الشرق الأوسط.